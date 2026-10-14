Eurobarometru: 42% dintre companiile europene utilizează deja inteligența artificială. 75% cred că acestea vor îmbunătăți calitatea locurilor de muncă

Companiile europene se bazează tot mai mult pe inteligența artificială (IA), potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj Eurobarometru, publicat în contextul Lunii europene a inovării în domeniul inteligenței artificiale, care reunește factori de decizie politică, reprezentanți ai industriei, ai sectorului public și ai mediului de cercetare pentru a discuta și a prezenta modul în care IA este dezvoltată și utilizată în diferite sectoare industriale din UE.

Potrivit sondajului difuzat de Comisia Europeană, 42% dintre întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și companiile cu capitalizare medie din Europa consultate utilizează deja inteligența artificială și managementul algoritmic, în majoritatea cazurilor într-o manieră limitată și experimentală. Alte 21% intenționează să le utilizeze în viitor.

Managementul algoritmic sau sistemele automatizate se referă la sisteme digitale care îi ajută pe manageri să organizeze personalul și/sau să ia decizii privind sarcinile, programele de lucru, performanța ori personalul. Aceste sisteme pot utiliza sau nu inteligența artificială și includ atât instrumente care automatizează procesul decizional, cât și instrumente care formulează recomandări, decizia finală fiind luată de oameni.

Pe lângă serviciile pentru clienți și relațiile cu aceștia, unde sunt utilizate de 47% dintre companiile participante la sondaj, inteligența artificială și managementul algoritmic sunt folosite de 36% dintre întreprinderile intervievate pentru monitorizarea performanței și productivității. Logistica, planificarea și stabilirea programului de lucru al personalului reprezintă, de asemenea, domenii de utilizare frecventă, menționate de 30% dintre companii.

O majoritate clară a companiilor europene consultate, respectiv 61%, afirmă că utilizarea inteligenței artificiale le ajută să ia decizii. Totodată, 75% dintre companiile chestionate consideră că inteligența artificială și managementul algoritmic vor îmbunătăți calitatea locurilor de muncă. Majoritatea acestora, 90%, afirmă că deciziile sunt luate de oameni, în timp ce doar 2% utilizează sisteme complet automatizate.

Costurile ridicate și incertitudinea juridică, principalele obstacole

Costurile ridicate ale investițiilor (50%), incertitudinea juridică (49%) și lipsa expertizei (48%) rămân principalele obstacole în calea adoptării pe scară mai largă a acestor tehnologii, potrivit sondajului. Aproape jumătate dintre companii (49%) nu au încredere în inteligența artificială sau în sistemele automatizate atunci când vine vorba despre decizii referitoare la forța de muncă ori la personal.

Unele dintre aceste obstacole sunt abordate de normele existente ale UE, printre care Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și Actul privind inteligența artificială (AI Act), care urmăresc să asigure siguranța, respectarea drepturilor fundamentale și dezvoltarea unei inteligențe artificiale centrate pe oameni, sprijinind în același timp adoptarea tehnologiei, investițiile și inovarea în domeniul IA în întreaga Uniune.

Viitorul Act privind locurile de muncă de calitate va spori claritatea normelor pentru companii și va proteja mai bine drepturile lucrătorilor în ceea ce privește managementul algoritmic. În cadrul celei de-a doua etape a consultărilor privind acest act, partenerii sociali europeni și-au exprimat punctele de vedere cu privire la măsurile necesare la nivelul UE în acest domeniu.

Roxana Mînzatu: IA schimbă modul în care oamenii lucrează și companiile își gestionează personalul

Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, a declarat că inteligența artificială schimbă modul în care oamenii lucrează și felul în care companiile își gestionează personalul.

„Inteligența artificială schimbă modul în care oamenii lucrează și felul în care companiile își gestionează personalul. Trei din patru companii chestionate se așteaptă ca aceasta să îmbunătățească calitatea locurilor de muncă. Pentru ca acest optimism să se traducă în condiții de muncă mai bune, sunt necesare investiții în competențele oamenilor, protejarea drepturilor lucrătorilor și supravegherea umană a deciziilor care îi afectează. Prin viitorul Act privind locurile de muncă de calitate, dorim să oferim companiilor reguli mai clare și lucrătorilor încrederea că inteligența artificială le va face munca mai sigură, mai echitabilă și mai satisfăcătoare”, a afirmat Roxana Mînzatu.

La rândul său, Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, a subliniat că Uniunea Europeană a pus bazele pentru dezvoltarea unei inteligențe artificiale care respectă standardele europene.

„În Europa, inteligența artificială este în slujba oamenilor și a companiilor. Am pus bazele solide pentru dezvoltarea unei IA care respectă standardele europene: Actul privind inteligența artificială urmărește să asigure o IA sigură, centrată pe oameni și de încredere. Companiile europene pot integra în siguranță inteligența artificială pentru a-și crește productivitatea și a îmbunătăți calitatea serviciilor. Acest lucru va determina, în cele din urmă, cine va câștiga cu adevărat cursa inteligenței artificiale”, a declarat Henna Virkkunen.

Context

În februarie 2025, a fost realizat un sondaj Eurobarometru privind inteligența artificială. Potrivit rezultatelor, majoritatea europenilor consideră că tehnologiile digitale, inclusiv IA, au un impact pozitiv asupra locurilor de muncă, economiei, societății și calității vieții. Astfel, 62% dintre europeni au o percepție pozitivă despre roboți și IA la locul de muncă, iar 70% consideră că acestea îmbunătățesc productivitatea.

Deși majoritatea susține utilizarea roboților și a IA pentru luarea deciziilor la locul de muncă, 84% dintre europeni consideră că inteligența artificială trebuie gestionată cu atenție, pentru a proteja viața privată și a asigura transparența în mediul profesional.