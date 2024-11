Eurobarometru: 56% dintre români au încredere în Uniunea Europeană, iar 68% se simt atașați de Europa. 61% dintre români au încredere în NATO

António Costa, succesorul lui Charles Michel în funcția de președinte al Consiliului European, și-a preluat mandatul vineri și își va începe oficial atribuțiile la 1 decembrie, în ziua în care și a doua Comisie a Ursulei von der Leyen preia frâiele. Mandatul lui Costa este de doi ani și jumătate și va depinde de liderii europeni dacă va fi reînnoit la jumătatea anului 2027.

António Costa, ales de liderii UE la sfârșitul lunii iunie, a declarat că va fi „pe deplin angajat în promovarea unității între toate cele 27 de state membre” și că se va concentra „pe punerea pe drumul cel bun a Agendei strategice”, care va oferi orientări Uniunii Europene pentru următorii cinci ani, în trei direcții majore de acțiune: o Europă liberă și democratică, o Europă puternică și sigură, o Europă prosperă și competitivă.

Intrat pentru prima dată în politică în 1982, Costa, în vârstă de 63 de ani a fost deputat, parlamentar, ministru, primar al Lisabonei și, cel mai recent, prim-ministru al Portugaliei timp de opt ani (2015-2024).

„În această lume globalizată, singura modalitate de a ne asigura suveranitatea, este să construim o Europă comună. Pentru că numai împreună putem susține securitatea, stabilitatea și pacea pe continentul nostru. Numai împreună putem realiza prosperitatea comună, creșterea economică și tranziția climatică. Doar împreună putem face auzită vocea Europei pe scena internațională. Prin urmare, unitatea este elementul vital al Uniunii Europene. Dar nu trebuie să ignorăm diferențele noastre de opinie și nici să le tratăm ca pe o problemă. Avem 27 de istorii și culturi diferite și privim lumea din locații geografice diferite. Această diversitate este perfect normală. Ea ne îmbogățește și, de fapt, o putem valorifica. Este punctul forte al Europei. În calitate de președinte al Consiliului European, îmi voi asuma în fiecare zi misiunea de a construi această unitate și de a prețui diversitatea noastră naturală”, a declarat Antonio Costa la ceremonia de predare-primire a președinției Consiliului European.

