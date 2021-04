Eurobarometru: 58% dintre români au încredere în UE. România, în topul celor mai mulțumite țări de măsurile luate de Uniunea Europeană împotriva pandemiei

Deși pandemia de COVID-19 afectează viața de zi cu zi a cetățenilor europeni de mai bine de un an, atitudinea față de UE rămâne pozitivă, potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru standard realizat în februarie-martie 2021, care relevă cu 58% dintre cetățenii români au încredere în Uniunea Europeană, față de 49% – media Uniunii Europene. De asemenea, România se află în top patru țări cele mai mulțumite de măsurile luate de UE.

Sondajul, publicat vineri de Comisia Europeană, arată imaginea UE și încrederea în UE s-au ameliorat, atingând nivelul lor cel mai înalt de mai bine de zece ani.

Cetățenii europeni identifică sănătatea și situația economică ca fiind principalele două preocupări atât la nivelul UE, cât și la nivel național. Sondajul indică, de asemenea, o creștere a îngrijorării cu privire la situația actuală a economiilor naționale: 69 % dintre europeni consideră că situația este în prezent „proastă”, iar 61 % dintre europeni se tem că economia țării lor se va redresa în urma impactului pandemiei abia „în 2023 sau mai târziu”.

În schimb, datele colectate pentru România relevă și un paradox: în timp ce 39% dintre cetățenii români identifică sănătatea ca principală preocupare la nivel național și european, România se află între ultimele trei țări la capitolul cetățenilor care își doresc să fie vaccinați cât mai curând posibil, cu doar 18 % dintre români răspunzând afirmativ la această întrebare.

Încrederea și imaginea UE: 58% dintre români au încredere în Uniunea Europeană, față de 49% media europeană

Aproape jumătate dintre europeni au încredere în Uniunea Europeană (49 %), ceea ce reprezintă o creștere de 6 puncte față de sondajul Eurobarometru standard din vara anului 2020. Este cel mai înalt nivel înregistrat din primăvara anului 2008. Încrederea în guvernele naționale (36 %) și în parlamentele naționale (35 %) a pierdut teren, deși ambele rămân la un nivel mai ridicat decât în toamna anului 2019.

În 20 de state membre, majoritatea respondenților afirmă că au încredere în UE, cele mai ridicate niveluri fiind înregistrate în Portugalia (78 %) și Irlanda (74 %).

Imaginea pozitivă a UE (46 %) a atins nivelul său cel mai înalt din toamna anului 2009, înregistrând o creștere de 6 puncte procentuale față de vara anului 2020. Mai puține persoane au o imagine neutră despre UE (38 %, -2), în timp ce 15 % (-4) au o imagine negativă despre UE.

Majoritatea respondenților au o imagine pozitivă despre UE în 25 de state membre ale UE (față de 13 în vara anului 2020), procentele cele mai ridicate fiind înregistrate în Portugalia (76 %) și Irlanda (75 %).

Mai mult, peste șase respondenți din zece au încredere în UE în Malta și Estonia (ambele 64%), Danemarca (62%) și Țările de Jos și Letonia (ambele 61%) și cel puțin jumătate dintre aceștia fac acest lucru în Ungaria (59%), România și Suedia (ambele 58%), Belgia (56%), Luxemburg și Slovenia (ambele 55%), Bulgaria (53%), Spania (52%), Croația (51%) și Polonia și Slovacia (ambele 50 %).

În Germania, o majoritate relativă are tendința de a avea încredere în UE (48% vs 44% „tind să nu aibă încredere”), iar în Finlanda, opinia publică este împărțită în mod egal (50% „tind să aibă încredere” vs 50% „tind să nu aibă încredere) ”).

Mai mult, procentul de 58 % din România relevă o creștere de 4 puncte procentuale față de precedentul Eurobarometru în ce privește încrederea în UE.

Principalele preocupări la nivelul UE și la nivel național. România: 39% dintre români consideră că sănătatea este principala preocupare

Aproape patru cetățeni ai UE din zece consideră că cea mai importantă problemă cu care se confruntă în prezent UE este sănătatea: 38 % dintre respondenți menționează acum acest aspect, o creștere semnificativă cu 16 puncte procentuale față de vara anului 2020. Sănătatea ocupă primul loc, în fața situației economice (35 %, procent neschimbat), situația finanțelor publice ale statelor membre ocupând acum locul al treilea (21 %, -2). Mediul și schimbările climatice ocupă acum locul al patrulea (20 %, procent neschimbat), în timp ce imigrația, pentru prima dată din toamna anului 2014, cu un procent de 18 % (-5 puncte), nu se mai numără printre principalele trei preocupări. Șomajul se află pe locul al șaselea, fiind menționat de 15 % dintre respondenți (-2 puncte procentuale).

În ceea ce privește principalele preocupări la nivel național, sănătatea este, de asemenea, percepută ca fiind cea mai importantă chestiune (44 %), în creștere cu 13 puncte procentuale față de vara anului 2020. Situația economică ocupă a doua poziție, fiind menționată de o treime dintre europeni (33 %, procent neschimbat), în timp ce un sfert dintre aceștia menționează șomajul (25 %, -3).

În ce privește România, topul principalelor preocupări la nivel național sunt: sănătate (39 %), situația economică (27 %), creșterea prețurilor și a nivelului de trei (18 %) sau situația finanțelor publice (16 %).

Situația economică și moneda euro: Doar 26% dintre români sunt de părere că situația economică este bună

Percepția cu privire la economia națională a continuat să se deterioreze: doar 29 % dintre cetățenii UE consideră în prezent că situația este „bună” (-5 puncte procentuale față de vara anului 2020, -18 față de toamna anului 2019), cel mai scăzut nivel pentru acest indicator din primăvara anului 2013. Proporția europenilor care consideră că această situație este „proastă” a câștigat teren în mod corespunzător (69 %, +5).

Percepțiile pozitive asupra situației actuale a economiei naționale variază foarte mult între statele membre ale UE, de la 86 % în Luxemburg până la 7 % în Italia.

La acest capitol, România se situează sub media UE, 26 % dintre cetățeni fiind de părere că situația economică este bună, tendința fiind de depreciere cu două puncte procentuale față de precedentele măsurători.

Sprijinul pentru moneda euro rămâne foarte ridicat: 79 % (+4) dintre cetățenii din zona euro sunt în favoarea monedei euro, cel mai înalt nivel din 2004, cifrele variind de la 95 % în Portugalia la 70 % în Franța și Austria. În ansamblu, în Uniunea Europeană, șapte din zece europeni sprijină moneda euro (70 %, +3), cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată.

Deși sub media Uniunii Europene, peste 55 % dintre români sprijină moneda euro.

Pandemia de COVID-19: România, în top patru țări cele mai mulțumite de măsurile luate de UE

43 % dintre europeni sunt mulțumiți de măsurile luate până în prezent de guvernele naționale pentru combaterea pandemiei (-19 puncte procentuale față de vara trecută), în timp ce 56 % sunt nemulțumiți (+19). Doar 42 % dintre români sunt mulțumiți de deciziile luate la nivel guvernamental.

Același procent din rândul cetățenilor europeni sunt mulțumiți de măsurile luate de UE (43 %, -2), în timp ce 49 % sunt nemulțumiți (+5). Cu toate acestea, 59 % au încredere că UE va lua deciziile corecte în viitor în ceea ce privește răspunsul său la pandemie. România se află în primele patru țară la acest capitol, cu 57 % dintre cetățeni mulțumiți de măsurile luate de Uniunea Europeană.

Peste șase europeni din zece (61 %) consideră că economia țării lor se va redresa în urma impactului pandemiei de COVID-19 în 2023 sau mai târziu. Mai puțin de un sfert consideră că redresarea va avea loc în 2022 (23 %) și doar 5 % cred că redresarea va avea lor anul acesta, în 2021. Aproape unul din zece europeni se teme că economia țării sale nu se va redresa niciodată în urma impactului pandemiei (8 %). La acest capitol, doar 44 % dintre români susțin că economia țării noastre se va redresa în 2023 sau mai târziu, 24 % considerând că asta se va întâmpla în 2022, 11 % în 2021, iar 7 % consideră că economia României deja și-a revenit.

Majoritatea europenilor consideră că planul de redresare al UE în valoare de 750 de miliarde EUR, NextGenerationEU, este un instrument eficace pentru a face față efectelor economice ale pandemiei de COVID-19 (55 %). Aproape patru din zece consideră că nu este eficace (38 %). În ce privește România, 14 % dintre cetățeni consideră că NextGenerationEU este un instrument foarte eficace, iar 46% sunt de părere că este un instrument eficace.

Începând cu vara anului 2020, experiența personală a europenilor în ceea ce privește măsurile de combatere a pandemiei, cum ar fi izolarea, s-a deteriorat: majoritatea cetățenilor UE consideră acum că a fost greu să facă față acestei experiențe (40 %, +8 puncte procentuale față de vara anului 2020), în timp ce mai puțin de trei din zece afirmă că a fost ușor (29 %, -9). Proporția celor care afirmă că le-a fost deopotrivă de ușor și de greu a rămas aproape neschimbată, situându-se la 31 % (+1).

Vaccinarea împotriva COVID-19: România, între ultimele țări din UE unde cetățenii își doresc să fie imunizați cât mai curând posibil

45 % dintre europeni au răspuns că ar dori să fie vaccinați cât mai curând posibil – sau fuseseră deja vaccinați în momentul efectuării sondajului, iar 20 % ar dori să facă acest lucru în 2021. 21 % ar prefera să fie vaccinați mai târziu. Doar 12 % afirmă că nu se vor vaccina niciodată, iar 2 % „nu știu”.

În 21 de țări, majoritatea respondenților ar dori să fie vaccinați cât mai curând posibil sau au fost deja vaccinați, procentele cele mai ridicate înregistrându-se în Irlanda (74 %), Danemarca (73 %) și Suedia (71 %). Pe de altă parte, mai puțin de un respondent din cinci intenționează să se vaccineze cât mai curând posibil în Bulgaria (19 %) și Cipru (16 %).

La acest capitol, România se află între ultimele trei țări, doar 18 % dintre români răspunzând că ar dori să fie vaccinați cât mai curând posibil, 23 % cândva în anul 2021, 36 % mai târziu, 5% au fost deja vaccinați, iar 16% niciodată.

Sondajul „Eurobarometru standard (EB 94) – iarna 2020-2021” a fost realizat prin interviuri față în față și online în perioada 12 februarie – 18 martie 2021 în cele 27 de state membre ale UE și în douăsprezece țări sau teritorii. În perioada 12 februarie – 11 martie 2021, au fost realizate 27 409 interviuri în statele membre ale UE-27.