Eurobarometru: 58% dintre români consideră că războiul din Ucraina este principala provocare cu care se confruntă Uniunea Europeană

Potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj Flash Eurobarometru privind „Provocările și prioritățile Uniunii Europene”, publicat vineri, respectul pentru democrație, drepturile omului și statul de drept (36%), alături de puterea economică, industrială și comercială a Uniunii Europene (31%), rămân principalele puncte forte ale UE, urmate de relațiile bune și solidaritatea dintre statele membre (28%).

Întrebați despre valori, peste jumătate dintre europeni consideră că Uniunea Europeană, mai mult decât alte țări din lume, întruchipează cel mai bine respectul pentru drepturile și valorile fundamentale, libertatea de exprimare (55% pentru fiecare) și egalitatea și bunăstarea socială (52%).

Românii apreciază în primul rând respectul Uniunii Europene pentru democrație, drepturile omului și statul de drept (35%), o pondere apropiată de media europeană (36%).

Pe locul al doilea, ei menționează puterea economică, industrială și comercială a UE (31%), urmată de relațiile bune și solidaritatea dintre statele membre (31%), o percepție chiar mai pozitivă decât media UE (28%).

Pentru români, războiul din Ucraina este principala provocare cu care se confruntă Uniunea, fiind indicat de 58% dintre respondenți, față de doar 47% la nivel european.

Pe locul doi se situează costul vieții (31%),un procent similar cu media UE, urmat de migrația neregulată (26%) și de problemele legate de mediu și schimbările climatice (22%).

De remarcat este faptul că securitatea și apărarea reprezintă o preocupare pentru 27% dintre români, o valoare ușor sub media europeană (29%).

În ceea ce privește provocările globale pentru viitorul UE, conflictele din lume reprezintă cea mai frecvent menționată problemă (41%), urmate de migrația neregulată (35%) și schimbările climatice și problemele de mediu (31%). A patra problemă ca frecvență de menționare este una nouă: riscul ca Uniunea Europeană să își piardă vocea și influența pe scena globală (30%).

O majoritate covârșitoare a europenilor consideră că statele membre pot obține rezultate mai bune în negocierile comerciale și parteneriatele economice dacă acționează împreună la nivelul UE (79%), și că Uniunea ar trebui să își diversifice relațiile comerciale cu țări din întreaga lume, pentru a-și consolida independența economică și a sprijini întreprinderile europene (83%).

Procente similare susțin implicarea Uniunii în consolidarea economiei interne: 81% dintre respondenți cred că UE ar trebui să ia măsuri pentru a ajuta industriile europene să devină mai competitive și să se decarbonizeze, iar 82% sunt de acord că Uniunea trebuie să acționeze pentru a asigura echitatea între diferite grupuri sociale și generații.

Întrebați ce domenii ar trebui să constituie o prioritate pentru UE, românii au indicat în primul rând securitatea și apărarea (37%), un procent peste media europeană (34%), semn al unei preocupări accentuate pentru stabilitatea regională.

În continuare, războiul din Ucraina (26%) și protecția mediului și schimbările climatice (19%) sunt menționate la niveluri apropiate de media UE.

În schimb, doar 16% dintre români consideră că migrația neregulată ar trebui să fie o prioritate, de două ori mai puțin decât media europeană (32%).

Percepțiile privind viitorul Uniunii Europene

52% dintre europeni (în scădere cu șase puncte procentuale față de vara anului 2024) se declară optimiști în privința viitorului Uniunii Europene, în timp ce 43% sunt pesimiști.

Tot 52% afirmă că au încredere în soliditatea democrației europene în următorii cinci ani, în timp ce 44% nu împărtășesc acest optimism.

În același timp, 48 % dintre europeni se declară încrezători în performanța economiei UE în următorii cinci ani, în timp ce 48 % nu sunt încrezători.

În final, două treimi dintre cetățenii europeni (66%) afirmă că sunt îngrijorați cu privire la securitatea Uniunii Europene în următorii cinci ani.

Sondajul Flash Eurobarometru nr. 569 a fost realizat în perioada 3–10 septembrie 2025, în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, prin interviuri online cu un eșantion de 25.893 de cetățeni ai UE.