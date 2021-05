Eurobarometru: 65% dintre români consideră că vaccinurile sunt singura modalitate de depășire a pandemiei

Aproximativ șapte din zece români declară că se simt cetățeni europeni, în timp ce 58% dintre ei apreciază că își cunosc drepturile în calitate de cetățean al Uniunii, iar sentimentul de comunitate între cetățenii UE este reprezentat, în viziunea românilor, în primul rând de sistemul de îngrijire a sănătății și de pensii (22%) și, apoi, de educație (21%), solidaritate (20%), economie (18%) și statul de drept (17%).

Acestea sunt câteva dintre concluziile celui mai recent raport naţional Eurobarometru pentru România, semnalează Reprezentanța Comisiei Europene într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În condițiile unui an marcat de pandemia de coronavirus, românii consideră că principala problemă cu care se confruntă atât propria țară, cât și UE este sănătatea (procentele înregistrate fiind RO: 43% vs UE27: 44% pentru nivelul național și RO: 39% vs UE27: 38% pentru cel european) și apreciază că vaccinurile sunt singura modalitate de depășire a pandemiei (RO: 65% vs UE27: 70%) deși, spre deosebire de media europeană, ei ar prefera să amâne momentul propriu-zis al vaccinării.

Planul de redresare NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde de euro, este privit ca fiind eficient de majoritatea românilor și europenilor (60% și, respectiv, 55%).

Majoritatea românilor se declară în favoarea unei politici comune în domeniul energiei (65%), migrației (64%), relațiilor externe (73%), apărării și securității (72%) sau extinderii (65%). De asemenea, ei susțin ideea unei Uniuni economice și monetare (55% vs 70% pentru UE27) sau a unei piețe digitale unice (56% vs 65% pentru UE-27).

Românii folosesc, ca principale surse de informare, programele TV, internetul, rețelele sociale sau radioul. Cu toate acestea, doar jumătate dintre români au încredere în posturile de televiziune (56%) și consideră că informațiile prezentate de acestea despre UE sunt obiective (53%). Cea mai scăzută percepție asupra obiectivității informațiilor pe teme europene, atât în rândul românilor, cât și al europenilor, se referă sursele on-line (site-uri în general – RO: 45% vs UE27: 46% – și rețele sociale – RO: 43% vs UE27: 32%).

