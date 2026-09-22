Eurobarometru: 66% dintre români nu fac niciodată sport, în timp ce activitatea fizică este în creștere la nivelul UE

În ajunul Săptămânii europene a sportului 2026, Comisia Europeană a publicat cel de al șaselea sondaj Eurobarometru privind sportul și activitatea fizică. Sondajul arată o creștere a nivelurilor de activitate fizică în întreaga Uniune Europeană în comparație cu ultimul sondaj publicat în 2022. De exemplu, ponderea cetățenilor care fac exerciții fizice de mai multe ori pe săptămână a crescut la 38 % (în creștere cu 6 puncte procentuale), în timp ce ponderea cetățenilor care fac exerciții fizice aproape zilnic a crescut la 9 % (în creștere cu 3 puncte procentuale). În același timp, ponderea europenilor care nu fac niciodată sport a scăzut de la 45 % în 2022 la 39 % în acest an.

În România, datele Eurobarometrului arată o situație diferită față de tendința înregistrată la nivelul Uniunii Europene. 66% dintre români declară că nu fac niciodată exerciții fizice sau nu practică sport, în timp ce 16% spun că fac mișcare de mai multe ori pe săptămână, iar 7% aproape zilnic. 11% afirmă că fac exerciții fizice rar. Comparativ cu 2022, ponderea celor care nu fac niciodată sport a crescut de la 63% la 66%, în timp ce proporția celor care fac mișcare de mai multe ori pe săptămână a scăzut de la 22% la 16%.

Mersul pe jos este însă o activitate frecventă pentru majoritatea românilor. 78% dintre respondenți spun că merg pe jos între patru și șapte zile pe săptămână, timp de cel puțin 10 minute la un moment dat, iar 19% merg pe jos într-una până la trei zile pe săptămână. Doar 2% afirmă că nu merg niciodată pe jos în acest ritm. Față de 2022, ponderea celor care merg pe jos între patru și șapte zile pe săptămână a crescut cu 20 de puncte procentuale, de la 58% la 78%.

Într-o zi obișnuită, 38% dintre români petrec între două ore și jumătate și cinci ore și 29 de minute stând jos, în timp ce 31% ajung la un interval cuprins între cinci ore și jumătate și opt ore și 29 de minute. Pentru 13% dintre respondenți, timpul petrecut stând jos este de cel puțin opt ore și jumătate pe zi, iar 15% stau astfel mai puțin de două ore și jumătate.

Pentru cei care fac mișcare, relaxarea este principalul motiv indicat, de 32% dintre respondenți. Urmează deplasarea dintr-un loc în altul, menționată de 30%, și îmbunătățirea sau menținerea sănătății fizice în general, indicată de 26%. Alte motive menționate sunt controlul greutății (16%), îmbunătățirea sănătății mintale sau reducerea stresului (14%), contracararea efectelor îmbătrânirii (14%) și îmbunătățirea aspectului fizic (15%).

Lipsa timpului este principala barieră în calea unei activități fizice mai frecvente, fiind menționată de 35% dintre români. 19% spun că le lipsește motivația sau că nu sunt interesați, iar 15% indică probleme de sănătate sau accidente. Tot 15% consideră că nu există o infrastructură sportivă adecvată sau accesibilă în zona în care locuiesc. Costul este menționat de 11% dintre respondenți, aceeași proporție indicând lipsa unor prieteni cu care să facă sport.

Sportul, asociat cu sănătatea mintală și comunitatea

Percepția asupra rolului sportului este însă în mare parte pozitivă. 81% dintre români sunt de acord sau tind să fie de acord că exercițiile fizice, sportul și alte activități fizice contribuie la îmbunătățirea sănătății mintale, în timp ce 72% consideră că acestea sunt importante pentru consolidarea comunității. De asemenea, 73% sunt de acord sau tind să fie de acord că activitatea fizică poate contribui la îmbunătățirea stării de bine a grupurilor marginalizate.

Implicarea în voluntariatul sportiv este, la rândul său, redusă: 77% dintre respondenți spun că nu s-au angajat niciodată în muncă voluntară care să susțină activitățile sportive și nici nu intenționează să facă acest lucru în următoarele două luni. 13% nu s-au angajat în prezent, dar au făcut voluntariat în trecut, 7% intenționează să se implice în următoarele două luni, iar 2% sunt deja implicați în astfel de activități.

Săptămâna europeană a sportului 2026 încurajează pe toată lumea să #BeActive pas cu pas

Comisia promovează beneficiile sportului și ale activității fizice în fiecare an în cadrul Săptămânii europene a sportului. Desfășurată în perioada 23-30 septembrie, săptămâna este principala etapă a campaniei #BeActive, care se desfășoară pe parcursul unui an și care îi încurajează pe europeni să se deplaseze mai mult. Motto-ul campaniei din 2026 „#BeActive Your Way” subliniază că chiar și pașii mici către o viață mai sănătoasă și mai activă contează.

Mii de evenimente vor fi organizate în întreaga Europă pentru ediția din acest an a Săptămânii europene a sportului, invitând persoane de toate vârstele, mediile și abilitățile să se alăture activităților din școli, parcuri, locuri de muncă, săli de sport și din alte părți pentru a experimenta bucuria mișcării. Deschiderea oficială va avea loc la Dublin, Irlanda, pe 23 septembrie.