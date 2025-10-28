Eurobarometru: 72% dintre români recunosc importanța economiei sociale pentru bunăstarea societății

75 % dintre europeni recunosc importanța economiei sociale pentru bunăstarea societății, arată un nou Eurobarometru special.

O majoritate semnificativă susține acordarea unui sprijin suplimentar economiei sociale, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor economiei sociale (88 %), sensibilizarea opiniei publice (86 %), asistența pentru înființarea de organizații ale economiei sociale (86 %) și sprijinul financiar public direct (80 %).

În plus, un număr semnificativ de europeni (93 %) consideră că întreprinderile ar trebui să se ghideze după valorile economiei sociale, concentrându-se pe obiective sociale și de mediu, redistribuind profiturile și funcționând cu structuri de guvernanță democratice.

„Economia socială face parte din viața de zi cu zi a europenilor. Ea oferă locuri de muncă pentru peste 11,5 milioane de persoane și abordează provocări sociale majore, acordând prioritate oamenilor și planetei. Vom anunța noi măsuri pentru consolidarea economiei sociale a Europei în cadrul revizuirii la jumătatea perioadei a planului nostru de acțiune, care va avea loc anul viitor”, a dezvăluit Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Conștientizarea economiei sociale

Conștientizarea economiei sociale este moderată și variază puternic între statele membre. 56 % dintre cetățenii UE au auzit de economia socială (de la 82 % în Malta la 34 % în Grecia). Însă familiarizarea cu semnificația acestui concept este semnificativ mai redusă: 12 % sunt „cu siguranță” familiarizați, iar 34 % sunt „oarecum” familiarizați. Conștientizarea și familiarizarea sunt mai ridicate în rândul persoanelor cu studii superioare și care locuiesc în orașe mari.

Primirea de sprijin din partea organizațiilor din domeniul economiei sociale

Una din trei persoane (33 %) a declarat că a primit sprijin din partea unei organizații din sectorul economiei sociale la un moment dat, cel mai frecvent prin acces la oportunități de formare, educație sau angajare (10 %), urmat de primirea de bunuri precum alimente, îmbrăcăminte, mobilier sau rechizite școlare (9 %).

Impactul economiei sociale asupra bunăstării

61 % dintre respondenții europeni și 62% dintre cei români au afirmat că economia socială este importantă pentru bunăstarea lor personală, iar 75 % au afirmat că aceasta este importantă pentru bunăstarea societății din țara lor, opinie împărtășită și de 72% dintre români.

În toate statele membre, cu excepția Danemarcei, Spania și Suediei, respondenții au menționat cel mai frecvent sănătatea și asistența socială ca fiind sectorul în care organizațiile economiei sociale au cel mai mare impact; educația și formarea profesională, urmate de cultură, sport și timp liber, au fost următoarele sectoare menționate cel mai frecvent.

Nivelul de dezvoltare al economiei sociale

Jumătate dintre cetățenii UE consideră că sectorul economiei sociale este bine dezvoltat în țara lor (inclusiv 5 % care consideră că este foarte bine dezvoltat). 88 % consideră că autoritățile publice din țara lor ar trebui să elaboreze strategii și legislație pentru a sprijini organizațiile economiei sociale; 80 % susțin finanțarea publică directă a acestora.