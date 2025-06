Eurobarometru: 75% dintre europeni susțin independența energetică, iar peste 80% consideră că lupta împotriva schimbărilor climatice ar trebui să fie o prioritate pentru UE

Europa este pregătită să investească și să inoveze, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul sesiunii plenare a celei de-a patra Conferințe internaționale a ONU privind finanțarea pentru dezvoltare, subliniind că UE furnizează 42% din ajutorul mondial pentru dezvoltare.

„Anul trecut, ajutorul pentru dezvoltare la nivel mondial a puțin peste 200 de miliarde de dolari. Deficitul anual de investiții necesare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă este de ordinul trilioanelor de dolari. Pentru a acoperi acest deficit, avem pur și simplu nevoie de o schimbare de paradigmă, de noi modalități de mobilizare a unor resurse financiare mult mai mari. Acesta este esența „Compromisului de la Sevilla”, asupra căruia am căzut de acord astăzi – și exact acesta este obiectivul Europei, împreună cu partenerii noștri modiali”, a transmis von der Leyen.

În discursul său, președinta Comisiei Europene a subliniat trei direcții importante.

Europe is proud to be the leading aid donor globally.

And we’re gathered in Seville with one goal: find more ways of mobilising finance.

The private sector must get on board.

That’s already at the heart of the #GlobalGateway method ↓ https://t.co/5F6NRKOrPC

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 30, 2025