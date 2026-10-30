Eurobarometru: 78% dintre români sprijină consolidarea acțiunii coordonate a UE pentru a gestiona mai eficient dezastrele și crizele în viitor

Românii continuă să manifeste un sprijin foarte puternic pentru o abordare europeană coordonată în ceea ce privește pregătirea și răspunsul în caz de dezastre, potrivit celui mai recent Eurobarometru special privind protecția civilă a UE, publicat de Comisia Europeană.

În contextul în care Europa se confruntă cu riscuri tot mai mari și cu pericole naturale și dezastre provocate de om din ce în ce mai complexe, 85% dintre români consideră că este important faptul că UE ajută la coordonarea reacției în caz de calamități în UE și în alte țări.

De asemenea, 78% dintre români sunt de acord ca acțiunea coordonată a UE să fie consolidată pentru a gestiona mai eficient calamitățile și crizele în viitor.

81% sunt de acord că statele membre ar trebui să se sprijine reciproc atunci când un dezastru depășește capacitatea unei țări de a face față singură situației, procent similar și în cazul în care situația se aplică unui stat care nu este membru UE.

La nivel european, nouă din zece europeni consideră că este important ca UE să contribuie la coordonarea răspunsului în caz de dezastre atât pe teritoriul său, cât și în alte țări, în timp ce 94 % sunt de acord că statele membre ar trebui să se sprijine reciproc atunci când un dezastru depășește capacitatea unei țări de a face față singură situației.

Pregătirea se află în centrul agendei Comisiei Europene. Instituția a propus în luna martie 2025 o strategie privind o uniune a pregătirii, transpunând raportul Niinistö într-un plan de acțiune concret cu 63 de acțiuni, bazat pe o abordare bazată pe toate riscurile, la nivelul întregii administrații și la nivelul întregii societăți.

De asemenea, Uniunea Europeană dispune de Mecanismul de protecție civilă, care poate fi activat atunci când un stat se confruntă cu o situație de urgență.

Activarea mecanismului declanșează Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență pentru a mobiliza asistență sau expertiză din partea țărilor europene.

Funcționând 24 de ore din 24, 7 zile din 7, Centrul asigură desfășurarea rapidă a sprijinului de urgență și acționează ca centru de coordonare între toate statele membre ale UE, alte 10 state participante, țara afectată și experții în protecție civilă și ajutor umanitar. Acesta a fost deja activat de peste 900 de ori de 160 de țări.