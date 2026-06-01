Eurobarometru: Aproape jumătate dintre IMM-urile din România întâmpină dificultăți în găsirea personalului calificat, însă 90% dintre acestea nu apelează la recrutarea din afara UE

Un nou sondaj Eurobarometru arată că aproape jumătate dintre întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa (46%) se confruntă cu dificultăți în găsirea de lucrători cu competențele adecvate.

Recrutarea resortisanților din afara UE rămâne limitată, potrivit sondajului. Una din șapte întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) a încercat să angajeze lucrători în afara UE în ultimii doi ani. Dintre cei care au recrutat resortisanți din afara UE (14% din eșantion), 54 % au descris procesul de recrutare ca fiind dificil.

Complexitatea procedurilor administrative și de imigrare este bariera menționată cel mai frecvent (31%), urmată de dificultatea de a găsi candidați potriviți (25%) și de depășirea barierelor lingvistice (24%).

Majoritatea întreprinderilor (85%-90%) gestionează în mod direct personalul de recrutare din afara UE, potrivit sondajului. IMM-urile sunt conștiente într-o măsură limitată de sprijinul public pentru recrutarea internațională. Utilizarea agențiilor private de recrutare este semnificativ mai mare pentru recrutarea internațională.

„IMM-urile sunt vitale pentru economia UE, reprezentând aproximativ 99 % din întreprinderi. Ei trebuie să găsească persoane cu competențele adecvate pentru a stimula competitivitatea UE. Prin dotarea IMM-urilor cu canalele de informare și de sprijin adecvate, putem facilita angajarea de lucrători străini calificați pentru a atenua deficitul de forță de muncă și de competențe în UE. Viitoarea rezervă de talente la nivelul UE va contribui la corelarea locurilor de muncă vacante în profesiile cu deficit de forță de muncă cu lucrători calificați din afara UE”, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

Întreprinderile consultate sugerează că angajarea în afara UE ar putea fi îmbunătățită prin sprijin financiar (31 %), informare și orientare (25 %), asistență pentru găsirea candidaților (23 %), ajutor pentru integrarea la locul de muncă (20 %) și sprijin pentru imigrație și relocare (18 %).

În România, deficitul de competențe continuă să reprezinte o provocare pentru mediul de afaceri. Aproape jumătate dintre IMM-urile din România (49%) afirmă că întâmpină dificultăți în găsirea personalului cu competențele necesare, dintre care 23% spun că procesul este foarte dificil, iar 26% îl consideră mai degrabă dificil.

Cu toate acestea, majoritatea IMM-urilor din România nu au încercat să recruteze lucrători străini pentru a acoperi deficitul de competențe. Doar 8% au recrutat sau au încercat să recruteze cetățeni din state terțe, iar 3% au apelat la lucrători din alte state membre ale Uniunii Europene. În schimb, 90% dintre respondenți au declarat că nu au recurs la această soluție.

În rândul companiilor care au recrutat lucrători din afara UE, 38% indică procedurile administrative și de imigrare drept principal obstacol, iar 37% spun că întâmpină dificultăți în identificarea candidaților potriviți. Alte bariere menționate sunt cele lingvistice (26%), resursele interne limitate pentru gestionarea procesului (16%) și dificultățile legate de recunoașterea calificărilor și competențelor (15%).

Cele mai multe recrutări de lucrători din afara Uniunii Europene au vizat șoferii și operatorii din transporturi (24%), muncitorii calificați din construcții (22%) și lucrătorii din domeniul preparării și procesării alimentelor (14%).

Întrebate ce tip de sprijin le-ar ajuta cel mai mult în recrutarea lucrătorilor din state terțe, companiile din România au indicat sprijinul financiar, precum granturile, subvențiile sau stimulentele fiscale (32%), măsurile de integrare la locul de muncă (26%) și informațiile și ghidurile privind recrutarea cetățenilor din afara UE (24%).

Rezerva de talente la nivelul UE va aborda deficitul de forță de muncă și de competențe. Fiind prima platformă la nivelul UE pentru recrutarea internațională, aceasta va contribui la corelarea locurilor de muncă vacante din profesiile cu deficit de forță de muncă cu lucrători din afara UE.