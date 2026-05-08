Eurobarometru înainte de Ziua Europei: 69% dintre români consideră că România a beneficiat de pe urma apartenenței la UE

69% dintre români consideră că țara lor a beneficiat de pe urma apartenenței la UE, arată cele mai recent sondaj Eurobarometru, dat publicității înainte de Ziua Europei.

Într-un context global dificil, europenii privesc din ce în ce mai mult UE ca pe o sursă de stabilitate, în paralel cu un sprijin fără precedent pentru o politică comună de apărare și securitate.

Trei sferturi dintre respondenți (75 %) declară că se simt cetățeni ai UE, atingând cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată în primăvara anului 2025.

UE – un pilon al stabilității și securității

Europenii consideră în mare măsură că UE reprezintă o forță de stabilitate într-o lume marcată de incertitudine (73 %, +6 puncte procentuale). Cu 81 % (+2 pp), sprijinul pentru politica comună de apărare și securitate în rândul statelor membre a revenit la cel mai ridicat nivel din ultimele două decenii. Aproximativ opt din zece europeni consideră că UE ar trebui să își diversifice relațiile comerciale (80 %) și să stabilească parteneriate cu țări din afara UE (79 %).

Sprijinul puternic pentru reacția UE la războiul din Ucraina se menține

Sondajul arată că 76 % dintre respondenți sunt de acord că invazia Rusiei în Ucraina reprezintă o amenințare la adresa securității UE. Sprijinul pentru răspunsul UE la invazie rămâne puternic, la 55 % (+2 puncte procentuale).

O mare majoritate a europenilor susține măsurile-cheie, inclusiv primirea persoanelor care fug de război (80 %), acordarea de sprijin financiar și umanitar (75 %) și menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei (70 %).

În ansamblu, 76 % dintre respondenți sunt de acord că UE ar trebui să continue să sprijine Ucraina până la instaurarea unei păci juste și durabile.

În plus, 57 % dintre respondenți sunt de acord ca UE să acorde Ucrainei statutul de țară candidată, iar 56 % sunt de acord ca UE să finanțeze achiziționarea și furnizarea de echipament militar către Ucraina.

Încrederea în UE se consolidează pe fondul unui optimism constant

O majoritate a europenilor are încredere în UE (51 %), cu trei puncte procentuale mai mult decât în sondajul din toamna anului 2025. Încrederea a crescut cel mai mult în Franța (+11 pp), Danemarca (+9 pp) și Portugalia (+8 pp), atingând cel mai ridicat nivel în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani (61 %).

Protejarea democrației și a valorilor fundamentale este indicată ca principalul motiv de încredere în UE (42 %), urmată de protecția împotriva amenințărilor externe (33 %) și de opinia că UE este instanța potrivită pentru a aborda provocările globale (31 %).

Optimismul cu privire la viitorul UE a crescut ușor (60 %, +1 pp). Cei mai optimiști sunt tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani (68 %). Aproape șase din zece cetățeni ai UE (57 %) sunt mulțumiți de modul în care funcționează democrația în UE.

Potrivit persoanelor intervievate, valorile care reprezintă cel mai bine UE sunt pacea (41 %), democrația (32 %) și respectarea statului de drept, a democrației și a drepturilor fundamentale (28 %).

Situația globală și costul vieții reprezintă principalele motive de îngrijorare

Preocupările europenilor sunt influențate din ce în ce mai mult de evoluțiile la nivel mondial. La nivelul UE, conflictul din Orientul Mijlociu este în prezent principala preocupare (25 %), devansând situația internațională generală (23 %) și războiul Rusiei împotriva Ucrainei (20 %). În același timp, costul vieții rămâne preocuparea dominantă la nivel național și personal, cu 36 %, respectiv 52 %.

Opinia negativă a cetățenilor UE față de Statele Unite a crescut brusc (74 %, +14 puncte procentuale), depășind cu mult opinia pozitivă față de Statele Unite (24 %).

În același timp, 61 % au o opinie negativă despre China, în timp ce 33 % au o opinie pozitivă; iar 83 % au o opinie negativă despre Rusia, față de 14 % care au o opinie pozitivă. În același timp, 48 % au o opinie pozitivă despre India, în timp ce 41 % au o opinie negativă.

Europenii susțin cu tărie moneda euro pe fondul incertitudinilor economice

Sprijinul pentru moneda euro în UE se menține la 74 %, rămânând la cel mai ridicat nivel de la introducerea sa în ianuarie 2002.

În zona euro, această cifră este chiar mai mare, peste opt din zece persoane chestionate (82 %) exprimându-și sprijinul pentru moneda comună. În Bulgaria, cea mai recentă țară care a aderat la zona euro, sprijinul a crescut semnificativ față de precedentul sondaj Eurobarometru standard (+13 puncte procentuale), majoritatea fiind acum în favoarea monedei unice (55 %).

În același timp, percepția asupra situației economice s-a deteriorat ușor, 44 % dintre europenii chestionați considerând că economia UE se află într-o stare bună.

O majoritate relativă de cetățeni (42 %) consideră că situația economică europeană va rămâne neschimbată în următoarele 12 luni, față de 36 % care consideră că se va înrăutăți și 15 % care consideră că se va îmbunătăți.

În ceea ce privește prioritățile pentru investițiile din bugetul UE, mai mult de doi din cinci cetățeni ai UE (41 %) ar dori ca bugetul UE să fie cheltuit în primul rând pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și sănătate publică.

Securitatea și apărarea ocupă locul al doilea la nivelul UE (38 %), urmate de educație, formare, tineret, cultură și mass-media, care ocupă locul al treilea la nivelul UE (37 %).