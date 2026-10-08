Eurobarometru: Peste 80% dintre români au încredere că produsele cu eticheta ecologică a UE au un impact mai redus asupra mediului

Cel mai recent sondaj Eurobarometru, lansat cu ocazia Zilei mondiale a etichetei ecologice, arată o creștere a încrederii și a recunoașterii etichetei ecologice a UE în rândul consumatorilor europeni, care caută din ce în ce mai mult produse durabile.

Potrivit acestui sondaj, 81% dintre consumatorii europeni sunt încrezători că produsele cu eticheta ecologică a UE au un impact mai mic asupra mediului decât produsele similare de pe piață, comparativ cu 75% în 2023. Aproape jumătate dintre europeni (46%) recunosc în prezent logoul său „floare”, ceea ce reprezintă o creștere de 8 puncte procentuale față de 2023.

Recunoașterea sporită se traduce în obiceiuri de cumpărare mai durabile. Aproape doi europeni din trei (66%) declară că cumpără adesea sau uneori orice fel de produse cu etichetă ecologică, 46% spunând că cumpără adesea sau uneori produse care poartă eticheta ecologică a UE – de asemenea, în creștere cu 8 puncte procentuale față de sondajul din 2023.

În România, 85% dintre respondenți sunt de acord că produsele care poartă eticheta ecologică a UE au un impact mai redus asupra mediului decât produsele similare de pe piață. Dintre aceștia, 54% sunt total de acord cu această afirmație, iar 31% sunt mai degrabă de acord. La nivelul UE, proporția totală este de 81%

În același timp, 78% dintre românii chestionați consideră că ar trebui să existe mai multe produse eligibile pentru certificarea cu eticheta ecologică a UE: 48% sunt total de acord cu această afirmație, iar 30% sunt mai degrabă de acord. La nivelul UE, proporția este de 72%.

În paralel, conform celor mai recente statistici privind eticheta ecologică a UE publicate astăzi, un număr tot mai mare de întreprinderi obțin eticheta pentru produsele lor, de la hârtie și detergenți la mobilier, textile și sejururi la hotel. Iar alegerea pe piață a produselor cu eticheta ecologică a UE nu a fost niciodată mai mare.

După cum subliniază sondajul Eurobarometru, consumatorii ar dori ca eticheta să fie disponibilă pe scară mai largă, 50% spunând că ar dori să găsească mai mulți detergenți cu eticheta ecologică a UE pe piață, urmați de textile (36%) și produse cosmetice (35%). 72% ar dori ca eticheta să fie extinsă la alte categorii de produse.