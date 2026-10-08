Eurobarometru: Peste 80% dintre români au încredere că produsele cu eticheta ecologică a UE au un impact mai redus asupra mediului

ROMÂNIAU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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©ecolabel.eu

Cel mai recent sondaj Eurobarometru, lansat cu ocazia Zilei mondiale a etichetei ecologice, arată o creștere a încrederii și a recunoașterii etichetei ecologice a UE în rândul consumatorilor europeni, care caută din ce în ce mai mult produse durabile.

Potrivit acestui sondaj, 81% dintre consumatorii europeni sunt încrezători că produsele cu eticheta ecologică a UE au un impact mai mic asupra mediului decât produsele similare de pe piață, comparativ cu 75% în 2023. Aproape jumătate dintre europeni (46%) recunosc în prezent logoul său „floare”, ceea ce reprezintă o creștere de 8 puncte procentuale față de 2023.

Recunoașterea sporită se traduce în obiceiuri de cumpărare mai durabile. Aproape doi europeni din trei (66%) declară că cumpără adesea sau uneori orice fel de produse cu etichetă ecologică, 46% spunând că cumpără adesea sau uneori produse care poartă eticheta ecologică a UE – de asemenea, în creștere cu 8 puncte procentuale față de sondajul din 2023.

În România, 85% dintre respondenți sunt de acord că produsele care poartă eticheta ecologică a UE au un impact mai redus asupra mediului decât produsele similare de pe piață. Dintre aceștia, 54% sunt total de acord cu această afirmație, iar 31% sunt mai degrabă de acord. La nivelul UE, proporția totală este de 81%

În același timp, 78% dintre românii chestionați consideră că ar trebui să existe mai multe produse eligibile pentru certificarea cu eticheta ecologică a UE: 48% sunt total de acord cu această afirmație, iar 30% sunt mai degrabă de acord. La nivelul UE, proporția este de 72%.

În paralel, conform celor mai recente statistici privind eticheta ecologică a UE publicate astăzi, un număr tot mai mare de întreprinderi obțin eticheta pentru produsele lor, de la hârtie și detergenți la mobilier, textile și sejururi la hotel. Iar alegerea pe piață a produselor cu eticheta ecologică a UE nu a fost niciodată mai mare.

După cum subliniază sondajul Eurobarometru, consumatorii ar dori ca eticheta să fie disponibilă pe scară mai largă, 50% spunând că ar dori să găsească mai mulți detergenți cu eticheta ecologică a UE pe piață, urmați de textile (36%) și produse cosmetice (35%). 72% ar dori ca eticheta să fie extinsă la alte categorii de produse.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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