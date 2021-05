Eurobarometru: Sprijinul pentru moneda euro atinge un nivel record, 80% dintre europeni considerând că moneda unică este benefică pentru UE

Sprijinul pentru moneda euro a atins un nivel record, arată cel mai recent Eurobarometru.

Conform datelor, 80% dintre respondenți consideră că moneda unică europeană este benefică pentru UE, în vreme ce 70% dintre europenii chestionați consideră că moneda euro este benefică pentru propria țară.

A new @EurobarometerEU survey shows record public support for the euro:

💶 80% consider the € is good for the EU

💶 70% consider the € is good for their own country

(Respondents from the 19 euro area Member States)

See the full results: https://t.co/3uAm3CJvfF pic.twitter.com/PATj4EQBUe

