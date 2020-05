Eurodeputații Alianței USR PLUS prezintă zece realizări din primul an de mandat în PE cu impact pozitiv asupra imaginii României la nivelul UE și intereselor românilor

Cei 8 europarlamentari ai Alianței USR PLUS în Parlamentul European își prezintă, într-un exercițiu de transparență complet, realizările și activitățile principale din primul an de mandat. Totodată, Dacian Cioloș, Cristian Ghinea, Clotilde Armand, Dragoș Tudorache, Vlad Botoș, Ramona Strugariu, Dragoș Pîslaru și Nicu Ștefănuță mulțumesc tuturor celor care pe 26 mai 2019 au votat Alianța USR PLUS, potrivit unui comunicat.

Zece realizări ale eurodeputaților români din cadrul grupului Renew Europe în primul an de mandat:

Au obținut poziții influente pentru România la nivel european

Delegația USR PLUS a obținut în cadrul Parlamentului European poziții importante datorită cărora România are o influență fără precedent în toate deciziile strategice de la nivelul UE.

Dacian Cioloș a fost ales președinte al Renew Europe, grup care face parte din majoritatea parlamentară de susținere a noii Comisiei Europene și fără de care nicio decizie importantă nu poate fi luată, fiind primul reprezentant din Europa Centrală și de Est care obține un astfel de rol.

Europarlamentarii Alianței au devenit membri ai celor mai importante comisii și delegații parlamentare, obținând și funcții de vicepreședinți sau coordonatori:

Cristian Ghinea: copreședinte al Delegației USR PLUS și vicepreședinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regională

Dragoș Pîslaru: coordonator al Renew în Comisia pentru Muncă și Afaceri Sociale (EMPL)

Clotilde Armand: raportoare Renew pe bugetul UE 2020

Dragoș Tudorache: copreședinte al Delegației USR PLUS și vicecoordonator al Renew în Comisia pentru justitie, libertăți civile și afaceri interne (LIBE)

Nicu Ștefanuță: vicepresedinte al Delegației cu SUA

Vlad Botoș: vicepreședinte al Delegației cu Albania

Ramona Strugariu: vicepreședinte al Delegației cu Republica Moldova

2. Au inițiat rezoluțiile PE pentru răspunsul la criza coronavirus prin grupul Renew Europe

Grupul din care fac parte și care este condus de Dacian Cioloș a fost inițiatorul rezoluțiilor Parlamentului European prin care au propus un plan de relansare pentru Europa în valoare de 2.000 de miliarde de euro, au cerut o strategie europeană în domeniul sanitar, precum și alte măsuri de redresare.

3. Au reușit să introducem priorități ale USR PLUS în programul noii Comisii Europene

Au reușit să obțină introducerea unor priorități-cheie din programul electoral al Alianței în programul pe cinci ani asumat de noua președintă a Comisiei Europene:

crearea unui mecanism de monitorizare a statului de drept de tip MCV la nivelul întregii Uniuni,

organizarea unei conferințe privind viitorul Europei care să găsească soluții pentru democratizarea UE, în special prin găsirea de modalități de participare a cetățenilor în deciziile Uniunii,

păstrarea angajamentului pentru politici europene consistente de dezvoltare regională și agricultură.

4. Au sprijinit românii performanți pentru poziții-cheie la nivel european

Au contribuit la promovarea unor români competenți în poziții-cheie la nivel european. Astfel, au contribuit la deblocarea procesului de numire a Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european și au propus numirea expertului în sănătate Vlad Mixich în funcția de membru independent al Consiliului de administrație al Agenției europene pentru sănătate și securitate în muncă.

5. Au obținut rapoarte importante și au inițiat măsuri cu impact pozitiv pentru România

Membrii delegației USR PLUS au fost desemnați responsabili (raportori) sau au fost inițiatori ai unor propuneri legislative cu impact asupra vieții de zi cu zi a românilor, printre care:

Cristian Ghinea: raportor pentru Regulamentul Mecanismului Transfrontalier, raportor Renew pentru dispozițiile comune privind fondurile structurale, pentru Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune; de asemenea, raportor pentru descărcarea de gestiune a mai multor instituții si agenții europene.

Dragoș Pîslaru: raportor PE pentru programul de asistență pentru reforme structurale 2021-2027, raportor Renew pentru regulamentul de coordonare a sistemelor de asigurări sociale și pentru programul InvestEU.

Clotilde Armand: raportoare a Renew pentru bugetul Uniunii Europene pentru anul 2020, pentru finanțarea Pactului Verde European și pentru securitate rutieră.

Dragoș Tudorache: raportor permanent al Parlamentului European pentru Republica Moldova, responsabil al Renew pentru domeniul digitalizării și inteligenței artificiale și raportor Renew pentru alte dosare din aria LIBE.

Nicu Ștefănuță: raportor al Renew Europe pentru Strategia forestieră europeană, pentru Mecanismul de protecție civilă RescEU și pentru Fondul pentru tranziție justă în cadrul Comisiei pentru bugete.

Vlad Botoș: Raportor al Renew pentru Noua strategie industrială europeană, raportor pentru programul pe anii 2021-2027 al Institutului European de Inovare și Tehnologie.

Ramona Strugariu: raportor permanent privind combaterea spălării de bani, raportor Renew pentru statul de drept în Ungaria, pentru programele de finanțare pentru justiție; raportor Renew în CONT pentru descărcarea de gestiune a agențiilor UE din aria de justiție și afaceri interne și pentru protejarea intereselor Uniunii împotriva fraudei; responsabilă Renew pentru domeniile pluralismului și libertății presei, precum și infracționalității organizate, corupției și fraudei.

6. Sprijină parcursul european al Republicii Moldova

Au obținut atât poziția de raportor permanent al Parlamentului European pentru Republica Moldova, cât și pe cea de vicepreședinte al delegației PE pentru relația cu Republica Moldova, prin Dragoș Tudorache, respectiv Ramona Strugariu. S-au întâlnit la Bruxelles cu fostul prim-ministru Maia Sandu, au avut vizite în Republica Moldova, au organizat întâlniri cu experți și au sprijinit acordarea de fonduri europene destinate reformelor și răspunsului la criza sanitara în Republica Moldova.

7. Au deschis birouri locale în toata țara si continuă să se extindă

Au promis în campania electorala să continue să fim aproape de oameni și după alegeri și de aceea și-au propus să deschidă birouri locale de reprezentare în întreagă țară, unde să fie aproape de cetățeni. Au reușit să deschidă deja 18 birouri locale și își propun să continue să inaugureze altele, odată ce situația sanitară o va permite.

8. Au apărat drepturile cetățenilor români în Uniunea Europeană

Europarlamentarii Alianței au avut inițiative sau responsabilități legislative în Parlamentul European pentru apărarea drepturilor românilor în cadrul UE, printre care: inițierea unei rezoluții a Parlamentului European pentru măsuri de protecție a muncitorilor sezonieri, interpelări adresate Comisiei privind situația muncitorilor transfrontalieri, sezonieri și a studenților Erasmus în contextul crizei COVID-19, scrisori deschise către autoritățile naționale și europene sau sprijin pentru repatrierea românilor aflați în dificultate în contextul crizei sanitare.

9. Au fondat sau sunt membri ai unor grupuri de inițiativă în Parlamentul European pe teme strategice pentru România

Europarlamentarii USR PLUS sunt membri fondatori ai unor grupuri de inițiativă pe domenii de interes strategic România, precum intergrupurile pentru: start-up-uri și scale-up-uri, inteligența artificială, investiții sustenabile, copii, lupta anticorupție și cel pentru libertatea și independența jurnaliștilor.

10. Lucrează ca o echipă

Eurodeputații USR PLUS consideră că poate realizarea cea mai importantă este că lucrează împreună ca o adevărată echipă, cei opt eurodeputați și echipele lor, susținându-și reciproc inițiativele și folosind în mod constructiv și în interesul cetățenilor români forța de a fi a treia cea mai mare delegație națională din Grupul Renew Europe.