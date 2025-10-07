PARLAMENTUL EUROPEAN
Eurodeputații au adoptat o rezoluție prin care subliniază că politica climatică a UE trebuie să mențină un nivel ridicat de ambiție
O rezoluție a Parlamentului European, adoptată cu 57 de voturi pentru, 23 împotrivă și patru abțineri în Comisia pentru Mediu, prevede că UE ar trebui să rămână un lider în negocierile internaționale privind clima și solicită tuturor țărilor să contribuie în mod echitabil la asigurarea unei finanțări adecvate pentru combaterea schimbărilor climatice.
Deputații subliniază necesitatea ca politica climatică a UE „să mențină un nivel ridicat de ambiție, în conformitate cu obiectivele convenite, și să acorde prioritate, în acțiunile sale, rentabilității, competitivității economiei europene, incluziunii sociale și unui nivel ridicat de protecție a mediului”.
Aceștia îndeamnă Consiliul să adopte cât mai curând posibil angajamentul UE în materie de climă pentru 2035 și regretă faptul că UE nu a prezentat la timp contribuția sa actualizată determinată la nivel național (NDC) la Acordul de la Paris.
Textul subliniază, de asemenea, necesitatea adoptării unui obiectiv climatic al UE bazat pe date științifice pentru 2040, în conformitate cu Legea europeană privind clima.
Deputații reiterează necesitatea urgentă de a pune capăt dependenței UE de combustibilii fosili și de a accelera tranziția energetică. Aceștia reafirmă necesitatea ca Comisia și țările UE să stabilească un termen limită pentru eliminarea treptată a subvențiilor pentru combustibilii fosili.
Raportul afirmă că schimbările climatice pot duce la o penurie de resurse naturale, la o penurie alimentară, la tensiuni crescute în relațiile internaționale, la conflicte pentru resurse naturale și sunt responsabile de dezastre naturale. Comunitatea internațională ar trebui să acorde o atenție sporită impactului conflictelor asupra climei, adaugă deputații, subliniind amploarea îngrijorătoare a daunelor aduse mediului în Ucraina și Gaza.
Deputații doresc, de asemenea, ca sectorul apărării să contribuie la combaterea schimbărilor climatice prin reducerea intensității emisiilor și accelerarea decarbonizării în acest sector.
Rezoluția pledează pentru intensificarea eforturilor la nivel mondial de reducere a emisiilor și de combatere a impactului asupra climei în toate sectoarele, inclusiv metanul, transportul rutier, transportul maritim internațional, agricultura, textilele și turismul.
Următorii pași
Rezoluția va fi supusă votului plenului în cadrul sesiunii plenare din 20-23 octombrie.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Via Transilvanica, promovată în UE printr-un proiect pilot de 1,5 mil. euro obținut de vicepreședintele PE, Victor Negrescu
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a obținut 1,5 milioane de euro pentru un proiect pilot european care promovează România prin intermediul Via Transilvanica.
Comisia pentru Bugete a Parlamentului European a aprobat acest proiect pilot în valoare de 1,5 milioane de euro, inițiat de eurodeputatul social-democrat în aprilie anul acesta, prin care Via Transilvanica va putea colabora cu celelalte rute de lungă distanță din Uniunea Europeană pentru a dezvolta o platformă digitală prin care va promova ecosistemul acestora și va stimula proiectele de economie socială.
„Contrar multor opinii, am arătat că se poate. Mulțumesc fraților Ușeriu, inițiatorii proiectului Via Transilvanica, pentru încrederea acordată și pentru că s-au bazat pe mine în dezvoltarea acestui proiect. Mulțumesc colegilor mei din Comisia pentru Bugete pentru sprijin, comisarilor Roxana Mînzatu și Glenn Micallef, precum și echipelor lor tehnice pentru suportul consistent oferit”, a transmis Victor Negrescu.
De asemenea, eurodeputatul român a contribuit, anul acesta, la proiecte pilot în valoare totală de peste 7,5 milioane de euro: „Celelalte inițiative au în vedere patrimoniul cultural, promovarea sportului și digitalizarea. În total, de la începutul activității mele în Parlamentul European, am obținut peste o sută de milioane de euro prin proiectele pilot propuse. Toate proiectele inițiate și aprobate sunt ulterior implementate de Comisia Europeană, în baza unor proceduri transparente de achiziții publice”, a mai explicat acesta.
COMISIA EUROPEANA
Confruntată cu două noi moțiuni de cenzură, Ursula von der Leyen cere “unitate în fața lui Putin și a prietenilor săi obedienți din Europa”
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, confruntată în Parlamentul European cu două noi moţiuni de cenzură, a cerut luni într-un discurs în plenul acestei instituţii unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă în opinia ei să destabilizeze Europa, menţionându-l aici pe preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit extraselor din discurs prezentate de AFP şi EFE.
“Obiectivul acestei unităţi nu este în mod necesar să fim de acord în fiecare detaliu: tensiunea şi dezbaterea sunt o parte inerentă şi importantă a elaborării politicilor. Obiectivul este panorama de ansamblu, să ne unim în jurul a ceea ce avem în comun pentru a sprijini europenii în această lume periculoasă”, a spus Von der Leyen în discursul său în plenul Parlamentului European, potrivit Agerpres.
Cele două moţiuni de cenzură au fost depuse de grupurile politice Patrioţi pentru Europa şi Stânga.
Deşi şansele lor de a reuşi la votul prevăzut pentru joi sunt practic nule, fiind nevoie de o majoritate de două treimi, ele reflectă o schimbare de ambianţă în Parlamentul European, unde partidele europene suveraniste au înregistrat un progres la alegerile europarlamentare din 2024.
Dar acestea nu au reuşit schimbarea raporturilor de forţe în care grupurile politice progresiste pro-europene, respectiv popularii (PPE), socialiştii (S&D), liberalii (Renew) şi Verzii, au format o majoritate care a susţinut-o pe Ursula von der Leyen pentru încă un mandat la conducerea Comisiei Europene, moţiunile de acum fiind însă şi un test pentru această majoritate.
Criticile aduse Comisiei Europene în aceste moţiuni privesc în principal acordul comercial cu SUA convenit de Ursula von der Leyen cu preşedintele american Donald Trump, acord dezechilibrat în favoarea SUA, de asemenea acordul comercial cu Mercosur, precum şi inacţiunea UE în faţa situaţiei umanitare grave din Fâşia Gaza.
În discursul său în plenul Parlamentului European, unde von der Leyen a venit însoţită de majoritatea comisarilor europeni, ea s-a adresat în special europarlamentarilor indecişi, dar care împărtăşesc criticile formulate la adresa Comisiei Europene, cărora le-a promis că echipa sa de comisari este disponibilă pentru a discuta orice probleme.
“Ştiu că există o îngrijorare reală şi legitimă. Doresc să-mi reafirm angajamentul dialogului comisarilor mei cu dumneavoastră în orice format este necesar pentru a încerca să găsim răspunsuri împreună. Este o responsabilitate comună şi (…) ştiu că această Cameră este pregătită să şi-o asume”, a spus ea.
Potrivit şefei Comisiei Europene, adversarii Uniunii Europene “nu doar sunt pregătiţi să exploateze orice diviziune” din interiorul acesteia, ci “incită în mod activ aceste diviziuni”.
Preşedintele rus Vladimir “Putin nu îşi ascunde dispreţul faţă de Uniunea noastră şi faţă de fundamentele pe care ea se susţine. Nu-şi ascunde nici bucuria şi sprijinul faţă de toţi prietenii săi obedienţi din Europa care fac munca pentru el. Acesta este cel mai vechi truc din lume: semănarea diviziunii şi răspândirea dezinformării pentru ca europenii să se lupte între ei, pentru a încerca să ne facă să lăsăm garda jos“, a susţinut ea.
În opinia Ursulei von der Leyen, aceasta este o “capcană” în care UE nu poate să cadă şi mesajul cel mai puternic pe care îl poate transmite “este acela al unităţii”.
Ursula von der Leyen și Comisia pe care o conduce ar fi nevoiți să demisioneze dacă oricare dintre cele două moțiuni ar fi adoptată, deși acest lucru este puțin probabil, având în vedere că ea beneficiază de sprijinul majorității parlamentarilor.
Cu toate acestea, această mișcare ar putea oferi aliaților centristi ai lui von der Leyen șansa de a obține concesii, așa cum au făcut-o în cadrul ultimei moțiuni de cenzură din iulie.
Citiți și Raport: Cum a orchestrat propaganda rusă un atac împotriva Ursulei von der Leyen înainte de moțiunea de cenzură inițiată de AUR. George Simion, portretizat în “David” care luptă cu un “Goliat” european corupt
O majoritate a Parlamentului European a respins pe 10 iulie, prin vot, moțiunea de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, a cărei eventuală a aprobare ar fi condus la demisia întregului colegiu de comisari, demersul lansat de europarlamentari eurosceptici și de extremă-dreapta eșuând, dar lăsând în urmă imaginea unui lider vulnerabilizat.
Astfel, cu 175 voturi pentru, 360 împotrivă și 18 abțineri, Parlamentul European a respins moțiunea. În context, Ursula von der Leyen a adoptat un ton sfidător, apărându-și mandatul de președintă a Comisiei Europene și promițând că „nu va permite niciodată extremiștilor să rescrie istoria”.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gheorghe Falcă prezintă prioritățile săptămânii la Strasbourg: Este responsabilitatea noastră să traducem fiecare dezbatere europeană într-o oportunitate pentru România
Eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL/PPE) a prezentat, luni, principalele teme aflate pe agenda sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg, subliniind importanța acestora pentru România și pentru „fiecare cetățean român”. Într-un mesaj transmis pe Facebook, Falcă a subliniat că este datoria reprezentanților României „să traducă fiecare dezbatere europeană într-o oportunitate pentru țară”.
„Săptămâna aceasta, Parlamentul European este reunit la Strasbourg într-o sesiune plenară densă, cu mize directe pentru fiecare stat membru. Multe dintre subiecte privesc în mod direct interesele României și ale cetățenilor români”, a transmis eurodeputatul liberal.
Printre temele centrale menționate se numără:
- Securitate și suveranitate: dezbaterea și votul privind răspunsul unitar al Uniunii Europene la încălcările recente ale spațiului aerian și ale infrastructurii critice din partea Rusiei, incidente care au vizat direct România, Polonia și statele baltice.
- Sprijin pentru agricultură: adoptarea unor modificări ale Politicii Agricole Comune (PAC) ce vizează plățile directe, dezvoltarea rurală și întărirea poziției fermierilor în lanțul alimentar.
- Economie și industrie: discuții privind viitorul industriei auto europene, inclusiv posibilitatea de anulare a interdicției de vânzare a mașinilor cu motoare termice, un subiect cu impact major asupra locurilor de muncă și competitivității economiei românești.
- Digitalizare și fiscalitate: măsuri pentru protejarea suveranității digitale a UE și pentru simplificarea normelor fiscale, cu scopul de a atrage investiții și de a stimula dezvoltarea economică.
- Democrație și valori europene: moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, cereri de ridicare a imunității unor eurodeputați, dar și declarații privind combaterea antisemitismului și apărarea democrației.
- Migrație și vize: revizuirea mecanismului de suspendare a exceptării de la obligativitatea vizelor, un subiect sensibil pentru securitatea spațiului Schengen.
- Sănătate și climă: dezbaterea privind riscurile pentru sănătatea publică cauzate de încălzirea globală, inclusiv răspândirea bolilor transmise de țânțari și căpușe – un fenomen care afectează deja sudul României.
- Piața Unică: accelerarea finalizării pieței unice europene, considerată esențială pentru reducerea decalajelor economice dintre Est și Vest.
De asemenea, eurodeputații vor discuta despre orientările pentru ocuparea forței de muncă, bugetul rectificativ al UE pentru 2025, mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare și relațiile externe ale Uniunii (Iran, Groenlanda, parteneriate comerciale).
„România are un cuvânt de spus în toate aceste teme și de aceea sunt aici, în Parlamentul European. Este responsabilitatea noastră să rămânem conectați la ceea ce decidem împreună în cadrul Uniunii Europene”, a concluzionat Gheorghe Falcă.
Eurodeputații au adoptat o rezoluție prin care subliniază că politica climatică a UE trebuie să mențină un nivel ridicat de ambiție
