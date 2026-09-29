Eurodeputații cer majorarea cu peste 6,5 miliarde de euro a bugetului Erasmus+ pentru 2028–2034 și un acces mai larg la program

Comisia pentru cultură și educație a Parlamentului European a adoptat marți amendamente la propunerea privind viitorul program Erasmus+. Eurodeputații cer un buget de 47,39 miliarde de euro pentru perioada 2028–2034, față de cele 40,8 miliarde de euro propuse de Comisia Europeană, pentru ca programul să poată răspunde obiectivelor asumate.

Potrivit comunicatului Parlamentului European, membrii comisiei propun și o distribuție clară a fondurilor: 74,6% pentru educație și formare, 15% pentru tineret și voluntariat și 4,1% pentru sport. Ei vor ca sprijinul acordat participanților la schimburi să țină seama de diferențele dintre țările, regiunile și orașele gazdă în ceea ce privește costul vieții, locuințele, inflația și puterea de cumpărare.

Eurodeputații cer ca cel puțin 20% dintre participanții la Erasmus+ să fie persoane care au acces mai redus la oportunități educaționale și profesionale. Ei propun, de asemenea, ca noul program să sprijine recrutarea și menținerea profesorilor în sistemul de învățământ și să permită, pentru prima dată, mobilitatea sportivilor amatori, nu doar a personalului cluburilor și organizațiilor sportive.

Comisia parlamentară susține propunerea executivului european de a reuni actualul program Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate, inclusiv componenta de voluntariat în domeniul ajutorului umanitar.

„Erasmus+ este unul dintre cele mai cunoscute programe ale UE, creând oportunități pentru milioane de europeni să învețe, să predea, să se formeze și să dobândească experiență internațională. Deciziile pe care le luăm astăzi vor modela aceste oportunități pentru mulți ani de acum înainte. Pe măsură ce programul evoluează, trebuie să ne asigurăm că rămâne accesibil, ușor de utilizat și adaptat nevoilor tinerilor, studenților, elevilor, profesorilor și organizațiilor din Europa și din afara ei”, a declarat raportorul Bogdan Zdrojewski.

Poziția comisiei a fost aprobată cu 24 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Ea urmează să fie supusă votului plenului Parlamentului European. După adoptarea poziției Parlamentului, vor putea începe negocierile cu Consiliul UE, care și-a stabilit poziția în mai 2026.