Eurodeputații Dacian Cioloș și Dragoș Pîslaru propun Guvernului Orban un plan de redresare economică post-criză racordat la planul de relansare al Comisiei Europene

Președintele PLUS, Dacian Cioloș, și europarlamentarul Dragoș Pîslaru au dezbătut, în cadrul unei noi ședințe a Celulei executive de criză PLUS, măsurile propuse în Planul PLUS de relansare economică post-criza COVID-19, pe termen scurt și mediu, care vor fi transmise Guvernului Orban, potrivit unui comunicat.

Principalele măsuri au fost prezentate de Dacian Cioloș, cu mențiunea că toate aceste proiecte „pot fi realizabile dacă România se racordează la planul de relansare al Comisiei Europene unde sunt și instrumente de finanțare pentru cele mai multe dintre ele”.

„Realizarea rapidă a unor norme de securitate sanitară pe fiecare domeniu pentru perioada de relaxare graduală trebuie să fie o prioritate maximă pentru Guvern pentru că de asta depinde redeschiderea mai multor domenii economice: cazare de dimensiuni mari și mici, restaurante, transport, activități turistice”, a transmis liderul PLUS.

De asemenea, Dacian Cioloș a făcut referire și la menținerea unui dialog constant cu antreprenorii, lansarea unui pachet de investiții publice de anvergură sprijinite din fonduri europene, precum și la transformarea României din punct de vedere digital, al relocării lanțurilor de aprovizionare și al flexibilizării forței de muncă:

„Relansarea nu trebuie să fie făcută cu norme rigide, ci pe bază de încredere, solidaritate și colaborare cu antreprenorii. Cu respectarea de reguli, dar cu reguli făcute plecând de la experiența și creativitatea acestor oameni care au avut de suferit dar care sunt primii care pot reporni țara.

Un pachet de investiții publice de anvergură, cuprinzând autostrăzi, căi ferate, spitale, școli, locuințe sociale, eficiență energetică, logistică industrială și alte lucrări majore de protecție a mediului și de amenajare a teritoriului (canale irigații, de exemplu). Pachetul poate fi finanțat prin fonduri europene și instrumente financiare de investiții.

Flexibilizarea forței de muncă pentru care e nevoie de Modificarea prin OUG a Codului Muncii cu introducerea acestei scheme de flexibilizare pe timp de dificultate, precum și integrarea legii telemuncii în Codul Muncii.

Transformarea României într-o mare școală prin dobândirea de competențe pentru viitor (digitale) este o ideie care poate salva mulți oameni din somaj. Avem peste un milion de români trimiși în șomaj tehnic sau definitiv. Mai avem alte aproape două milioane de români care lucrează poate de acasă. Acești oameni trebuie să primească șanse de recalificare.

Transformarea României într-o destinație atractivă pentru relocalizarea lanțurilor valorice din China și alte țări non-europene în interiorul Uniunii Europene printr-un pachet de stimulare și atragere a investițiilor”, a declarat Dacian Cioloș.

La rândul său, Dragoș Pîslaru a prezentat structura Planului PLUS de relansare economică post-criza COVID-19, alături de propunerile care vor fi transmise Guvernului Orban:

„1. Cum reformăm economia – Măsuri de răspuns pe termen scurt

1.1 Primul pas este crearea predictibilității.

PLUS propune realizarea rapidă a unor norme de securitate sanitară pe fiecare domeniu, pentru perioada de relaxare graduală ce începe să se întrevadă. Fiecare domeniu economic trebuie tratat separat: cazare de dimensiuni mari și mici, restaurante, transport, activități turistice de grup, industrie prelucrătoare, agricultură etc.

1.2 Al doilea pas este flexibilizarea forței de muncă.

PLUS a cerut încă de la începutul acestei crize implementarea schemei de tip Kurzarbeit din Germania, prin care statul sprijină temporar reducerea de activitate a angajatorilor prin compensarea unei părți din diferența între salariul corespunzător timpului întreg de muncă și cel corespunzător timpului redus de muncă.

PLUS cere modificarea prin OUG a Codului Muncii prin introducerea acestei scheme de flexibilizare pe timp de dificultate, precum și integrarea legii telemuncii într-un mod coerent tot în Codul Muncii, clarificând cadrul legal de muncă de la distanță / la domiciliu / prin tehnologie online etc.

1.3 Al treilea pas este transformarea României într-o mare școală prin dobândirea de competențe pentru viitor

PLUS cere demararea imediată a unui Program național de formare (online) de competențe digitale, cu (co)finanțare publică, prin care cei care încă nu pot lucra din cauza crizei să poată folosi timpul pentru a se familiariza cu tehnologia digitală. Programul ar putea avea și o dimensiune socială, oferind tablete sau alte dispozitive echivalente și celor care nu își permit accesul la resurse de formare online.

Cum atingem potențialul economiei românești

PLUS cere pregătirea imediată a două mari pachete de măsuri destinate relansării economice și care să creeze și /sau să scoată la suprafață între 1 și 2 milioane de noi locuri de muncă.

2.1 Transformarea României într-un mare șantier printr-un pachet de investiții publice de anvergură, cuprinzând autostrăzi, căi ferate, spitale, școli, locuințe sociale, eficiență energetică, logistică industrială și alte lucrări majore de protecție a mediului și de amenajare a teritoriului (canale irigații, prevenire inundații etc.).

PLUS cere demararea în paralel a unui Program național de reconversie pentru industria de construcții, care să permită celor care sunt în șomaj din cauza crizei, în șomaj pe termen lung, inactivi ce nu mai apar în evidența publică, români reveniți din diaspora să poată găsi un loc de muncă.

2.2 Transformarea României într-o destinație atractivă pentru relocalizarea lanțurilor valorice din China și alte țări non-europene în interiorul Uniunii Europene printr-un pachet de stimulare și atragere a investițiilor. Pachetul va oferi următoarele componente-cheie:

Cofinanțarea prin fonduri publice / fonduri europene ale investițiilor necesare (construcții, echipamente);

Finanțarea integrală a lucrărilor de conectare la infrastructură / logistică (racordare utilități, drumuri de acces terestru / feroviar / fluvial / naval etc.);

Cofinanțarea unor programe de formare / reconversie profesională pe termen scurt (3/6/9 luni pentru oferirea de forță de muncă pregătită;

Finanțarea unor măsuri de mobilitatea a forței de muncă pentru a asigura necesarul de forță de muncă calificată;

Modernizarea infrastructurii de educație / sănătate / servicii publice în întreaga țară (a se vedea pachetul de investiții publice);

Concesionarea terenului destinat investiției pe o perioadă de 49 de ani.

PLUS solicită activarea în paralel a unui Program național de garantare a competențelor pentru viitor, ce va include permanentizarea programului de competențe digitale, precum și dobândirea competențelor-cheie pentru domeniile strategice pentru economia românească.

PLUS cere în același timp Guvernului înființarea cu celeritate a Băncii pentru Dezvoltare ca bancă națională promoțională (NPB), folosind astfel studiul de fezabilitate deja realizat de BEI în anii anteriori. România este una dintre ultimele state membre ale UE care nu are o astfel de structură, având astfel un ecosistem financiar incomplet, tocmai pe timp de criză”.

În același timp, Dacian Cioloș a menționat că va cere Guvernului Orban un raport detaliat asupra a ceea ce a mers și ce nu a funcționat în starea de urgență.

„E nevoie de acest exercițiu de transparență a Guvernului Orban pentru că sunt multe întrebări dinspre populație cu privire la numărul mare de amenzi care s-au dat în această perioadă, la contracte cu atribuire directă unde există neclarități și alte achiziții unde cel puțin din informațiile publice nu găsim justificări și argumente clare. Cred că în mod normal guvernul actual trebuie să facă acest audit singur și să-l publice, ca exercițiu normal de transparență în relația cu cetățenii”, a mai declarat liderul PLUS.