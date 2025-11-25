Eurodeputații din comisiile de specialitate din PE pledează pentru un „Schengen militar”. Gheorghe Falcă: În fața riscurilor de securitate de pe flancul estic, viteza înseamnă protecție

Europarlamentarii din Comisiile pentru Transport și pentru Apărare din Parlamentul European solicită urgent facilitarea circulației trupelor și a echipamentelor militare în UE prin eliminarea frontierelor interne și modernizarea infrastructurii.

Proiectul de rezoluție privind mobilitatea militară, adoptat luni de comisiile pentru transporturi și apărare, subliniază necesitatea urgentă de a facilita circulația rapidă transfrontalieră a trupelor, echipamentelor și bunurilor în întreaga Europă, pentru a fi pregătiți să facă față unei potențiale agresiuni din partea Rusiei, informează Parlamentul European într-un comunicat.

Aceasta este o condiție esențială pentru securitatea și apărarea comună europeană, dar și crucială pentru securitatea flancului estic, în special a țărilor baltice și a Poloniei, adaugă eurodeputații.

Eurodeputații din domeniul transporturilor și apărării recunosc că, deși s-au înregistrat progrese semnificative în îmbunătățirea mobilității militare, există încă obstacole administrative și financiare considerabile, precum și obstacole legate de infrastructură, ceea ce înseamnă că, uneori, transportul echipamentelor militare în UE poate dura peste o lună.

Într-o reacție pe platforma de socializare Facebook, europarlamentarul Gheorghe Falcă a arătat că adoptarea acestui document „este un pas important către ceea ce putem numi un «Schengen al mobilității militare».”

„Europa are nevoie de rute sigure, rapide și interoperabile pentru a permite deplasarea forțelor și a echipamentelor atunci când situația o cere. În fața riscurilor de securitate de pe Flancul Estic, viteza înseamnă protecție. Mobilitatea militară nu privește doar apărarea. Investițiile în infrastructură duală întăresc economiile locale, modernizează rețelele de transport, cresc reziliența și aduc beneficii directe cetățenilor. Votul de astăzi (n.r. luni) arată o voință comună pentru proceduri mai simple, infrastructură modernizată, cooperare mai strânsă cu NATO și un cadru european care să permită mișcarea rapidă, coordonată și sigură”, a precizat Falcă.

El a explicat că, pentru România, „mobilitatea militară înseamnă investiții directe în infrastructura critică de pe Flancul Estic, modernizarea rutelor și a porturilor, creșterea capacității logistice și un timp de reacție mult mai rapid în situații de criză.”

„Țara devine un nod strategic în rețeaua europeană, ceea ce aduce locuri de muncă, fonduri europene dedicate și o protecție sporită pentru cetățeni, economie și infrastructurile vitale”, a completat Gheorghe Falcă.

Către un „spațiu Schengen militar”

Europarlamentarii solicită țărilor UE și Comisiei Europene să intensifice investițiile în infrastructura de transport, în special de-a lungul celor patru coridoare de mobilitate militară ale UE, să aplice mai multe soluții digitale și să accelereze autorizațiile de circulație transfrontalieră.

Comisiile pentru transporturi și apărare doresc crearea unui „Schengen militar”, consolidat de un grup de lucru pentru mobilitate militară și de un coordonator european care să eficientizeze punerea în aplicare a diferitelor inițiative.

Acestea solicită Comisiei să prezinte o foaie de parcurs pentru realizarea acestui obiectiv și sugerează, de asemenea, crearea unui ghișeu unic digital al UE pentru eliberarea autorizațiilor de circulație transfrontalieră a echipamentelor militare.

Finanțare adecvată

Eurodeputații salută propunerea Comisiei de a majora bugetul pentru mobilitatea militară în următorul buget pe termen lung la peste 17 miliarde de euro.

Aceștia solicită țărilor UE să nu reducă această propunere, așa cum s-a întâmplat în cazul bugetului pentru perioada 2021-2027, când fondurile propuse au fost reduse cu 75 %.

Pentru a realiza modernizarea a 500 de „puncte nevralgice” ale infrastructurii, cum ar fi poduri sau tuneluri, și pentru a face cele patru coridoare pe deplin operaționale, ar fi nevoie de cel puțin 100 de miliarde de euro, adaugă aceștia, îndemnând totodată Comisia să simplifice procedurile de obținere a finanțării pentru proiectele cu dublă utilizare.

Cooperarea UE-NATO

Mobilitatea militară este o prioritate pentru cooperarea UE-NATO și este esențială pentru a permite deplasarea forțelor aliate în timp de pace, criză sau război, se arată în textul adoptat. Acesta solicită organizarea periodică de exerciții comune și teste de rezistență pentru a identifica și elimina obstacolele.

Eurodeputații doresc, de asemenea, ca UE să urmeze exemplul NATO și să se asigure că trupele de reacție rapidă pot traversa frontierele interne ale UE în termen de trei zile în „timp de pace” și în termen de 24 de ore în situații de criză.

Proiectul de rezoluție fără caracter legislativ privind mobilitatea militară a fost adoptat cu 56 de voturi pentru, 11 împotrivă și două abțineri. Acesta trebuie supus acum votului în plen, probabil în cadrul sesiunii din decembrie.

La 19 noiembrie, Comisia Europeană a prezentat un pachet privind mobilitatea militară care vizează facilitarea circulației trupelor, echipamentelor și resurselor militare în Europa.