Eurodeputații PPE cer Comisiei Europene să activeze fondurile de urgență în urma inundațiilor din Veneția și crearea unui Fond pentru Protejarea Patrimoniului Cultural al UE

Comisia Europeană a Ursulei von der Leyen se află în linie dreaptă pentru a fi supusă votului de validare al Parlamentului European pe 27 noiembrie și pentru a fi instalată în funcție la 1 decembrie după ce propunerea Ungariei pentru poziția de comisar european, Olivér Várhelyi, a fost acceptată, în cele din urmă, de Parlamentul European, relatează Politico Europe.

Un anunț oficial a fost făcut și de către purtătorul de cuvânt al Parlamentului European. ”Coordonatorii grupurilor politice din Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European recomandă aprobarea comisarului desemnat Várhelyi în baza răspunsurilor acestuia la întrebările scrise suplimentare”, a scris Jaume Duch, pe Twitter.

— Jaume Duch (@jduch) November 18, 2019