Eurodeputații români, avertisment după scorul istoric al AfD: ”Valul extremei drepte este cât se poate de real peste tot în Europa”

Europarlamentari români, din grupuri politice diferite, au reacționat la rezultatul alegerilor din landul estic Saxonia-Anhalt, în urma căruia Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut cel puțin 44% din voturi.
Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Grupului Popularilor Europeni, susține că rezultatul acestor alegeri este relevant și pentru țara noastră, nu doar pentru Germania: „Așa vor arăta tot mai multe competiții electorale din Europa în anii următori, inclusiv în România: o confruntare între populiștii anti-europeni și forțele democratice, pro-europene, care oferă soluții responsabile de reformă și modernizare”, a explicat acesta.
De asemenea, eurodeputatul liberal face apel la combaterea populismului: „Pentru a combate populismul, nu trebuie să-l imităm și nu trebuie să-i copiem mesajele. Trebuie să le arătăm oamenilor pericolul pe care îl reprezintă și să venim cu un proiect credibil, pro-european, de modernizare.”
La rândul său, vicepreședintele Parlamentului European și membru al Grupului Verzilor, Nicu Ștefănuță, avertizează că „valul extremei drepte este cât se poate de real peste tot în Europa”: „Din păcate, căderea lui Orbán a fost excepția, nu regula. Fiecare alegere din Europa va trebui să fie o luptă crâncenă, ce se câștigă cu organizare, nu cu dorințe.”
Alternativa pentru Germania (AfD) este un partid de orientare conservatoare, eurosceptică și anti-migrație, clasificat de serviciul german de informații interne, Oficiul pentru Protecția Constituției, drept formațiune suspectată de extremism. Autoritățile au obținut, de asemenea, decizii judiciare care le oferă baza legală pentru monitorizarea comunicațiilor partidului și supravegherea acestuia inclusiv prin agenți sub acoperire.