Eurodeputații români, avertisment după scorul istoric al AfD: ”Valul extremei drepte este cât se poate de real peste tot în Europa”

Europarlamentari români, din grupuri politice diferite, au reacționat la rezultatul alegerilor din landul estic Saxonia-Anhalt, în urma căruia Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut cel puțin 44% din voturi.

Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Grupului Popularilor Europeni, susține că rezultatul acestor alegeri este relevant și pentru țara noastră, nu doar pentru Germania: „Așa vor arăta tot mai multe competiții electorale din Europa în anii următori, inclusiv în România: o confruntare între populiștii anti-europeni și forțele democratice, pro-europene, care oferă soluții responsabile de reformă și modernizare”, a explicat acesta.

De asemenea, eurodeputatul liberal face apel la combaterea populismului: „Pentru a combate populismul, nu trebuie să-l imităm și nu trebuie să-i copiem mesajele. Trebuie să le arătăm oamenilor pericolul pe care îl reprezintă și să venim cu un proiect credibil, pro-european, de modernizare.”

La rândul său, vicepreședintele Parlamentului European și membru al Grupului Verzilor, Nicu Ștefănuță, avertizează că „valul extremei drepte este cât se poate de real peste tot în Europa”: „Din păcate, căderea lui Orbán a fost excepția, nu regula. Fiecare alegere din Europa va trebui să fie o luptă crâncenă, ce se câștigă cu organizare, nu cu dorințe.”

Europarlamentarul Gheorghe Piperea, vicepreședintele Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, consideră că mențiunea AFD în „cordonul sanitar” de către partidele conservatoare, extremiste va atinge cote și mai înalte, care se va traduce prin și mai mare susținere la alegerile viitoare: „Este de așteptat, de exemplu, ca AfD să fie menținut în “cordonul sanitar” sau chiar desființat. Dar dacă asta se va întâmpla, atunci extremismul chiar va da în clocot și va face urât. Acuzațiile de extremism la adresa AfD vor fi niște gloanțe cu apă caldă față de ceea ce ar putea să iasă din strada furioasă, plin de frustrări mocnite la adresa migranților și a refugiaților. De aici ar putea ieși hotărârea multor nemți pentru exit-ul Germaniei din UE, iar odată creat acest curent politic, se poate destabiliza ireversibil UE, ceea ce pentru România ar fi grav.”