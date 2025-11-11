Eurodeputații solicită Comisiei Europene noi reguli privind utilizarea managementului algoritmic la locul de muncă

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din Parlamentul European sociale solicită Comisiei Europene să introducă o lege care să reglementeze utilizarea tehnologiilor algoritmice, inclusiv a inteligenței artificiale, în cadrul locurilor de muncă din Europa, potrivit comunicatului oficial.

Astfel, eurodeputații au convenit asupra unei serii de recomandări pentru un nou act legislativ european care să asigure utilizarea transparentă, echitabilă și sigură a sistemelor automatizate de monitorizare și de luare a deciziilor utilizate la locul de muncă. Deși subliniază că folosirea sistemelor de management algoritmic (AM) poate oferi oportunități pentru optimizarea activității, aceștia insistă ca aceste tehnologii să fie supravegheate de oameni și accentuează importanța transparenței, a protejării drepturilor fundamentale și a datelor cu caracter personal.

Propunerea de inițiativă legislativă a fost adoptată cu 41 de voturi pentru, 6 împotrivă și 4 abțineri.

Control uman

Potrivit eurodeputaților, noua lege trebuie să prevadă supraveghere umană pentru toate deciziile luate sau susținute de sistemele de management algoritmic (AM). Angajații ar trebui să aibă dreptul de a solicita explicații pentru deciziile adoptate sau sprijinite de aceste sisteme. Deciziile finale privind angajarea sau încetarea contractului de muncă, reînnoirea sau nerînnoirea acestuia, modificările de remunerare sau măsurile disciplinare trebuie să fie luate de o persoană, nu de un algoritm.