Eurodeputații susțin o mai bună aplicare a drepturilor pasagerilor în UE

Parlamentul European a dat undă verde finală normelor actualizate ale UE pentru a îmbunătăți protecția și informațiile pe care pasagerii le primesc în cazul în care călătoria lor este perturbată.

Regulamentul, care va consolida protecția drepturilor pasagerilor în toate modurile de transport, a fost adoptat cu 652 de voturi pentru, două împotrivă și opt abțineri.

Rambursarea de către intermediari pentru transport aerian

Potrivit unui comunicat al legislativului european, textul adoptat clarifică normele privind rambursarea în cazul anulărilor atunci când zborurile sunt rezervate printr-un intermediar, cum ar fi agenții de voiaj sau platformele de rezervare online. Pasagerii au dreptul de a primi rambursarea integrală, inclusiv a oricărei taxe de intermediere, în termen de 14 zile (transportatorul aerian trebuie să transfere plata intermediarului în termen de maximum șapte zile, iar intermediarul trebuie să o transfere pasagerului în termen de încă șapte zile). Intermediarii trebuie să informeze pasagerii în momentul rezervării cu privire la modalitățile de rambursare aplicabile.

Formularul comun al UE

Pasagerii vor putea depune cereri utilizând formulare standardizate de rambursare și despăgubire sau orice formular echivalent furnizat de transportator. Formularele comune vor fi puse la dispoziție pe site-ul web al Comisiei, în toate limbile și pentru toate tipurile de călătorii.

Drepturi îmbunătățite pentru pasagerii vulnerabili

Noile norme consolidează, de asemenea, drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă, permițând unei persoane însoțitoare să călătorească gratuit cu acestea pe avion, dacă prezența lor este necesară, așa cum se întâmplă deja în cazul călătoriilor cu autobuzul, trenul sau vaporul.

Mai multe competențe pentru organismele naționale de aplicare a legii și de soluționare a plângerilor

Autorităților naționale li se acordă competențe sporite pentru investigarea posibilelor încălcări ale drepturilor pasagerilor. Acestea vor putea iniția în mod proactiv audituri, inspecții sau interviuri cu transportatorii, nu numai după primirea plângerilor pasagerilor.

Normele actualizate trebuie să fie aprobate în mod oficial și de Consiliu, înainte de publicarea lor în Jurnalul Oficial al UE. Acestea se vor aplica de la 23 octombrie 2027 (în același timp cu Regulamentul privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian).