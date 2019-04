Eurodeputatul Adina Vălean a prezidat ultima Comisie pentru mediu alături de tânăra Greta Thunberg: „Îi mulțumesc pentru angajamentul neobosit privind schimbările climatice”

Up Next

Adina Vălean a subliniat în discursul său faptul că: „Noi în Parlamentul European știm ce avem de făcut, am fost foarte ambițioși, poate că am fost instituția europeană cea mai ambițioasă, care a stabilit obiectivele climatice pentru Europa pentrut anii care urmează, știm că această ambiție trebuie continuată și în următorul mandat parlamentar pentru a putea răspunde provocărilor care ne așteaptă.”

„As vrea să încep prin a-i mulțumi pentru angajamentul neobosit privind schimbările climatice și pentru că a acceptat invitația Parlamentului European de a-și împărtăși punctele de vedere cu privire la unul dintre subiectele cele mai importante ale mandatului nostru legislativ și al alegerilor europene viitoare care ne așteaptă. Recent, nu doar am vorbit, dar am și văzut în practică importanța implicării actorilor de toate vârstele și de la toate nivelurile societății, în a-și aduce o contribuție activă la soluțiile pentru problemele de mediu, dar și la presiunile asupra societăților unde nu există astfel de soluții.”, a transmis Adina Vălean.

„Nu am fi putut să ne încheiem activitatea într-un mod mai potrivit, decât a avea alături de noi o tânără susținătoare a cauzei de mediu, cum este Greta.”, a menționat eurodeputatul în inceputul dezbaterii.

