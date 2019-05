Eurodeputatul Adina Vălean, la lansarea programului politic al PNL pentru europarlamentare: Romania are toate resursele să devină un important producător european de energie

România are toate resursele necesare pentru a deveni un important producător european de energie, a afirmat, luni, Adina Vălean, președintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară din Parlamentul European, la evenimentul de lansare a programului politic al PNL pentru alegerile europene.

”Profesioniști în Parlamentul European este numele programului politic pentru alegerile europene, prezentat în această seară la București de către Partidul Național Liberal. In calitate de candidat am vorbit de două dintre marile teme ale acestui program politic: energie și mediu. Cred că Romania are toate resursele să devină un important producător european de energie. Și mai cred că un mediu sănătos înseamnă sănătate pentru oameni. Doar două dintre ideile pe care le-am expus în prezentarea mea. România votează noul Parlament European pe 26 mai. Vă aștept la vot!”, a scris Vălean, pe pagina sa de Facebook.

Adina Vălean (PNL, PPE) este membru al Parlamentului European încă din 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, a ocupat poziția de vicepreședinte al PE în prima parte a acestei legislaturi (2014-2017). Eurodeputatul este, din 2017, primul român președinte al unei Comisii a Parlamentului European, cea pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Adina Vălean, co-lider al delegației române din grupul PPE, a fost aleasă ”Europarlamentarul Anului 2015” la categoria Energie și a fost inclusă de Politico Europe în lista celor mai influenți 40 de membri ai Parlamentului European. Adina Vălean candidează, în 2019, pentru un nou mandat în Parlamentul European din partea PNL.

De asemenea, de curând, Adina Vălean a fost inclusă în topul celor mai influenți eurodeputați pentru activitatea sa din Parlamentul European, fiind al patrulea cel mai influent membru al instituției europene, potrivit unui top al celor mai puternici 100 de eurodeputați realizat de VoteWatch Europe

Partidul Național Liberal și-a lansat luni seară programul politic privind alegerile europarlamentare, printre măsuri regăsindu-se atât aspecte ce țin de activitatea membrilor Parlamentului European, cât și angajamente și promisiuni politice în contextul unei ulterioare preluări a guvernării politice de la București.

Prima dintre propunerile concrete ale liberalilor se referă la înfiinţarea „unui mecanism care să monitorizeze situaţia statului de drept“ şi respectarea drepturilor fundamentale în toate statele UE, o măsură centrală pe care și-o asumă și familia politică europeană din care PNL face parte – PPE.

Propunerile concrete le care liberalii le-au avansat în programul lor sunt: 1) PNL va milita pentru ca România să adere cât mai curând la Spaţiul Schengen; 2) PNL va acţiona pentru aderarea României la Zona Euro; 3) PNL va obţine cel puţin la fel de multe fonduri europene pentru România în Bugetul Uniunii Europene 2021-2027 prin comparaţie cu perioada 2014-2020 şi va simplifica absorbţia lor; 4) PNL va sprijini un nivel al plăţilor directe la hectar pentru agricultorii români la nivelul mediu din Uniunea Europeană; 5) PNL va solicita şi va obţine fonduri europene pentru construcţia sau finalizarea lucrărilor la autostrada Piteşti – Sibiu, autostrada Comarnic – Braşov, autostrada Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni, drumul expres Craiova – Piteşti şi şoseaua de centură a Municipiului Bucureşti; 6) PNL va solicita dublarea fondurilor europene pentru cadastrarea proprietăţilor din România. 7) PNL va propune reabilitarea tuturor clădirilor rezidenţiale încadrate în clasa seismică I; 8) PNL va sprijini reabilitarea termică, din bugetul Uniunii Europene 2021-2027, a 500.000 de apartamente din România; 9) PNL va propune un program de investiţii pentru a conecta toate oraşele României la reţeaua de distribuţie a gazelor până în 2024; 10) PNL va sprijini construcţia şi dotarea până în 2024 a trei spitale regionale la standarde europene.