Eurodeputatul Adina Vălean (PNL, PPE), gazdă în Parlamentul European pentru tinerii câștigători ai concursului ”Show You Can” organizat de festivalul UNTOLD

Eurodeputatul Adina Vălean (PNL, PPE), președintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară din Parlamentul European i-a primit miercuri la Bruxelles pe primii cinci clasați la concursul „Show You Can”, organizat de festivalul Untold împreună cu Ursus Breweries, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

„Sunt mândră că inițiativa pornită anul trecut, aici, în Parlamentul European, continuă și anul acesta prin conștientizarea importanței și angajarea tinerilor în protejarea mediului. Susțin campania Untold „Show You Can” și știu că muzica, arta, creativitatea unesc, educă și pot face lumea mai bună. Ca român, membru al forului legislativ european, e o onoare să promovez o inițiativă cu un mesaj de impact asupra lumii în care trăim. Tinerii știu să se distreze responsabil. Show you can! Ne vedem la Untold vara aceasta!” a spus, în context, Adina Vălean.

Acțiunea face parte din campania de informare a tinerilor europeni asupra economiei circulare, lansată anul trecut în Parlamentul European de către fondatorii festivalului Untold.

Cei cinci tineri vor petrece întreaga săptămâna la Bruxelles în Parlamentul European, participând la evenimente alături de președintele Comisiei pentru Mediu și având șansa de a află la fața locului cum funcționează politica europeană în domeniul protejării mediului.

Adina Vălean (PNL, PPE) este membru al Parlamentului European încă din 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, a ocupat poziția de vicepreședinte al PE în prima parte a acestei legislaturi (2014-2017). Eurodeputatul este, din 2017, primul român președinte al unei Comisii a Parlamentului European, cea pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Adina Vălean, co-lider al delegației române din grupul PPE, a fost aleasă ”Europarlamentarul Anului 2015” la categoria Energie și a fost inclusă de Politico Europe în lista celor mai influenți 40 de membri ai Parlamentului European.

