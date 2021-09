Eurodeputatul Alin Mituța oferă exemplul căderii guvernului Suediei pentru a “elimina prostia cu presupusa alianță USR PLUS – AUR”: “S-a plâns cineva că partidele PPE au făcut alianță cu extremiștii? S-a plâns premierul demis la americani?”

“S-a plâns cineva că partidele PPE au făcut alianță cu extremiștii? S-a plâns premierul demis la americani? S-a văicărit regele că este aruncată țara în aer? NU. Toată lumea știe că o moțiune de cenzură e un instrument parlamentar legitim și că simplul fapt că niște partide votează la fel la un moment dat nu înseamnă nici pe departe că fac o alianță. Poate așa se explică și de ce Suedia e pe primul loc iar România pe ultimul loc în UE în Indexul EIU al Democrației”, a continuat europarlamentarul USR PLUS.

“Ca să eliminăm această prostie cu presupusa “alianță” dintre USR PLUS și AUR doar pentru că cele două partide susțin în mod conjunctural o moțiune de cenzură, o să vă dau exemplul recent din Suedia, țara europeană aflată pe primul loc în Uniunea Europeană în indexul democrației. Acum 2 luni, partidul suedez de extremă dreaptă Sweden Democrats (afiliat ECR, ca și AUR) a inițiat o moțiune de cenzură la adresa cabinetului condus de Stefan Löfven (Social Democrat). Moțiunea de cenzură a fost adoptată inclusiv cu voturile a două partide de centru-dreapta afiliate PPE, respectiv Christian Democrats și Moderate Party”, a scris el, pe Facebook.

Europarlamentarul Alin Mituța (USR PLUS, Renew Europe) a făcut sâmbătă o paralelă între situația din România, unde USR PLUS și AUR “susțin în mod conjunctural o moțiune de cenzură”, cu ceea ce s-a întâmplat recent în Suedia, țara europeană aflată pe primul loc în Uniunea Europeană în indexul democrației.

USR PLUS și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) au depus vineri seară la Parlament moțiunea de cenzură numită ”Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi!”, semnată de 122 de parlamentari, document prin care criza politică din interiorul coaliției de guvernare PNL – USR PLUS – UDMR se intensifică, deși cei de la USR PLUS afirmă că își doresc să continue coaliția. Pe de altă parte, această moțiune a fost depusă în contextul în care și Partidul Social-Democrat a pregătit un astfel de demers și a îndemnat celelalte forțe politice să se alăture inițiativei.

Situația în care USR PLUS, formațiune aflată la guvernare, a depus o moțiune de cenzură cu AUR, o formațiune considerată extremistă, a inflamat spiritele și în coaliție și în spațiul public. Premierul Florin Cîțu a afirmat că va lua legătura cu liderii europeni și cei americani pentru a informa despre o alianță toxică cu un partid extremist, în timp ce Renew Europe, grupul politic din Parlamentul European condus de Dacian Cioloș, a asigurat că nu va exista “nicio înțelegere” între USR PLUS și extrema dreaptă.

Pe de altă, președintele Klaus Iohannis a reacționat sâmbătă la această criză din interiorul coaliției, solicitând celor de la USR PLUS “să cumpănească foarte bine implicațiile asocierii cu obiectivele promovate de AUR și să pună punct acestor gesturi politice iresponsabile”.

“Este un semnal îngrijorător și extrem de grav că un partid care reclamă că are valori democratice și este reformist se aliază cu un partid cu viziuni antagonice față de valorile euro-atlantice ale României. Prin decizia de a semna și a depune o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, USR PLUS s-a discreditat iremediabil în fața românilor, a propriului electorat. (…) Solicit USR PLUS să cumpănească foarte bine implicațiile asocierii cu obiectivele promovate de AUR și să pună punct acestor gesturi politice iresponsabile, să își respecte electoratul și să se întoarcă la masa dialogului, pentru a găsi împreună cu partenerii din Coaliție o soluție viabilă și rațională de a debloca actuala situație”, a spus Iohannis.

Nu în cele din urmă, social-democrații din Parlamentul European au criticat o “alianța rușinoasă” a USR PLUS cu extrema dreaptă și au îndemnat la o moțiune de cenzură cu “un partid pro-european precum PSD”.