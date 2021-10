Eurodeputatul Alin Mituța: Sistemul de sănătate din România este un dezastru. Ajutorul european îl poate salva

Ideea Conferinței privind Viitorul Europei ține, pe de-o parte de discutarea și explicarea avantajelor Uniunii Europene, iar pe de altă parte contează colectarea feedback-ului de pe teren cu privire la ce se poate face mai bine în Europa de mâine, a transmis marți eurodeputatul Alin Mituța (USR-PLUS & Renew Europe).

„Un lucru este clar. E mare nevoie să aducem UE mai aproape de oameni, să se vadă în viața de zi cu zi, să se înțeleagă concret ce face, de ce e importantă, cum poate ajuta cetățenii și care sunt avantajele de a trăi aici”, a scris deputatul european, pe Facebook.

În acest sens, Alin Mituța a vorbit la Young Leaders for the Future Of Europe, un eveniment la care au participat tineri primari și consilieri locali din toată Europa, organizat de EU40, platforma eurodeputaților pro-europeni sub 40 de ani și European Committee of the Regions, în cadrul EURegionsWeek.

„Trebuie să spun că e o satisfacție mare să vezi că lucrurile la care lucrezi sunt văzute, recunoscute și au un impact. Recenta caravană prin țară, pe care am organizat-o în septembrie atrage interesul deja la evenimentele la care vorbesc, în Bruxelles și nu numai, fiind văzută ca un model de bune practici în direcția apropierii concrete a UE de cetățeni”, a transmis acesta.

În urmă cu două săptămâni, Caravana „Cu Europa ajungem departe”, lansată de Alin Mituța a ajuns la final, după 2000 de kilometri parcurși, 12 opriri și opt dezbateri pe mai multe teme, printre care sănătatea, agricultura, tranziția verde, fonduri europene pentru orașe.