Eurodeputatul Andi Cristea (PSD, S&D), la 15 ani de la aderarea României la NATO: Forțele de apărare române au devenit un element central al strategiei NATO

Demisia lui Wess Mitchell, adjunctul secretarului de stat al SUA pentru Europa, este o pierdere importantă, inclusiv pentru România, a menționat europarlamentarul Andi Cristea (PSD, S&D), vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, în cadrul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

”Ca bun cunoscător al provocărilor de securitate din regiune, Wess Mitchell a fost un susținător declarat al NATO și a practicat un dialog responsabil față de Uniunea Europeană. Este important ca România să rămână pe agenda externă a Statelor Unite în anii următori și să continuăm dialogul pe cooperarea economică, politică și de securitate”, a completat acesta.

Reacția sa survine în contextul în care Wess Mitchell, asistent al secretarului de Stat american pentru Afaceri Europene și euroasiatice, a anunțat marți seara că demisionează, la doar 16 luni după ce acesta a preluat funcția.

”Întrucât administrația își încheie cel de-al doilea an de activitate, simt că am finalizat ceea ce am hotărât să fac când am acceptat această poziție“, a scris el, citând dezvoltarea unei strategii europene și ajutând tranziția de la fostul secretar de Stat Rex Tillerson către actualul șef al diplomației americane, Mike Pompeo.

Mitchell va părăsi poziția de asistent al secretarului de Stat american pentru afaceri europene şi eurasiatice la 15 februarie, potrivit sursei citate, rolul său urmând a fi preluat de către Elisabeth Millard, adjunctul său.