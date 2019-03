Eurodeputatul Claudia Țapardel (PSD, S&D): ,,Ideea Președintelui Klaus Iohannis de a organiza un referendum pe tema justiției în aceeași zi cu alegerile pentru PE este neconstituțională și face parte dintr-o strategie electorală pentru a sprijini PNL

Europarlamentarul Claudia Țapardel a salutat în cadrul unei postări de pe pagina sa oficială de Facebook, inițiativa prim-ministrului României de adoptare a unui memorandum pentru garantarea drepturilor britanicilor din România.

“Memorandumul adoptat de Guvern este dovada preocupării acestuia de bunăstarea românilor de pretutindeni şi nu să creeze conflicte politice care nu sunt în beneficiul cetățenilor români, așa cum face Klaus Iohannis. Acest memorandum este o dovadă clară a faptului că Guvernul se asigură de protejarea intereselor și a drepturilor cetățenilor români care locuiesc și își desfășoară activitatea profesională pe teritoriul Marii Britanii”, a susținut Țapardel, conform unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În calitate de membru al Comisiei pentru Afaceri Constituționale din Parlamentul European, europarlamentarul Claudia Țapardel s-a implicat direct în negocierea ieșirii Marii Britanii din UE și a reușit să mențină o colaborare permanentă cu Guvernul Britanic pe marginea acestui subiect.

„Prioritatea mea a fost obținerea de garanții în ceea ce privește menținerea legăturilor comerciale cheie dintre #UE şi #UK, dar și a drepturilor și intereselor cetățenilor europeni, în orice scenariu prevăzut de #Brexit. În acest sens, pe tot parcursul mandatului meu de europarlamentar am menținut o corespondență deschisă cu Premierul britanic Theresa May și am primit deja asigurări chiar din partea domniei sale, printr-un răspuns oficial la o scrisoare deschisă pe care am adresat-o către Guvernul Britanic”, a mai spus aceasta.

Europarlamentarul Claudia Tapardel a apreciat deschiderea Guvernului britanic legată de acest subiect. „Mă bucur să văd că Guvernul Britanic este dispus să colaboreze cu Statele Membre în ceea ce privește protejarea statutului legal al cetățenilor UE din Marea Britanie, în baza unui principiu de reciprocitate. Consider că este normal și firesc ca Marea Britanie să ia măsurile necesare și să se asigure că viețile cetățenilor europeni de pe teritoriul său nu vor fi afectate chiar şi în situația în care Marea Britanie nu a semnat încă un acord de retragere din construcția europeană.”

Europarlamentarul a ținut să sublinieze faptul că Președintele Klaus Iohannis ar trebui să se axeze mai mult pe apărarea drepturilor cetățenilor români. “Klaus Iohannis nu mai trebuie să denigreze în mod permanent un Guvern ales în mod democratic”.

„Într-un moment atât de important precum Brexit, acțiunile noastre trebuie să se îndrepte asupra cetățenilor pe care îi reprezentăm, și nu asupra propriilor interese politice” a precizat Claudia Țapardel.