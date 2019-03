Eurodeputatul Claudia Țapardel (PSD, S&D), în bilanțul său de la final de mandat: Obiectivul meu a fost de a promova, la nivel global, interesele și imaginea României

Eurodeputatul Claudia Țapardel (PSD, S&D) și-a prezentat duminică, într-o postare pe Facebook, un bilanț al mandatului său de membru al Parlamentului European pentru legislatura 2014-2019. Dintre principalele sale realizări, Țapardel a subliniat obținerea a încă unui mandat pentru România în viitorul Parlament European – de la 32 la 33 de mandate în contextul Brexit – și menținerea unui dialog cu guvernul britanic.

”Mă bucur că în acest mandat, mi-a fost atribuită una dintre cele mai importante comisii din PE şi anume Comisia pentru Afaceri Constituționale, AFCO – for legiuitor în care se dezbat subiectele cele mai importante ce ţin de construcția europeană, de viitorul UE, de tratatele europene şi de legislaţia europeană. În calitatea de reprezentant al României în PE dar şi de membru în Comisia AFCO, am reușit să obțin 33 de mandate pentru România începând cu următoarea legislatură 2019-2024, lucru care reprezintă nu doar un vot adițional, ci și o voce în plus care să reprezinte interesele cetățenilor români în cadrul Parlamentului European. Astfel, în următoarea legislatură delegația română va fi mai puternică în Parlamentul European, iar România va avea o putere sporită la nivel Uniunii”, a scris Țapardel.

Eurodeputatul a amintit și scrisoarea oficială transmisă premierului Marii Britanii, Theresa May.

”Mai mult decât atât, în contextul în care acest mandat a fost marcat de procesul de retragere al Marii Britanii din construcția europeană, am adresat încă de la începutul acestei legislaturi o scrisoare oficială Prim-Ministrului Theresa May prin care am reușit să mențin o colaborare permanentă cu guvernul britanic pe marginea acestui subiect. De asemenea, doresc să vă asigur că în cadrul discuțiilor care au loc la nivelul PE privind retragerea Marii Britanii din UE, prioritatea mea este obținerea de garanții în ceea ce privește menținerea legăturilor comerciale cheie dintre UE şi UK, dar și a drepturilor și intereselor cetățenilor europeni, în orice scenariu prevăzut de Brexit”, a mai scris Claudia Țapardel.

Activitatea sa în Parlamentul European poate fi consultată aici.

Claudia Țapardel este membru al Parlamentului European din anul 2014, unde își desfășoară activitatea în calitate de membru în Comisia pentru transport și turism, în Comisia pentru afaceri constituționale și la Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud.

De asemenea, Țapardel este membru supleant în Comisia pentru bugete, la Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic și la Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană.