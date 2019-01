Eurodeputatul Claudia Țapardel (PSD, S&D): România are șansa de a demonstra că este o ţară vitală pentru viitorul UE şi un adevărat lider regional în zona Europei Centrale şi de Est

Eurodeputatul Claudia Țapardel (PSD, S&D) a transmis un mesaj din prima săptămână de lucru de la Parlamentul European:

,,Anul acesta este unul cu însemnătate deosebită pentru ţara noastră, având în vedere că Romania a preluat în premieră Presedinţia Rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Consider ca acest moment este şansa uriaşă pe care o are România pentru a demonstra că este o ţară vitală pentru viitorul UE şi un adevărat lider regional în zona Europei Centrale şi de Est. Astfel, vom depune toate eforturile de a face din acest an, un an cu realizări importante, în care interesele României şi ale românilor să fie reprezentate cât mai bine în Parlamentul European dar totodată şi la nivelul tuturor instituțiilor europene.”