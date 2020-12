Eurodeputatul Corina Crețu: 2021 – anul reconstrucției. Voi continua misiunea de a face vocea românilor mai bine auzită la Bruxelles și de a aduce UE mai aproape de fiecare cetățean

Dacă anul 2020 a fost unul al solidarității, anul 2021 ar trebui să fie unul al reconstrucției, a declarat europarlamentarul Corina Crețu (Pro România, S&D), într-un articol de bilanț al activității sale în Parlamentul European în acest an, subliniind că va continua misiunea de a face vocea românilor mai bine auzită la Bruxelles și de a aduce Uniunea Europeană mai aproape de fiecare cetățean.

“Anul 2020 a fost plin de momente dificile, dramatice, unele chiar tragice pentru că am pierdut oameni dragi, am suferit cu toții ca urmare a pandemiei. Dar, cu tot decorul sumbru al acestei perioade atât de tulburătoare, fiecare dintre noi am continuat – în condiții excepționale – să facem ceea ce știm mai bine. În cazul meu, am încercat să duc mai departe toate dezideratele și toată încrederea pe care ați investit-o în mine atunci când m-ați ales să vă reprezint în Parlamentul European. Din primele zile ale anului viitor voi continua misiunea pe care m-ați încredințat-o: aceea de a face vocea românilor mai bine auzită la Bruxelles și de a aduce Uniunea Europeană mai aproape de fiecare cetățean. Am spus că anul 2020 a fost, din punctul meu de vedere ”anul solidarității”. Sper ca anul 2021 să poată fi numit ”anul reconstrucției”, a afirmat Crețu.

Bilanțul activității Corinei Crețu în Parlamentul European, conform analizei sale publicate pe Facebook:

Ianuarie 2020:

Am avut o serie de întrevederi la Parlamentul European, cu reprezentanți ai Uniunii Europene sau ai Guvernelor diferitelor state (din UE sau din afara UE): fostul meu coleg Maroš Šefčovič – actualmente Vicepreședinte al Comisiei Europene, Daniela Morari – Ambasador Șef al Misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Aigul Kuspan – Ambasador al Republicii Kazahstan în Belgia.

Am deschis cabinetului meu europarlamentar de la Hârlău, în județul Iași.

Am patronat proiectul ”Letz’ discuss” desfășurat în Estonia.

Am acordat votul meu de încredere în Parlamentul European pentru Pactul Ecologic European.

Februarie 2020:

Am prezentat în Comisia pentru Control Bugetar a Parlamentului European (CONT) Raportul anual privind protejarea intereselor financiare ale UE și concluzionam că în ultimii ani s-au înregistrat progrese importante în asigurarea faptului că fiecare euro din bugetul UE este cheltuit corect.

Am dezbătut în Parlamentul European Raportul privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții (BEI).

Am avut o întrevedere, la Parlamentul European, cu delegația ”Philips Healthcare” – cu care am discutat despre viitorul Cadru Financiar Multianual 2021-2027, precum și despre bugetul alocat pentru sectorul sănătății – atât la nivel european, cât și la nivel național. În cadrul discuției noastre, am abordat și tema spitalelor regionale din România.

Am primit la Parlamentul European vizita Ministrului Adjunct al Afacerilor Interne în Guvernul de la Tirana, Romina Kuko.

Am avut o întrevedere cu Wajiha Haris, Președinte și fondator al Fundației Scheherazade. Am discutat despre principalele proiecte sociale și educaționale desfășurate în România.

Martie 2020:

Am primit, la Parlamentul European, vizita unui grup de tineri din Constanța.

Am participat la dezbaterea ”Pactul Verde: Este România pregătită pentru ambițiile Uniunii Europene?”, organizată la Bruxelles de către Europuls și de către Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană. În intervenția mea, am făcut referire directă la Valea Jiului.

Martie a fost și luna în care s-au desfășurat primele voturi ”la distanță” ale Parlamentului European, ca urmare a înrăutățirii situației privind răspândirea virusului COVID-19.

Am semnat, alături de mai mulți colegi europarlamentari, o scrisoare adresată Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin intermediul căreia am atras atenția asupra necesității ca accesul la medicamentele să fie asigurat pentru toți cetățenii europeni.

Am votat, în Parlamentul European, ca UE să ia de urgență măsurile care se impun împotriva crizei sanitare.

Aprilie 2020:

M-am alăturat apelului pentru solidaritate al organizației Eurocities (140 de orașe europene), considerând că administrațiile locale trebuie să aibă acces rapid și direct la fondurile europene care sunt disponibile pentru înlăturarea efectelor răspândirii virusului.

Am trimis o scrisoare deschisă Guvernului României în care am solicitat transparență maximă privind modul în care se folosesc resursele puse la dispoziție Statelor Membre de către Uniunea Europeană în combaterea crizei COVID-19.

Am votat un nou set de măsuri financiare pentru ajutorarea Statelor Membre în combaterea pandemiei: mobilizarea de fonduri suplimentare prin rectificări ale Bugetului pentru anul 2020 și flexibilizarea utilizării fondurilor structurale și de investiții europene.

Am semnat proiectul care prevedea întărirea colaborării transfrontaliere în decursul pandemiei

Mai 2020:

Am fost desemnată, pentru al doilea an consecutiv, Raportor alternativ din partea Comisiei pentru Control Bugetar a Parlamentului European (CONT) pentru Raportul Anual privind ”Controlul activității financiare a Băncii Europene de Investiții” aferent anului 2019.

Am votat, în Comisia pentru Control Bugetar, Raportul Anual privind ”Controlul activității financiare a Băncii Europene de Investiții” aferent anului 2018 – pentru care am fost, la fel, Raportor alternativ.

Iunie 2020:

Am fost desemnată Raportor pentru Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene, din partea Comisiei pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European (REGI).

Am votat în favoarea rezoluției Parlamentului European prin care îi solicitam Comisiei Europene un plan de urgență privind adoptarea Cadrului Financiar Multianual 2021 – 2027.

Am votat Rezoluţia privind muncitorii sezoneri şi transfrontalieri, fiind necesar ca Uniunea Europeană să garanteze protecție suplimentară lucrătorilor transfrontalieri. Urmare a interpelării pe care am adresat-o Președintei Ursula von der Leyen cu privire la lucrătorii români transfrontalieri, Comisia Europeană a transmis că depune toate eforturile pentru a asigura lucrătorilor transfrontalieri și mai multă protecție în situația pierderii locului de muncă.

M-am alăturat campaniei #Erasmus500, susținută de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, considerând că programul Easmus+ trebuie să beneficieze de o finanțare mai generoasă. În calitate de Comisar European, eu am propus dublarea bugetului alocat programului Erasmus+, tocmai pentru a permite un număr mai mare de participanți și pentru a include persoane cu mai puține oportunități.

Am lansat un apel către Guvernul României să solicite, de urgență, sprijinul Comisiei Europene pentru a veni în ajutorul românilor afectați de inundațiile care loviseră necruțător Moldova și Transilvania.

Iulie 2020:

Am votat împotriva Pachetului de Mobilitate propus de Comisia Europeană, pentru că măsurile impuse prin Pachet riscă să afecteze activitatea transportatorilor români şi activitatea transportatorilor din alte cel puțin nouă state din Estul Europei.

August 2020:

Am propus, în Parlamentul European, extinderea termenelor pentru acordarea banilor europeni prin Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene. Am solicitat ca termenele pentru accesarea granturilor – adică a fondurilor nerambursabile – să se prelungească.

Am lansat un apel la dezbatere națională pentru a se stabili prioritățile României privind perioada 2021-2027.

Septembrie 2020:

Opinia pe care am prezentat-o în Comisia de Dezvoltare Regională a Parlamentului European (REGI) privind Mecanismul de Redresare și Reziliență a UE primea susținerea colegilor mei, astfel:

Am pledat pentru punerea la dispoziția Statelor Membre a unor resurse financiare suplimentare pentru anii bugetari 2023-2024;

Am reușit să renunțăm la toate condiționalitățile macrofinanciare pentru acordarea acestui ajutor financiar prin Mecanismul de Redresare și Reziliență – ceea ce ar trebui să fie în avantajul României.

Octombrie 2020:

Având în vedere apropierea finalului perioadei de tranziție pentru Brexit, am militat pentru protejarea drepturilor românilor care locuiesc în Marea Britanie.

Am avut o întrevedere online, de la Bruxelles, cu Domnul Ville Itälä – Director-General al Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF), cu care am discutat despre Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene.

Am votat în Parlamentul European pentru un mediu online mai sigur pentru cetățeni, împotriva fake news, a dezinformării, precum și a conținuturilor care pot induce panica în rândul cetățenilor.

Am votat în Parlamentul European pentru consolidarea educației prin digitalizare și pentru reducerea decalajului educațional la care, din păcate, am fost și încă suntem martori în actuala pandemie.

Noiembrie 2020:

Am acordat votul meu în Parlamentul European pentru o mai bună coordonare între Statele Membre în domeniul sănătății, mai ales în ceea ce privește amenințările grave. Astfel, suma disponibilă pentru pachetul de sănătate EU4Health se triplează.

Am semnat petiția pentru o Uniune Europeană a Sănătății.

Decembrie 2020:

Am votat bugetul istoric al UE în valoare de 1800 miliarde EUR.

Am atras atenția, în calitate de Membră a Parlamentului European, asupra riscurilor pe care le presupune un BREXIT fără acord.

Alături de colegii mei din Parlamentul European, am solicitat autorităților naționale să ofere, pe lângă sprijin financiar, mai multă consiliere IMM-urilor cu privire la opțiunile pe care le au pentru a face față acestei perioade dificile.

De la revenirea sa în Parlamentul European, în iulie 2019, Corina Crețu a coordonat sau coordonează șapte rapoarte importante în activitatea legislativului european din Comisiile CONT și REGI: raportul privind bugetul anual al UE pentru 2020, raportul special cu privire la frauda în comerțul online, raportul special cu privire la migrație, raportul Băncii Europene de Investiții pentru anul 2018, raportul privind protejarea intereselor financiare ale UE pentru anul 2018 și raportul privind mecanismele de cooperare transfrontalieră și raportul privind controlul activității financiare a Băncii Europene de Investiții pentru anul 2019.

De asemenea, Crețu a fost numită raportor pe opinie al Comisiei REGI pentru Mecanismul de redresare și reziliență din cadrul programului Next Generation EU.

Nu în ultimul rând, în septembrie 2020, aceasta a fost numită raportor al Comisiei pentru control bugetar din Parlamentul European în ce privește eficiența utilizării de către statele membre a fondurilor UE disponibile prin intermediul Fondului de Solidaritate în cazul unor dezastre naturale.

Corina Crețu a fost membru al Parlamentului European din 2007, anul aderării României la UE, și până în 2014.

Din noiembrie 2014 a fost comisar pentru politică regională din partea României în Comisia Europeană condusă de Jean-Claude Juncker.

La 1 iulie 2019 a demisionat din funcție pentru a reveni în Parlamentul European ca urmare a alegerilor europene. În legislativul actual, Crețu este membru în Comisiile REGI și CONT, precum și membru supleant în Comisia AGRI.