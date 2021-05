Eurodeputatul Corina Crețu cere mai multă transparență din partea Guvernului privind folosirea fondurilor europene în domeniul sănătății

Locul Republicii Moldova este, alături de România, în Uniunea Europeană și sper ca impasul politic de la Chișinău să fie depășit cât mai curând posibil, a afirmat marți eurodeputatul Corina Crețu (Pro România, S&D) cu ocazia împlinirii a 11 ani de Parteneriat Strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova între București și Chișinău.

“Îmi exprim solidaritatea cu Președinta Maia Sandu. Integrarea Europeana este cea mai bună cale pentru Republica Moldova. De mai bine de un deceniu, România a demonstrat că reprezintă principalul partener strategic al Republicii Moldova. Și, având în vedere istoria noastră comună, e și firesc să fie astfel. Speranța mea cea mai sinceră este ca și viitorul nostru să fie unul comun, în Uniunea Europeană“, a spus Crețu, într-o postare pe Facebook.

În continuare, europarlamentarul român a amintit eforturile depuse în ultimii 15 ani în favoarea destinului european al Republicii Moldova.

“Am vizitat Moldova în repetate rânduri încă din 2005, când am fost observator electoral din partea OSCE. În 2013, am pledat, din Parlamentul European, pentru semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Iar în calitate de Comisar European pentru Politică Regională, am aprobat pentru Republica Moldova proiecte europene în valoare de zeci de milioane EUR, de rezultatele cărora beneficiază astăzi sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova. Am făcut toate acestea pentru că am crezut întotdeauna că dincolo de cuvintele frumoase, oamenii trebuie efectiv să simtă modul în care viața lor se schimbă în bine. Politica este utilă atât timp cât reprezintă o șansă în plus de a contribui la binele oamenilor”, a detaliat ea.

“Voi rămâne în continuare o susținătoare a drumului european al Republicii Moldova și, din Parlamentul European, voi depune toate eforturile ca vocea fraților noștri de peste Prut să se facă auzită și mai bine la Bruxelles“, a conchis Corina Crețu.

Uniunea Europeană și-a exprimat zilele acestea sprijinul pentru agenda de reforme și parcursul democratic al Republicii Moldova în contextul unor evoluții nefavorabile la nivelul Parlamentului, unde majoritatea pro-rusă, în opoziție cu Maia Sandu, a încercat revocarea din funcție a mai multor judecători de la Curtea Constituțională a Moldovei, deși aceștia nu pot fi demiși sau schimbați din funcție, conform Constituției țării.

Astfel, în cadrul unor convorbiri telefonice cu Maia Sandu, președinții Consiliului European, Comisiei Europene și Parlamentului European au criticat ”atacul flagrant asupra ordinii constituționale a Republicii Moldova” după ce deputații din partea Partidului Socialiștilor, Partidului Șor și cei din grupul Pentru Moldova au acordat vot de neîncredere pentru trei judecători ai Curții Constituționale, au anulat numirea, în urmă cu doi ani, a judecătorului Curții Constituționale Domnica Manole și au adoptat o decizie de nerecunoaștere a avizului Curții Constituționale din 15 aprilie 2021 cu privire la condițiile de dizolvare a Parlamentului.