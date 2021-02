Eurodeputatul Corina Crețu consideră ”revoltătoare decizia de a lua 2% din cotele de venit din bugetul național care erau alocate municipiilor”: Sper că Guvernul va compensa prin a aloca mai multe fonduri europene direct municipiilor

Problemele din Valea Jiului trebuie soluționate rapid, dar suferințele nu își pot găsi rezolvare de pe o zi pe alta, a declarat marți eurodeputatul Corina Crețu (Pro România, S&D), subliniind că este necesar “un proiect solid, pe termen lung, bine gândit și finanțat din cei 4,4 miliarde EUR pe care România îi are la dispoziție prin Fondul pentru Tranziție Justă”.

“În ciuda tuturor semnalelor pe care le-am dat de la Bruxelles, autoritățile din România au rămas impasibile în fața dramelor prin care trec minerii și familiile lor. În 2017 am lansat inițiativa “Regiuni carbonifere în tranziție”. În 2018, aflându-mă la Petroșani, am anunțat că Valea Jiului devine parte a acestei inițiative. În 2019 am cerut garanții suplimentare Comisiei Europene că va proteja Valea Jiului. În 2020 am mers din nou în Valea Jiului, unde cu toate acestea, i-am găsit pe oameni îngrijorați cu privire la viitorul lor”, a amintit Crețu.

Europarlamentarul român a subliniat că Fondul pentru Tranziție Justă este un un mecanism destinat susținerii zonelor afectate de tranziția energetică și reprezintă, din punctul meu de vedere, soluția pentru reconversia economică a acestor regiuni.

“Cei care resimt cel mai puternic efectele acestei tranziții trebuie să fie și cei care primesc ajutorul cel mai mare. Locuitorii din Valea Jiului merită această protecție de care pot beneficia, așadar e vital ca Guvernul României să gândească o strategie pe termen lung. Altfel, dramele de mâine vor fi chiar mai grave decât cele de azi”, a conchis Crețu.

Din cele aproape 80 de miliarde de euro de care va beneficia prin intermediul Cadrului Financiar Multianual 2021-2027 și a fondului de redresare Next Generation EU, România va avea parte de 1,94 miliarde de euro din Fondul pentru o tranziție justă, reprezentând aproximativ 11% din acest fond și fiind a patra cea mai mare alocare, după Germania, Polonia și Cehia. Anul trecut însă, comisarul european pentru Energie, Kadri Simson va putea primi până la 4,4 miliarde de euro prin Fondul de Tranziție Justă.



Peste 200 de mineri de la exploatările de cărbune Lupeni, Vulcan şi Livezeni au protestat vineri dimineaţa în faţa sediului administrativ al Minei Lupeni, nemulţumiţi că plata drepturilor băneşti pe luna ianuarie este întârziată, ei solicitând intervenţia ministrului Energiei, Victor Popescu, în deblocarea situaţiei de criză. Liderii sindicali prezenţi la faţa locului au anunţat că două schimburi de la minele Vulcan şi Livezeni s-au solidarizat cu protestatarii de la Lupeni şi au rămas în subteran.