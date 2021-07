Eurodeputatul Corina Crețu face apel la continuarea dialogurilor cu cetățenii: UE nu e ceva exterior nouă. UE suntem fiecare dintre noi

Dialogurile cu cetățenii trebuie să continue, deoarece Uniunea Europeană își poate păstra legitimitatea doar prin consultări reale și permanente cu cetățenii, a afirmat luni europarlamentarul Corina Crețu înaintea unei dezbateri care va avea loc în plenul Parlamentului European de la Strasbourg cu privire la nevoia de a consolida conceptul de ”Dialog cu cetățenii”.

“Pe parcursul mandatului meu de Comisar European pentru Politică Regională, am participat la zeci de evenimente sub egida ”Dialoguri cu cetățenii”. Printre localitățile în care au avut loc aceste întâlniri s-au numărat București, Cluj-Napoca, Bacău (România), Valencia (Spania), Valleta, Gozo (Malta), Atena, Olympia (Grecia), Rovaniemi (Laponia, Finlanda), Matera (Italia), Riga (Letonia)… și lista poate continua. Am văzut direct, așadar, cât de util este să existe contextul în care oamenii să își spună punctul de vedere. Nu trebuie să fim întotdeauna de acord unii cu alții, dar e esențial să putem delibera, să discutăm despre problemele care ne afectează și să găsim, împreună, cele mai bune soluții pentru depășirea acestora. Iar Uniunea Europeană a demonstrat faptul că, apelând la solidaritate și dialog, poate face față provocărilor nu tocmai ușoare pe care le-a avut și le are de înfruntat”, a scris Corina Crețu, pe pagina sa de Facebook.

Ea a subliniat că, în total, în perioada 2014-2019, Comisia Europeană a organizat evenimente de acest fel în peste 500 de locații.

“Migrația, terorismul, situația financiară, șomajul au fost printre temele cel mai des invocate în cadrul dialogurilor, ceea ce a făcut ca acestea să se și regăsească, mai apăsat, pe agenda instituțiilor europene”, a amintit fostul comisar european.

Potrivit eurodeputatului român, acest proces de consultare publică trebuie să meargă mai departe.

“Făcând apel la posibilitățile pe care ni le oferă tehnologia, să ne adresăm și mai mult tinerilor – a căror voce să devină mai puternică. Va fi un proces complex, dar universitățile, cercetătorii și mediul academic în general vor trebui implicate, la fel și mass-media. Iar așa cum menționează și Comitetul Regiunilor, un rol foarte important îl vor avea și autoritățile locale, care să transmită informația în teritoriu. Este vorba, așadar, despre un efort comun. Să nu uităm că, în definitiv, Uniunea Europeană nu e ceva exterior nouă. Uniunea Europeană suntem fiecare dintre noi”, a conchis Corina Crețu.

Mesajul europarlamentarului român vine în contextul în care lucrările Conferinței privind viitorul Europei au debutat deja în Uniunea Europeană.

Conferința privind viitorul Europei a fost lansată pe 9 mai, de Ziua Europei, iar pe 19 iunie a avut loc sesiunea plenară inaugurală a Conferinței, ambele evenimente fiind găzduite în hemiciclul Parlamentului European de la Strasbourg.

Sesiunea plenară a fost precedată de un eveniment destinat cetățenilor europeni, organizat sub egida conferinței, care a avut loc la 17 iunie, la Lisabona, în Portugalia.

Evenimentul, găzduit de președinția portugheză a Consiliului, a avut loc la Centrul Cultural Belém, într-un format hibrid, și a reunit cei 27 de reprezentanți ai grupurilor de dezbatere ale cetățenilor sau ai evenimentelor organizate la nivel național sub egida conferinței (unul pentru fiecare stat membru), președintele Forumului European de Tineret și unii dintre cetățenii deja selectați pentru grupurile de dezbatere ale cetățenilor la nivel european.