Eurodeputatul Corina Crețu: România va face obiectul unui audit al Curții de Conturi Europene privind proiecte cu fonduri europene în domeniul turismului

Fostul comisar european pentru politica regională, actualmente eurodeputat, Corina Crețu, a transmis că va sprijini Republica Moldova de la Bruxelles pentru a-și continua „cu și mai multă hotărâre parcursul european”, în contextul în care astăzi, 1 noiembrie, cetățenii moldoveni merg la urne pentru primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale.

„Astăzi e o zi foarte importantă pentru Republica Moldova – care face primul pas înspre alegerea Președintelui pentru următorii 4 ani. Am fost întotdeauna legată sufletește de Republica Moldova și interesată de destinul său – atât ca Membră a Parlamentului European, cât și pe parcursul mandatului meu de Comisar European pentru Politică Regională. Prin tot ceea ce am făcut, am încercat să contribui la drumul european al Republicii Moldova, fiind convinsă că doar apropierea mai mare de Uniunea Europeană va duce la o viață mai bună pentru cetățenii săi. Ca europarlamentar, am pledat în repetate rânduri pentru semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, iar în 2014 – când eram deja Comisar European – am salutat ratificarea acestuia de către Parlamentul European la data de 13 noiembrie 2014”, își reamintește fostul oficial al Comisiei Europene, într-un mesaj pe Facebook.

Peste 3,2 milioane de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt aşteptaţi să participe, duminică, 1 noiembrie, la primul tur al alegerilor prezidențiale, funcția supremă în stat fiind disputată de opt candidaţi, între care şi şeful statului în funcţie, Igor Dodon.

Potrivit Agerpres, candidații la alegerile prezidențiale, în ordinea în care apar pe buletinele de vot, sunt următorii: Renato Usatîi (Partidul Politic “Partidul Nostru”), Andrei Năstase (Partidul Politic “Platforma Demnitate şi Adevăr”), Tudor Deliu (Partidul Liberal Democrat din Moldova), Igor Dodon (independent), Violeta Ivanov (Partidul Politic “Şor”), Maia Sandu (Partidul Politic Partidul Acţiune şi Solidaritate), Octavian Ţîcu (Partidul Politic “Partidul Unităţii Naţionale”) şi Dorin Chirtoacă (Blocul electoral Unirea).

În context, Corina Crețu și-a exprimat speranța ca „rezultatul de astăzi să reconfirme dorința fraților noștri de peste Prut ca Republica Moldova să-și continue cu și mai multă hotărâre parcursul european”. De asemenea, în ceea ce o privește, aceasta asigură că va face „tot ce-mi stă în putință ca vocea cetățenilor Republicii Moldova să se facă mai bine auzită la Bruxelles!”.

Potrivit Digi24, Igor Dodon, actualul președinte în exercițiu, candidează ca independent la aceste alegeri, însă este susținut de Partidul Socialiștilor şi este candidatul cel mai bine cotat în sondaje. În acest sens, sondajele de opinie din ultima lună, din Republica Moldova, îl indică pe Igor Dodon câştigător al primului tur prezidenţial, cu rezultate care variază între 36,4% şi 45,9%, în vreme ce pe locul doi se situează Maia Sandu, fostul premier al țării, cu scoruri între 24,5% şi 33,3%.