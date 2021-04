Eurodeputatul Corina Crețu: Salariile minime adecvate la nivel european vor garanta condiții de muncă și de trai decente

Ca urmare a dezbaterilor referitoare la Planul National de Redresare și Reziliență, Biroul Executiv Central și Coordonatorii Pro Romania s-au reunit joi seară în ședință de urgență, în format on-line, și au decis formarea unui Grup de Lucru pentru analizarea acestui document strategic pentru economia românească, a anunțat europarlamentarul Corina Crețu (Pro România, S&D).

“Deși nu suntem partid parlamentar, solicitam dezbaterea in regim de urgenta a PNRR in Parlamentul României. Fiecare țară a procedat în acest mod, fiecare for legislativ din Europa fie a dezbătut PNRR, fie l-a aprobat prin vot. Constatăm cu regret lipsa unei consultări naționale din partea Guvernului României, mai ales a beneficiarilor direcți, a administrațiilor locale și a reprezentanților companiilor românești”, a spus Crețu.

Potrivit unui comunicat, partidul Pro România se arată îngrijorat lipsa de transparență, de viziune și mai ales de lipsa proiectelor concrete, care trebuiau deja prezentate Comisiei Europene însoțite de bugete clare, realiste și calendare aferente.

“Vom forma un Comitet in care ne bazam pe specialiști și reprezentanți ai PRO Romania din tara, astfel încât sa aducem in atenția opiniei publice, in perioada urmatoare, soluțiile noastre pentru dezvoltarea economică și socială a țării, folosirea fondurilor europene, îmbunătățirea vieții oamenilor, reducerea decalajelor teritoriale și a inegalităților sociale care, din păcate, se adâncesc cu fiecare zi care trece. Romania are acum șanse istorice, care nu pot fi ratate. PRO Romania își va face datoria fata de cetățenii țării. Lansam astăzi o amplă dezbatere in legătura cu nevoile țării – fie ele din sănătate, educație sau referitoare la infrastructura – combaterea sărăciei, reducerea decalajelor de dezvoltare, conturând astfel viziunea noastra pentru o societate mai echitabila, mai prospera și mai aproape de oameni”, se mai arată în comunicatul menționat.

Poziția Corinei Crețu și a Pro România vine după ce ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a dat asigurări că România este în grafic în ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență și a explicat că țara noastră se află în ”plin proces de consultări” cu Executivul european.

În egală măsură, Cristian Ghinea a anunțat în cadrul unor declarații pentru CaleaEuropeană.ro că va avea săptămâna viitoare o discuție cu Margrethe Vestager, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, și în acel moment ”vom putea pune la punct calendarul cel mai adecvat privind transmiterea oficială a PNRR”.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a terminat de transmis Comisiei Europene, la începutul lunii aprilie, toate componentele extinse din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), acestea fiind urmate și de o vizită a lui Cristian Ghinea la Bruxelles.

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) a fost lansat în dezbatere publică luna trecută și are la bază cei 6 piloni principali conveniți de Parlamentul European și de Consiliul UE pe care sunt alocate bugetele sectoriale. PNRR cuprinde 30 de componente subsumate celor 6 piloni: Tranziția spre o economie verde; Transformarea digitală; Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă; Coeziunea socială și teritorială; Sănătate și reziliență instituțională; Copii, tineri, educație și competențe.

Aceste reforme și proiecte de investiții publice trebuie puse în aplicare până în 2026 pentru a putea accesa cele 30,44 miliarde de euro de care România va putea beneficia din Mecanismul de redresare și reziliență de 672,5 miliarde de euro.