Eurodeputatul Cristian Bușoi avertizează: Guvernul României amână construcția spitalelor regionale după 2020. O lipsă clară de voință politică și o lipsă de competență administrativă

Eurodeputatul PNL Cristian Bușoi, proaspăt reales pentru un nou mandat în Parlamentul European, va activa în viitoarea legislatură europeană în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și în cadrul Comisiei pentru comerț internațional.

Într-o declarație remisă în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, Bușoi a precizat că va continua să se implice în programul pentru sănătate al UE pentru perioada 2021-2027, precum și în Programul de cercetare Orizont Europa 2021-2027.

”Voi activa in Comisia ENVI mediu si sanatate, una dintre cele mai importante comisii din Parlament. Ca responsabil din partea comisiei in mandatul trecut pt Programul de sanatate al UE 2021-2017 si capitolul sanatate si mediu din Programul de cercetare Orizont Europa 2021-2027, voi continua sa ma implic in implementarea acestora. Vom avea nevoie de asemenea de o strategie europeana privind combaterea infectiilor intraspitalicesti si de o strategie europeana coordonata privind ehealth, 2 dintre prioritatile mele. Voi activa de asemenea ca membru supleant in Comisia INTA pentru comert international, si in delegatiile cu tarile din consiliul de cooperare al Golfului pentru statele arabe, unde Ro poate dezvolta parteneriate foarte importante economice si diplomatice”, a spus Bușoi, în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro.

Desemnat printre cei mai influenți 19 români din Parlamentul European, Cristian Bușoi reprezintă România, la Bruxelles, din anul 2007. La finalul lui 2018 a fost numit raportor din partea Comisiei de Mediu și Sănătate pentru Programul de Sănătate al Uniunii Europene și Programul de Cercetare și Inovare, Orizont Europa. A reușit să obțină astfel majorarea bugetului pentru Programul de Sănătate din cadrul Fondul Social European Plus de la 413 milioane de Euro, la 473 milioane de Euro, precum și creșterea finanțării pentru Cercetare în Sănătate de la 7,7 miliarde de Euro, la 9,1 miliarde de Euro. În Parlamentul European a muncit în mod constant în numele pacienților pentru accesul egal la tratamente și pentru cauza medicinei personalizate. Pentru activitatea sa, Cristian Bușoi a primit de la Alteța Sa Regală Principesa Astrid a Belgiei premiul EURORDIS pentru susținerea pacienților cu boli rare și a fost distins, la Gala MEP Awards, cu Premiul pentru Cel mai activ eurodeputat în domeniul Sănătății.

Mai mult despre activitatea europarlamentarului AICI.