Eurodeputatul Cristian Bușoi despre incertitudinea Brexit-ului: Pentru cei 400.000 de români înseamnă birocrație suplimentară, costisitoare și umilitoare

Eurodeputatul Cristian Bușoi (PNL, PPE), vicepreședintele Comisiei de mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) din Parlamentul European, și-a exprimat încrederea că România va profita de fondurile europene pentru cercetare în sănătate și va elabora strategii mai bune împotriva cancerului pulmonar, cu ocazia participării la evenimentul “Breathing in a new era: Lung cancer policies across Europe”, organizat în parteneriat cu The Economist Intelligence Unit.

,,Lupta împotriva cancerului, în general, și a cancerului pulmonar, în special, este o temă foarte importanta pentru mine și mă bucur că va deveni o prioritate a UE în următorii cinci ani. O dovedesc atât contribuția mea la majorarea bugetului UE pentru Cercetare în Sănătate până la 9,2 miliarde de Euro, cât și inițiativele mele de la nivel european privind reglementarea fumatului”, a precizat eurodeputatul PNL.

Cristian Bușoi a mai spus că are încredere ,,că România va profita din plin de bugetul majorat alocat Cercetării și că folosind și experiența altor state va reuși să construiască strategii mai articulate împotriva cancerului pulmonar, responsabil pentru cele mai multe decese în rândul bolnavilor”.

Potrivit acestuia, în lupta cu cancerul, ,,trebuie să acționăm eficient pe toate planurile, pornind de la screening și diagnostic precis, până la tratament și combaterea stigmatizării din rândul bolnavilor”.

Desemnat printre cei mai influenți 19 români din Parlamentul European, Cristian Bușoi reprezintă România, la Bruxelles, din anul 2007. În prezent, este vicepreședinte al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară din Parlamentul European. La finalul lui 2018 a fost numit raportor din partea Comisiei de Mediu și Sănătate pentru Programul de Sănătate al Uniunii Europene și Programul de Cercetare și Inovare, Orizont Europa. A reușit să obțină astfel majorarea bugetului pentru Programul de Sănătate din cadrul Fondul Social European Plus de la 413 milioane de Euro, la 473 milioane de Euro, precum și creșterea finanțării pentru Cercetare în Sănătate de la 7,7 miliarde de Euro, la 9,1 miliarde de Euro. În Parlamentul European a muncit în mod constant în numele pacienților pentru accesul egal la tratamente și pentru cauza medicinei personalizate. Pentru activitatea sa, Cristian Bușoi a primit de la Alteța Sa Regală Principesa Astrid a Belgiei premiul EURORDIS pentru susținerea pacienților cu boli rare.