Eurodeputatul Cristian Bușoi (PNL, PPE) la Summitul European al Sănătății: ”Sănătatea va fi mai bine finanțată în viitorul cadru financiar multianual”

Eurodeputatul Cristian Bușoi (PNL, PPE), a participat joi la lucrările Summitului European pentru Sănătate (#EUHealthSummit), un eveniment care a reunit lideri europeni, factori de decizie politică, reprezentanți ai pacienților și ai industriei din domeniul Sănătății, informează europarlamentarul într-o postare pe Facebook.

”Am discutat despre modalitățile în care Uniunea Europeană poate deveni lider global în domeniile cercetării și inovării medicale, al organizării și finanțării asistenței medicale, dar și despre cum putem introduce Sănătate în toate politicile publice”, a transmis Bușoi.

Eurodeputatul liberal a făcut referire, în context, la finanțarea domeniului sănătății în viitorul Cadru Financiar Multianual al UE pentru perioada 2021-2027.

”Sănătatea va fi mai bine finanțată în viitorul cadru financiar multianual. Am reușit, în calitate de responsabil al Comisiei de Sănătate să suplimentez bugetul Programului de Sănătate al UE, care va crește de la 413 la 473 milioane Euro. Bani în plus am obținut și la Cercetare în domeniul Sănătății, bugetul ajungând la 9,794 miliarde Euro, cu 2 miliarde Euro mai mare decât în prezent. Cercetarea în sănătate se va concentra, în perioada 2021-2027, în mod special pe tratamente pentru vindecarea cancerului pediatric, după ce UE și-a asumat eradicarea acestei boli, în rândul copiilor, până în 2040”, a mai spus Cristian Bușoi.

