Eurodeputatul Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Industrie din PE: Europa are nevoie de o mai mare deschidere către tehnologiile viitorului, inclusiv 5G

Europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL, PPE), președintele Comisiei pentru Industie din Parlamentul European, a salutat incipitul discurscului președintei Comisiei Europene privind starea Uniunii Europene, care a insistat pe un punct important, și anume sănătatea, sau mai bine zis asupra viitorul sănătății proiectului european.

În cadrul unei dezbateri organizate de Calea Europeană despre Starea Uniunii Europene și analizând planurile Comisiei Europene pentru următoarele 12 luni, Cristian Bușoi a menționat că a fost un moment „istoric” astăzi în Parlamentul European: „Sunt multe de făcut pentru sănătatea europenilor și sunt multe lucruri pe care le putem face direct de la Bruxelles. Personal am fost extrem de încântat de faptul că președinta Ursula von der Leyen a pledat pentru o finanțare mai bună a programului de sănătate al Uniunii Europene. Sunt raportor și responsabil pentru acest program.”

Potrivit europarlamentarului, Europa are nevoie de o mai mare deschidere pentru noile tehnologii ale viitorului, inclusiv 5G: „UE are nevoie de implentarea unui program complex de management de date, big data, pentru a nu mai fi dependentă de actori mari din afara blocului comunitar, iar în acest sens va trebui să lucrăm în deplină armonie cu SUA. Europa are nevoie de mai multă competitivitate în acest domeniu și de mai multă deschidere către tehnologiile viitorului, inclusiv 5G care nu va fi doar un 4G mai rapid. Acesta va oferi nenumărate beneficii și va aduce multe oportunități și în medicină, dar și pentru inteligența artificială”, a mai adăugat acesta.

Parlamentul European se reunește, de luni până în joi, în prima sesiune plenară după perioada verii, aceasta fiind marcată de discursul privind Starea Uniunii Europene (SOTEU) al președintelui Comisiei Europene, primul astfel de discurs pentru șefa executivului european Ursula von der Leyen.

Ursula van der Leyen și-a prezentat activitatea Comisiei pentru a atenua criza economică și sanitară provocată de COVID-19 și a prezentaa viziunea sa privind redresarea economică, lupta împotriva schimbărilor climatice și situația din vecinătatea Europei.

Dezbaterea anuală privind starea Uniunii Europene oferă posibilitatea eurodeputaților de a evalua activitatea și planurile Comisiei Europene și de a se implica în definirea direcției viitoare a UE.