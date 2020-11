Eurodeputatul Cristian Bușoi, raportorul PE pentru EU4Health: Grupul PPE triplează fondurile pentru Programul de sănătate al UE, punând sănătatea cetățenilor europeni pe primul loc

Europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL, PPE), în calitate de raportor al Parlamentului European pentru Progamul UE de Sănătate, ”EU4Health”, salută Acordul prin care bugetul Programului de Sănătate al UE va crește de la 1,7 miliarde Euro la 5,1 miliarde de euro.

„Vești extraordinare de la Bruxelles. Consiliul UE a anunțat aseară un acord politic cu Parlamentul European privind bugetul UE pentru următorii șapte ani, iar Sănătatea și Cercetarea vor primi bani în plus, comparativ cu deciziile luate de Consiliul European în vara acestui an. Programul de Sănătate, EU4Health, pentru care sunt responsabil din partea Parlamentului European va avea un buget de 5,1 miliarde de euro, cu 3,4 miliarde în plus față de suma decisă în luna iulie. Este o victorie și o bucurie pentru mine și întreaga echipă a Comisiei pentru Sănătate din Parlamentul European. Împreună am susținut nevoia unui buget suficient de generos pentru a răspunde provocărilor de sănătate actuale și viitoare. Noile sume alocate Sănătății și Cercetării reprezintă dovada clară că UE prețuiește viața cetățenilor ei și înțelege că doar o Europă sănătoasă va fi puternică și competitivă pe plan internațional.”

Cristian Bușoi, președintele Comisiei ITRE din Parlamentul European

O Uniune Europeană a sănătății, care poate răspunde mai rapid și coordonat provocărilor, are nevoie de foarte mult consens și bineînteles un buget adecvat pentru toate programele și instrumentele din sectorul de sănătate.

Potrivit deputatului european Cristian Bușoi, Europa nu se luptă numai cu pandemia COVID-19, ci și cu cancerul și bolile cardiovasculare – principalele cauze de deces în UE, cu bolile rare, cu bolile cronice, cu infecțiile și consumul exagerat de antibiotice: „Programul va completa politica națională în domeniul Sănătății, va proteja mai bine cetățenii împotriva amenințărilor transfrotaliere, va finanța programe de prevenție și screening, va face ca medicamentele și dispozitivele medicale să fie mai accesibile în special în timpul crizelor medicale și, nu în ultimul rând va susține digitalizarea sistemelor de sănătate din toate statele UE”, a mai transmis președintele Comisiei ITRE.

De asemena, Cristian Bușoi a mai anunțat că există încă o extra finanțare și pentru programul emblematic de cercetare al Uniunii Europene: „4 miliarde de euro în plus fata de decizia din luna iulie au fost alocate și Programului de Cercetare al Uniunii Europene, Horizon Europe.Acestă sumă se adaugă celor 80,9 miliarde de euro stabilite la reuninea Consiliul European din vară.”

Cercetarea și inovarea, intrumente sigure care ne vor ajuta să fim învingători în lupta cu cancerul

„Principala misiunea a Horizon Europe- componenta Sănătate, pentru care sunt raportor din partea Comisiei ENVI, este lupta împotriva cancerului, cu ambiții extrem de importate: salvarea a cel puțin 3 milioane de vieți ale pacienților bolnavi de cancer, până în 2030. Cercetarea și inovarea sunt intrumente sigure care ne vor ajuta să fim învingători în lupta cu cancerul. Dacă nu vom acționa rapid, numărul persoanelor nou diagnosticate cu cancer în fiecare an în Europa va crește de la 3,5 milioane, în prezent, la peste 4,3 milioane până în 2035, potrivit specialiștilor. Pe lângă sănătatea și viața pacienților, cancerul afectează sistemele naționale de sănătate și protecție socială, bugetele naționale, productivitatea și creșterea economică”, a mai scris Cristian Bușoi în mesajul său postat pe Facebook.

Prin programul „UE pentru sănătate”, Comisia Europeană propune să se investească 9,4 miliarde de euro în consolidarea sistemelor de sănătate. Finanțarea va proveni parțial de la bugetul UE (1,7 miliarde EUR), parțial prin intermediul veniturilor alocate externe, care provin din operațiunile de împrumut ale Uniunii, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul privind Instrumentul UE de redresare economică (7,7 miliarde EUR). Pentru niciunul dintre obiectivele menționate în program nu va exista o alocare prealabilă. Repartizarea va fi convenită în cadrul punerii în aplicare a programului „UE pentru sănătate”.

Trebuie să reamintim un aspect foarte important, și anume în urma summitului liderilor europeni din luna iulie, s-a decis tăierea masivă de 7,7 miliarde de euro din planul de recuperare „Next GenerationEU” pentru acest program pentru sănătate. Acestă reducere exagerată de fonduri a provocat reacții și critici din partea eurodeputaților. Rămâne de văzut cum se va negocia în următoarele luni astfel încât să se recupereze miliardele de euro pierdute în urma negocierilor șefilor de stat și de guvern.

Programul „UE pentru sănătate” acoperă perioada 2021-2027. Acesta ia în considerare lecțiile învățate și lacunele identificate până în prezent ca urmare a crizei și va aduce schimbări structurale pentru o mai bună pregătire a UE pentru noi provocări în materie de sănătate. Odată ce propunerea este adoptată de statele membre și de Parlamentul European, se intenționează să se înceapă lansarea de acțiuni specifice în cadrul programului „UE pentru sănătate” începând cu 1 ianuarie 2021. În primii ani ai programului, se va pune un accent deosebit pe acțiune, în special în ceea ce privește gestionarea crizelor.