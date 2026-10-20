Eurodeputatul Dan Barna cere UE și NATO să „acționeze de urgență” pentru a răspunde amenințărilor din regiunea Mării Negre: „Centrul pentru Securitate Maritimă trebuie să devină o realitate”

Eurodeputatul USR Dan Barna, vicepreședinte al grupului Renew Europe, a cerut Uniunii Europene și NATO să acționeze de urgență pentru a răspunde amenințărilor din regiunea Mării Negre, în cadrul unei dezbateri din plenul Parlamentului European.

„Pentru Parlamentul European, rezoluțiile sunt arma democrației parlamentare și mulțumesc grupurilor care au susținut să avem rapid o rezoluție și o reacție rapidă la degradarea situației din Marea Neagră. Vasele comerciale civile sunt atacate de drone, fie aproape de apele teritoriale ale Uniunii Europene, ale României și Bulgariei, fie chiar pe teritoriile românești”, a subliniat Dan Barna.

De asemenea, eurodeputatul a afirmat că „vremea cuvintelor a trecut” și a cerut Uniunii Europene și NATO să acționeze de urgență pentru ca Centrul pentru Securitate Maritimă la Marea Neagră să devină realitate.

„Cer Comisiei să elibereze fondurile ieri, nu acum. Cer statelor aliate să protejeze transportul maritim din Marea Neagră cu toate costurile. De aici, din Parlamentul European, vreau să felicit piloții români și spanioli care doboară drone rusești la Marea Neagră și care, prin munca lor, asigură securitatea întregii Uniuni. Pentru ei și pentru fiecare cetățean, astăzi Uniunea Europeană trebuie să propună soluții concrete”, a conchis Dan Barna.

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Dezbaterea are loc în contextul atacurilor recente cu drone asupra mai multor nave din Marea Neagră, în largul coastelor României și Bulgariei, precum și al încălcărilor repetate ale spațiului aerian al unor state membre ale Uniunii Europene de către aeronave rusești și vehicule aeriene fără pilot.