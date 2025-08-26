EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană cu privire la abordarea singurătății ca problemă de sănătate publică în Europa
Eurodeputatul Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană cu privire la singurătății ca problemă de sănătate publică în Europa.
13 % dintre europeni se simt singuri foarte des sau tot timpul, iar 36 % declară că se simt singuri ocazional, potrivit unui studiu recent al Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene.
„Singurătatea este identificată ca fiind o problemă de sănătate publică, deoarece persoanele izolate sunt cu 22 % mai expuse riscului de a dezvolta boli cronice”, a explicat europarlamentarul.
„Fondul Social European Plus (FSE+) sprijină dezvoltarea de inițiative care promovează legăturile sociale prin ocuparea forței de muncă, educație și incluziune socială. Contribuția UE pentru investiții în incluziunea socială este de 30 de miliarde de euro”, i-a răspuns comisarul european pentru Sănătate, Olivér Várhelyi.
Oficialul Comisiei Europene i-a mai transmis eurodeputatului că „toate statele membre respectă cerința prevăzută în Regulamentul FSE+ de a aloca cel puțin 25 % din resursele lor în cadrul gestiunii partajate pentru a promova incluziunea socială”.
„Aceasta include acțiuni specifice pentru persoanele vulnerabile și comunitățile marginalizate care sunt expuse unui risc mai mare de singurătate, de exemplu persoanele în vârstă care sunt afectate în mod disproporționat de singurătate”, a mai arătat Várhelyi în răspunsul către Dan Motreanu.
De asemenea, comisarul european pentru Sănătate a amintit că „în România, proiectul Geras (care generează servicii integrate eficiente, rapide, active și durabile pentru persoanele în vârstă) a abordat izolarea în rândul a peste 220 de persoane în vârstă prin sprijin adaptat și inițiative de consolidare a comunității”.
Bugetul total pentru perioada 2019-2022 a fost de 558.000 de euro, din care contribuția UE a fost de 474.850 de euro.
COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, și președinta CoR subliniază nevoia unui viitor buget al UE care „tratează problemele societale și ține cont de prioritățile comunităților locale”
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a discutat cu președinta Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő, despre „importanța programelor europene și naționale de dezvoltare locală”.
Eurodeputatul a participat la evenimentului organizat de grupul PES din Comitetul European al Regiunilor și de Delegația României în CoR, condusă de doamna primar Mariana Gâju.
„Vocea autorităților locale trebuie auzită atât la Bruxelles cât și la București. Astăzi (n.r. luni), împreună cu președinta Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő, o voce puternică a social-democrației europene, am avut ocazia să reiterăm acest mesaj, să subliniem nevoia unui viitor buget al Uniunii Europene care tratează problemele societale și ține cont de prioritățile comunităților locale”, a arătat Victor Negrescu.
Eurodeputatul a reliefat importanța ridicării barierelor birocratice din calea cooperării autorităților de la nivel local și european.
„O Uniune Europeană puternică este cea în care sinergia între nivelul local și cel european funcționează fără bariere sau birocrație excesivă. Aceasta este construcția europeană pe care mi-o doresc”, a arătat vicepreședintele Parlamentului European.
Și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut un dialog cu președinta Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő, tema fiind rolul esențial al administrațiilor locale în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.
Coordonarea dintre autoritățile naționale, din Parlamentul European și Comitetul European al Regiunilor, forumul reprezentanților regiunilor și orașelor din UE, s-a intensificat în contextul în care Comisia Europeană a propus la 16 iulie un buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de 2000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual anterior.
Viitorul buget multianual al UE este construit pe trei piloni. Primul dintre aceștia prevede o comasare a politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune.
Prin urmare, statele membre vor fi nevoite să prezinte planuri de parteneriat naționale și regionale pentru a accesa fondurile respective.
Ceilalți doi piloni sunt cel al competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) și cel al Europei globale.
Propunerea de buget a fost întâmpinată cu critici de membrii legislativului european care au transmis că bugetul pe termen lung avansat de Comisie nu acoperă nevoile Uniunii Europene și resping comasarea celor două politici, cea de coeziune și agricolă comună.
Bugetul 2028-2034 propus de Comisia Europeană, reprezintă „o înghețare a investițiilor”, au avertizat eurodeputații, criticând introducerea agriculturii și coeziunii în „megafonduri-umbrelă”.
Negociatorul-șef al PE pentru bugetul UE 2028-2034 reiterează importanța accesului direct al autorităților locale și regionale la fondurile politicii de coeziune
Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PNL, PPE), negociatorul-șef al Parlamentului European pentru viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, a reafirmat luni importanța politicii de coeziune și a accesului direct al autorităților locale și regionale la fondurile europene.
„Ca negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al UE, spun clar: politica de coeziune trebuie să rămână un pilon esențial, cu fonduri clare, dedicate și accesibile direct autorităților locale și regionale”, a transmis Mureșan într-un mesaj publicat pe Facebook, luni, 25 august.
Declarația vine în continuarea pozițiilor exprimate de acesta în iulie, înaintea votului asupra moțiunii de cenzură depuse împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. La acel moment, într-o discuție relatată de Politico, Mureșan a subliniat că menținerea finanțării directe a regiunilor – care reprezintă în prezent o treime din bugetul multianual al UE – este „o cerință importantă pentru Parlamentul European”, într-un context în care Von der Leyen căuta să evite pierderea sprijinului din partea grupurilor parlamentare.
În iulie, președinta Comisiei Europene a promis în fața liderilor politici din Parlament că „plățile către regiuni – care reprezintă în prezent o treime din bugetul multianual al UE – vor continua să fie gestionate direct de autoritățile locale și nu de guvernele naționale”. Concesia a fost considerată esențială pentru a liniști temerile legate de diminuarea rolului regiunilor în distribuirea fondurilor europene, o situație care ar putea adânci disparitățile regionale dacă finanțarea ar proveni de la centru.
Moțiunea de cenzură împotriva Comisiei, inițiată de europarlamentari eurosceptici și de extremă-dreapta, a fost respinsă la 11 iulie cu 360 de voturi împotrivă, 175 pentru și 18 abțineri. Totuși, votul a reflectat presiunea exercitată asupra Ursulei von der Leyen, în contextul în care socialiștii și liberalii avertizaseră că vor condiționa sprijinul lor de garanții privind fondurile sociale și regionale.
Reamintim că politica de coeziune reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente prin care Uniunea Europeană sprijină dezvoltarea echilibrată a statelor membre, finanțând proiecte de infrastructură, educație, inovare și sprijin pentru comunități locale și regiuni mai puțin dezvoltate.
Comisia Europeană a propus în iulie un buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de 2000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual anterior.
Viitorul buget multianual al UE este construit pe trei piloni. Primul dintre aceștia prevede o comasare a politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune. Ceilalți doi piloni sunt cel al competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) și cel al Europei globale.
Propunerea de buget a fost întâmpinată cu critici de membrii legislativului european care au transmis că bugetul pe termen lung avansat de Comisie nu acoperă nevoile Uniunii Europene.
De altfel, Siegfried Mureșan a criticat intenția Executivului european de a comasa fondurile de coeziune și agricultură într-un plan național unic pentru fiecare stat membru, considerând că această abordare subminează caracterul european al acestor politici.
„Parlamentul European susține că apărarea și competitivitatea trebuie să fie noi priorități în viitorul buget multianual. Cu toate acestea, nu vom accepta ca agricultura și coeziunea să-și piardă din importanță. Noile priorități trebuie susținute cu noi resurse, nu în detrimentul priorităților tradiționale”, a declarat Mureșan în Comisia pentru bugete a PE.
El a avertizat că Parlamentul „va respinge orice buget care nu garantează protejarea alocărilor dedicate atât Politicii Agricole Comune, cât și Politicii de Coeziune sau în care fermierii noștri trebuie să concureze cu regiunile pentru aceleași fonduri europene”.
Mureșan a subliniat că România și fermierii români „nu trebuie să plătească pentru reforme întârziate în alte sectoare”, iar sprijinul european trebuie să rămână „stabil și predictibil acolo unde contează cel mai mult pentru cetățeni”.
Într-un mesaj transmis și în calitate de vicepreședinte al PPE, acesta a acuzat Comisia că ignoră „liniile roșii” stabilite de Parlament: „Nici Grupul PPE, nici Parlamentul nu vor aproba un buget care promovează planuri naționale individuale și care nu respectă pe deplin rolul Parlamentului. Ce propune Comisia este doar o reetichetare. Noi vrem conținut, nu sloganuri. Europa are nevoie de o viziune comună, nu de 27 de liste de cumpărături separate.”
Europarlamentarul român a insistat că fondurile pentru agricultură și coeziune „nu sunt piese de negociere”, ci „pilonii proiectului european, care trebuie protejați, nu sacrificați”.
Eurodeputatul Dan Motreanu: Fermierii vor beneficia de plăți în avans mai mari din fondurile europene, urmând ca subvențiile să fie plătite începând cu 16 octombrie
Fermierii vor beneficia de plăți în avans mai mari din fonduri europene, statele membre putând acorda până la 70% pentru intervențiile sub formă de plăți directe, față de 50% anterior, a transmis luni eurodeputatul Dan Motreanu.
Deputatul european a explicat că statele membre ale UE pot plăti un avans de până la 85% pentru sprijinul acordat în cadrul intervențiilor de dezvoltare rurală bazate pe suprafață și pe animale, față de 75% până acum, și a anunțat că fermierii vor primi avansul pentru subvenții începând cu 16 octombrie 2025.
„În calitate de europarlamentar, am cerut de mai multe ori Comisiei Europene sprijin pentru agricultori prin mobilizarea financiară a fondurilor pentru agricultură și dezvoltare rurală. Unul din subiectele abordate în solicitările adresate Comisiei a fost creșterea nivelului plăților în avans”, a scris Dan Motreanu, într-o postare pe Facebook.
Citiți și Dan Motreanu: De la 1 octombrie, tinerii fermieri români pot accesa finanțări europene de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea și consolidarea fermelor
De asemenea, eurodeputatul a atras atenția că fermierii din UE continuă să se confrunte cu probleme de lichiditate care au apărut din cauza fenomenelor meteorologice extreme sau a incertitudinii create de tensiunile comerciale, iar prețurile factorilor de producție, cum ar fi energia și îngrășămintele, rămân foarte ridicate în toate sectoarele agricole.
„În interiorul Uniunii, prețurile altor factori de producție pentru fermierii și operatorii din lanțul alimentar din Uniune, cum ar fi, de exemplu, produsele de protecție a plantelor și tratamentele pentru sănătatea animalelor, utilajele și ambalajele au crescut proporțional cu inflația generală. Cu toate acestea, prețurile produselor agricole de bază, de exemplu cerealele și furajele, rămân relativ scăzute, reducând marjele de profit pentru fermieri”, a punctat Dan Motreanu.
