Eurodeputatul Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană privind măsurile de combatere a amenințărilor digitale la adresa sănătății mintale a tinerilor
Eurodeputatul Dan Motreanu (PNL/PPE) a interpelat Comisia Europeană privind măsurile de combatere a amenințărilor digitale la adresa sănătății mintale a tinerilor, potrivit unui mesaj transmis, vineri, pe Facebook.
Mai exact, eurodeputatul român a solicitat Comisiei să precizeze „ce măsuri va lua pentru combaterea practicilor digitale dăunătoare, garantarea un conținut adecvat fiecărei vârste și sprijinirea binelui mintal al utilizatorilor tineri”, întrebând, de asemenea, „cum va colabora Comisia cu statele membre pentru a aplica măsuri de protecție în UE și pentru a trage la răspundere platformele digitale pentru impactul asupra sănătății mintale a tinerilor”.
Comisarul european pentru sănătate, Olivér Várhelyi, a oferit următorul răspuns la interpelarea eurodeputatului liberal:
- Platformele și motoarele de căutare online foarte mari trebuie să evalueze riscurile asupra bunăstării fizice și mintale a minorilor și să aplice măsuri eficace de reducere a acestora. De asemenea, au obligația să asigure un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate pentru minori.
- Comisia a adoptat orientări privind protecția minorilor online, recomandând verificarea vârstei pentru a preveni accesul la conținut inadecvat. Alte măsuri vizează ajustarea sistemelor de recomandare pentru a limita materialele dăunătoare și dezactivarea funcțiilor care favorizează utilizarea excesivă sau interacțiunile riscante.
- Comisia a deschis investigații oficiale împotriva TikTok, Meta, Pornhub, Stripchat, XNXX și XVideos pentru posibile încălcări ale Regulamentului serviciilor digitale privind protecția minorilor, inclusiv în ceea ce privește evaluarea și reducerea riscurilor online pentru bunăstarea lor fizică și mintală. Anchetele sunt în curs.
- Comisia planifică o anchetă la nivelul UE cu privire la impactul mai larg al platformelor de comunicare socială asupra sănătății mintale.
- Statele membre au lansat o acțiune coordonată prin intermediul Comitetului european pentru servicii digitale menită să protejeze minorii împotriva expunerii la conținut pornografic.
Sănătatea mintală a copiilor și adolescenților a făcut obiectul unei atenții sporite la nivelul UE în ultimii ani. La 7 iunie 2023, Comisia a adoptat o comunicare privind o abordare cuprinzătoare cu privire la sănătatea mintală, axându-se pe prevenirea eficace, accesul adecvat și la prețuri abordabile la îngrijirile de sănătate mintală și reintegrarea socială după recuperare. Printre inițiativele legislative relevante la nivelul UE se numără Regulamentul privind serviciile digitale, Directiva serviciilor mass-media audiovizuale și Regulamentul privind inteligența artificială.
Sănătatea mintală a tinerilor a fost o prioritate-cheie a președinției poloneze și a fost discutată în cadrul reuniunii informale a miniștrilor sănătății din 24-25 martie 2025 și în cadrul Conferinței la nivel înalt privind promovarea sănătății mintale a copiilor și adolescenților în contextul digitalizării, care a avut loc în perioada 7-8 aprilie 2025.
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a anunțat că grupul social-democrat a propus organizarea unei dezbateri la următoarea sesiune plenară a legislativului european pe tema dronelor rusești care au încălcat spațiul aerian al unor state membre ale UE, printre care și România.
„Grupul social-democrat a propus ca Parlamentul European să organizeze o dezbatere la plenara următoare cu privire la problematica dronelor rusești care au survolat spațiul aerian al statelor membre și măsurile pe care Uniunea Europeană trebuie să le adopte pentru a proteja cetățenii, infrastructura critică și suveranitatea noastră”, a transmis Negrescu într-o postare pe Facebook.
El a precizat că a solicitat și inițierea unei rezoluții prin care să fie cerută „dezvoltarea rapidă a sistemului comun european de protejare împotriva amenințărilor de acest tip (Cupolă de Fier Europeană), crearea Hubului European de Securitate Maritimă în România, dar și o mai bună coordonare în cadrul NATO și a programelor de finanțare europene în domeniul apărării”.
Într-o declarație acordată Euronews, vicepreședintele Parlamentului European a afirmat că instituția „intenționează să vină cu un mesaj ferm de sprijin pentru România”.
„Solicităm Comisiei Europene să vină rapid cu soluțiile la ceea ce președinta Comisiei Europene a și denumit acel sistem de protecție pentru toate statele europene. Nu-i suficient doar să fie enunțat acest sistem în discurs. Trebuie să vedem care sunt mijloacele, care sunt resursele, cum folosim programele europene pentru a ne asigura că, într-un timp foarte, foarte scurt, statele noastre au toate sistemele și toate mecanismele necesare pentru a proteja spațiul aerian și a proteja suveranitatea noastră națională, dar și suveranitatea europeană”, a declarat vicepreședintele PE.
Potrivit eurodeputatului, decizia finală privind aceste inițiative urmează să fie adoptată săptămâna viitoare și „subliniază importanța discuțiilor purtate în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT)”.
CSAT s-a reunit joi la Palatul Cotroceni pentru a analiza și completa cadrul legal privind protecția spațiului aerian național. Discuțiile s-au concentrat pe stabilirea unor proceduri clare de intervenție împotriva dronelor și aeronavelor neautorizate, într-un context regional tensionat.
Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că „folosirea armamentului și distrugerea unui avion este ultima măsură, o măsură de ultimă instanță, dacă toți ceilalți pași sunt ignorați și aeronava nu se identifică și nu părăsește spațiul aerian al României”.
El a precizat că pentru aeronavele militare procedura este coordonată de comandantul misiunii în conformitate cu regulile NATO, iar în cazul celor civile decizia finală de doborâre aparține ministrului apărării, „pentru că este o decizie cu o componentă politică”.
Moșteanu a detaliat cei trei pași prevăzuți de metodologie: identificare, bruiere și intervenție, subliniind că detaliile sunt clasificate. În plus, a arătat că lista obiectivelor care trebuie apărate împotriva dronelor este actualizată permanent și poate include obiective temporare, precum evenimente internaționale majore.
Victor Negrescu a explicat, în context, că România nu urmărește escaladarea conflictului cu Rusia, dar are datoria să răspundă provocărilor: „A da jos o dronă nu înseamnă că punem în pericol România, dar acea dronă, practic, amenință suveranitatea țării noastre. Obiectivul nostru este să ne protejăm cetățenii, să nu se escaladeze conflictul dar și să avem capabilități, coordonate cu NATO, pentru un răspuns comun și puternic”, a afirmat eurodeputatul.
Siegfried Mureșan: „De votul cetățenilor Republicii Moldova depinde și cât de sigure vor fi România și Uniunea Europeană în viitor”
Deputatul european Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, a transmis vineri un mesaj, remis caleaeuropeană.ro, cu privire la alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate duminică, subliniind importanța lor nu doar pentru parcursul european al țării, ci și pentru securitatea regională.
„Alegerile de duminică din Republica Moldova sunt esențiale pentru parcursul european al țării, dar și pentru stabilitatea și securitatea întregii regiuni”, a afirmat Mureșan.
Oficialul european a reamintit că, în doar câțiva ani, Republica Moldova a obținut statutul de stat candidat la Uniunea Europeană, a început negocierile de aderare și a finalizat procesul de screening, o etapă importantă pe drumul integrării.
El a evidențiat și faptul că actuala guvernare pro-europeană a reușit să mențină stabilitatea la granițele UE, în pofida presiunilor venite din partea Rusiei prin șantajul energetic și încercările de destabilizare.
„Pentru ca Republica Moldova să continue să avanseze pe calea integrării europene și să asigure stabilitatea regională, este esențial să avem un guvern pro-european la Chișinău și după alegerile de duminică. Rusia știe foarte bine acest lucru”, a adăugat europarlamentarul.
În opinia sa, scrutinul reprezintă „o alegere între o Moldovă prosperă, independentă, în interiorul Uniunii Europene, sau o Moldovă vulnerabilă, în sfera de influență a Rusiei”.
Totodată, Mureșan a făcut apel la cetățenii Republicii Moldova, atât din țară, cât și din diaspora, să se prezinte la urne. „O prezență mare la urne, inclusiv din partea diasporei, va dejuca planul Rusiei de a influența aceste alegeri”, a transmis acesta.
„Putem fi cu toții în siguranță doar dacă și Republica Moldova este sigură, stabilă și integrată în UE. Nu vom putea fi pe deplin în siguranță cu o Rusie influentă la granițele noastre”, a concluzionat europarlamentarul.
Dan Motreanu a votat măsurile pentru simplificarea Politicii Agricole Comune: Fermierii vor putea accesa mai ușor fondurile europene și vor primi sume mai mari
Eurodeputatul Dan Motreanu a votat măsurile pentru simplificarea Politicii Agricole Comune, în ședința Comisiei pentru Agricultură a Parlamentului European.
„Fermierii vor putea accesa mai ușor fondurile europene și vor primi sume mai mari. Am votat măsurile pentru simplificarea Politicii Agricole Comune, în ședința Comisiei pentru Agricultură a Parlamentului European. Sunt responsabil din partea grupului PPE pe acest dosar extrem de important pentru fermierii români”, a scris deputatul european, pe Facebook.
Potrivit eurodeputatului, plata forfetară anuală pentru micii fermieri va ajunge la 5.000 de euro, dublu față de propunerea Comisiei Europene (în prezent 1.250 de euro în statele membre care o aplică), iar pentru fiecare exploatație se va efectua un singur control la fața locului pe an.
„Se menține condiționalitatea socială, atât de importantă pentru protecția drepturilor lucrătorilor sezonieri din agricultură. Se acordă mai multă flexibilitate în ceea ce privește îndeplinirea standardelor GAEC. Fermele certificate ecologic sau în curs de certificare sunt considerate a respecta automat majoritatea acestor cerințe”, a explicat Dan Motreanu.
El a precizat că Parlamentul European a aprobat creșterea sprijinului pentru micii fermieri la 75.000 de euro, față de 50.000 de euro propuse de Comisia Europeană, pentru a stimula competitivitatea fermelor, iar aceștia își vor prezenta datele o singură dată, economisind timp și reducând costurile administrative.
„Va crește numărul fermierilor eligibili pentru contribuțiile financiare naționale la primele pentru schemele de asigurare sau la fondurile mutuale. Comisia pentru Agricultură a decis reducerea pragului de pierdere medie anuală a producției sau a veniturilor, de la cel puțin 20%, propus de Comisia Europeană, la cel puțin 15%”, a adăugat Motreanu.
Mai mult, europarlamentarul a menționat că agricultorii vor fi scutiți de anumite norme de mediu, beneficiind în continuare de plățile din cadrul programelor ecologice.
„Raportul adoptat de Comisia AGRI urmează să fie supus la vot în sesiunea plenară din 6 – 9 octombrie. Prioritatea PPE este ca pachetul să fie adoptat cât mai repede pentru a intra în vigoare din 1 ianuarie 2026. Măsurile pentru simplificarea PAC vizează economii de până la 1,58 miliarde de euro anual pentru fermieri și de 210 milioane de euro pentru administrațiile naționale”, a concluzionat Dan Motreanu
