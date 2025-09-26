Eurodeputatul Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană privind măsurile de combatere a amenințărilor digitale la adresa sănătății mintale a tinerilor

Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a anunțat că grupul social-democrat a propus organizarea unei dezbateri la următoarea sesiune plenară a legislativului european pe tema dronelor rusești care au încălcat spațiul aerian al unor state membre ale UE, printre care și România.

„Grupul social-democrat a propus ca Parlamentul European să organizeze o dezbatere la plenara următoare cu privire la problematica dronelor rusești care au survolat spațiul aerian al statelor membre și măsurile pe care Uniunea Europeană trebuie să le adopte pentru a proteja cetățenii, infrastructura critică și suveranitatea noastră”, a transmis Negrescu într-o postare pe Facebook.

El a precizat că a solicitat și inițierea unei rezoluții prin care să fie cerută „dezvoltarea rapidă a sistemului comun european de protejare împotriva amenințărilor de acest tip (Cupolă de Fier Europeană), crearea Hubului European de Securitate Maritimă în România, dar și o mai bună coordonare în cadrul NATO și a programelor de finanțare europene în domeniul apărării”.

Într-o declarație acordată Euronews, vicepreședintele Parlamentului European a afirmat că instituția „intenționează să vină cu un mesaj ferm de sprijin pentru România”.

„Solicităm Comisiei Europene să vină rapid cu soluțiile la ceea ce președinta Comisiei Europene a și denumit acel sistem de protecție pentru toate statele europene. Nu-i suficient doar să fie enunțat acest sistem în discurs. Trebuie să vedem care sunt mijloacele, care sunt resursele, cum folosim programele europene pentru a ne asigura că, într-un timp foarte, foarte scurt, statele noastre au toate sistemele și toate mecanismele necesare pentru a proteja spațiul aerian și a proteja suveranitatea noastră națională, dar și suveranitatea europeană”, a declarat vicepreședintele PE.

Potrivit eurodeputatului, decizia finală privind aceste inițiative urmează să fie adoptată săptămâna viitoare și „subliniază importanța discuțiilor purtate în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT)”.

CSAT s-a reunit joi la Palatul Cotroceni pentru a analiza și completa cadrul legal privind protecția spațiului aerian național. Discuțiile s-au concentrat pe stabilirea unor proceduri clare de intervenție împotriva dronelor și aeronavelor neautorizate, într-un context regional tensionat.

Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că „folosirea armamentului și distrugerea unui avion este ultima măsură, o măsură de ultimă instanță, dacă toți ceilalți pași sunt ignorați și aeronava nu se identifică și nu părăsește spațiul aerian al României”.

El a precizat că pentru aeronavele militare procedura este coordonată de comandantul misiunii în conformitate cu regulile NATO, iar în cazul celor civile decizia finală de doborâre aparține ministrului apărării, „pentru că este o decizie cu o componentă politică”.

Moșteanu a detaliat cei trei pași prevăzuți de metodologie: identificare, bruiere și intervenție, subliniind că detaliile sunt clasificate. În plus, a arătat că lista obiectivelor care trebuie apărate împotriva dronelor este actualizată permanent și poate include obiective temporare, precum evenimente internaționale majore.

Victor Negrescu a explicat, în context, că România nu urmărește escaladarea conflictului cu Rusia, dar are datoria să răspundă provocărilor: „A da jos o dronă nu înseamnă că punem în pericol România, dar acea dronă, practic, amenință suveranitatea țării noastre. Obiectivul nostru este să ne protejăm cetățenii, să nu se escaladeze conflictul dar și să avem capabilități, coordonate cu NATO, pentru un răspuns comun și puternic”, a afirmat eurodeputatul.