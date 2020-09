Eurodeputatul Dan Motreanu a obținut 47 milioane de euro pentru producătorii români de fructe și legume, în urma solicitării făcute Comisiei Europene

Europarlamentarul Dan Motreanu (PNL, PPE), în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară din Parlamentul European, a reușit să obțină 47 de milioane de euro pentru producătorii români de fructe și legume, afectați de pandemie, în urma solicitărilor pe care europarlamentarul român le-a făcut Comisiei Europene: „Producătorii români de fructe și legume vor primi 47 milioane de euro, adică aproape o treime din fondurile totale alocate”, a scris Dan Motreanu pe Facebook.

„Încă de la începutul actualei crize sanitare am trimis numeroase interpelări Comisiei Europene prin care am solicitat sprijinirea producătorilor agricoli afectați de actuala criză sanitară, inclusiv a legumicultorilor, care au nevoie de sprijin financiar după ce vânzările de legume și fructe din piațe au scăzut simțitor. Solicitările mele și ale colegilor mei din Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European către CE pentru sprijinirea fermierilor și legumicultorilor au determinat Comisia să instituie măsuri excepționale de criză în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală. Iar, în Parlamentul European am reușit să creștem suma acordată unui fermier în cadrul acestei măsuri de la 5.000 la 7.000 de euro.”

Potrivit europarlamentarului liberal, în funcție de dimensiunea exploatației, fiecare producător de fructe și legume cultivate în câmp, solarii și sere va primi între 700 și 5.000 de euro. Tot din cei 47 de milioane de euro va fi suplimentat și ajutorul producătorilor din Programul Tomata, de la aproximativ 2.300 euro, în prezent, la peste 3.000 de euro.

Totodată, Dan Motreanu semnalează importanța susținerii Politicii Agricole Comună în contextul în care Uniunea Europeană își dorește cu adevărat o creștere economică: „Consider că UE trebuie să susțină puternic sectorul agricol și să asigure Politicii Agricole Comune un buget solid, care să răspundă cererii de pe piață, să promoveze creșterea economică, ocuparea forței de muncă în zonele rurale și, nu în ultimul rând, să îi ajute pe agricultori să facă față provocărilor climatice, cum ar fi seceta sau indundațiile.”

De asemenea, deputatul european a subliniat în mesajul său că este nevoie de menținerea plăților directe, o plasă de siguranță pentru veniturile fermierilor, dar și de un fond de criză distinct de plățile directe, care să îi ajute pe fermieri să depășească dificultățile majore de pe piețele agricole.