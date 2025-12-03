EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Dan Motreanu a votat pentru simplificarea accesului fermierilor la produsele de protecție a plantelor
Eurodeputatul Dan Motreanu (PNL/PPE) a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că a votat în plenul Parlamentului European pentru simplificarea procedurilor prin care fermierii pot accesa produse de protecție a plantelor, inclusiv alternative inovatoare la pesticidele clasice. Raportul adoptat reprezintă poziția Legislativului înaintea modificării regulamentului european privind aprobarea și introducerea pe piață a pesticidelor și produselor biologice.
Motreanu subliniază că produsele de biocontrol, precum soluțiile naturale, microorganismele, extractele botanice sau insectele utile, trebuie să devină „o parte importantă din trusa de instrumente” a agricultorilor, mai ales în contextul în care unele pesticide convenționale ar putea fi interzise în viitor. „Fermierii au nevoie de alternative viabile”, a afirmat eurodeputatul.
Potrivit lui Motreanu, Parlamentul susține:
- proceduri mai rapide și mai simple de aprobare pentru produsele de biocontrol;
- o linie prioritară pentru evaluarea acestor produse;
- finanțare dedicată dezvoltării lor.
El subliniază, însă, că accelerarea biocontrolului „nu trebuie să întârzie aprobările produselor convenționale”, de care fermierii depind încă în practică.
Pentru reducerea blocajelor administrative, europarlamentarul propune recunoașterea automată între statele membre a produselor deja autorizate la nivel național, astfel încât fermierii să aibă acces mai rapid și uniform pe piața europeană.
Motreanu afirmă că Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) trebuie să primească finanțare suplimentară, alături de autoritățile naționale, pentru a accelera evaluările și autorizările produselor fitosanitare.
Totodată, eurodeputatul a solicitat:
- fonduri sporite pentru formarea profesională a fermierilor care vor folosi noile tehnologii și alternative;
- stimulente financiare, sub formă de subvenții sau compensații;
- sprijin dedicat pentru IMM-urile care inovează în domeniul biocontrolului.
Motreanu consideră că o astfel de abordare va permite fermierilor europeni să facă tranziția către soluții mai sustenabile fără a compromite producția agricolă.
Erasmus+ trece de 5 miliarde de euro în 2026. Gabriela Firea: Mai multe șanse pentru tinerii români să meargă în schimburi de experiență la universități europene de top!
Eurodeputata Gabriela Firea a salutat creșterea bugetului Erasmus+ în 2026, subliniind impactul direct asupra elevilor, studenților și profesorilor din România. Programul va depăși pragul de 5 miliarde de euro în 2026, anunț făcut recent la Bruxelles de vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, în cadrul Summitului European pentru Educație și Competențe.
„5 miliarde de euro pentru Erasmus+, anul viitor! Mai multe șanse pentru tinerii români să meargă în schimburi de experiență la universități europene de top!”, a transmis Firea.
Ea a arătat că suplimentarea fondurilor va însemna:
- mai mulți elevi și studenți care pot pleca în mobilități fără ca părinții să se împrumute pentru cazare sau biletul de avion;
- școli din sate și cartiere vulnerabile care pot intra în proiecte internaționale, nu doar liceele mari;
- profesori care pot participa la formări în Europa și să se întoarcă acasă cu metode de predare moderne;
- tineri care provin din familii cu venituri mici și care vor, poate pentru prima dată, acces egal la o experiență europeană;
- oportunități reale de formare digitală, mai ales pentru cei care nu au tehnologie performantă acasă.”
Eurodeputata a insistat că pentru mulți tineri, fondurile suplimentare sunt vitale: „Pentru tineri, aceste fonduri nu sunt doar o simplă creștere bugetară, ci o gură de aer pentru aceia care îndrăznesc să viseze, dar care se lovesc de realități dure: chirii scumpe în orașele europene, transport imposibil de acoperit, diferențe de șanse care îi apasă încă de la începutul drumului.”
Gabriela Firea mai spune că a urmărit cu atenție negocierile privind bugetul, amintind responsabilitatea Comisiei CULT din Parlamentul European de a apăra dreptul tuturor tinerilor români la educație și mobilitate:
„În fiecare întâlnire cu elevii și studenții… sunt copii cu ochii luminoși când vorbesc despre visul lor de a studia în altă țară, dar sunt și tineri care îmi spun… că renunță din cauza chiriilor mari sau a biletelor de avion pe care familia nu le poate acoperi.”
În încheiere, Firea a subliniat că noul buget reprezintă mai mult decât o ajustare administrativă: „Pentru ei, aceste fonduri suplimentare nu sunt o decizie administrativă, ci o șansă reală la care până acum doar au îndrăznit să spere.”
Eurodeputatul Dan Motreanu: Dacă vom da dovadă de profesionalism și solidaritate, România își poate regăsi măreția obținută prin Marea Unire din 1918
Ziua Națională este sărbătoarea de suflet a tuturor românilor,a transmis luni eurodeputatul Dan Motreanu, subliniind că aceasta este ocazia în care „rememorăm cu preţuire şi respect actul istoric de la 1 Decembrie 1918, momentul în care idealul unirii a devenit realitate”.
„Marea Unire nu a fost un cadou oferit românilor, ci a venit după suferința grea din timpul Primului Război Mondial, când soldații români s-au sacrificat pentru idealul național. Să nu uităm că au fost momente cumplite, când teritoriul deținut de România era limitat la Moldova. Unirea părea un obiectiv imposibil, dar înaintașii noștri nu au renunțat”, a scris Dan Motreanu, pe Facebook.
Deputatul european a amintit că, Unirea Transilvaniei cu România, consfințită la 1 decembrie 1918 de Adunarea Națională de la Alba-Iulia, a încununat anul de grație 1918, după unirea cu Basarabia și unirea cu Bucovina, decise anterior. Acesta a subliniat rolul lui Ion I.C. Brătianu, președinte al PNL și prim-ministru al României la acea vreme, care a condus atât negocierile pentru intrarea țării în război, cât și delegația română la tratativele de pace de la Paris.
„Să ne gândim la toate aceste lucruri și să învățăm din suferința și patriotismul românilor care au realizat Marea Unire în urmă cu 107 de ani. Avem acces la fonduri europene consistente. Dacă vom da dovadă de profesionalism și solidaritate, România își poate regăsi măreția obținută prin Marea Unire din 1918”, a punctat Dan Motreanu.
În încheiere, Dan Motreanu a amintit progresele făcute alături de Republica Moldova.
„I-am adus pe frații noștri români de peste Prut mai aproape ca niciodată de integrarea europeană, mai aproape de România. Au început negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La mulți ani, România! La mulți ani, români!”, a conchis eurodeputatul.
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a discutat cu Stéphane Séjourné despre capacitatea României de a „contribui direct la noul model industrial european”: Trebuie să fim parte din deciziile europene importante
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a avut „un dilog aplicat” cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru prosperitate și strategie industrială, Stéphane Séjourné, despre „cum poate România să fie parte reală din noua politică industrială europeană.”
În cadrul dialogului, Victor Negrescu a subliniat „nevoia unui proiect strategic precum AI Gigafactory în România, ca element esențial pentru a accelera inovația, autonomia tehnologică și competitivitatea la nivel european.”
„Totodată, am discutat despre viitorul Fond European de Competitivitate, instrumentul prin care Europa va finanța industriile viitorului, și despre necesitatea ca România să își asigure o cotă solidă din acest fond, atât pentru industrie, cât și pentru modernizarea și valorificarea resurselor noastre, inclusiv în domeniul minier și al tehnologiilor avansate”, a mai spus vicepreședintele Parlamentului European.
Acesta i-a „transmis clar” vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene că „România trebuie să fie parte din deciziile europene importante.”
„Țara noastră are resurse, capacități și oameni care pot contribui direct la noul model industrial european. Iar în negocierile viitorului buget european pe termen lung voi susține ca România să fie tratată ca un actor strategic”, a arătat Victor Negrescu.
În încheiere, eurodeputatul a subliniat că „Europa are nevoie de o industrie puternică”, iar „România trebuie să fie parte din această reconstrucție.”
