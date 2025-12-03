Eurodeputatul Dan Motreanu a votat pentru simplificarea accesului fermierilor la produsele de protecție a plantelor

Eurodeputatul Dan Motreanu (PNL/PPE) a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că a votat în plenul Parlamentului European pentru simplificarea procedurilor prin care fermierii pot accesa produse de protecție a plantelor, inclusiv alternative inovatoare la pesticidele clasice. Raportul adoptat reprezintă poziția Legislativului înaintea modificării regulamentului european privind aprobarea și introducerea pe piață a pesticidelor și produselor biologice.

Motreanu subliniază că produsele de biocontrol, precum soluțiile naturale, microorganismele, extractele botanice sau insectele utile, trebuie să devină „o parte importantă din trusa de instrumente” a agricultorilor, mai ales în contextul în care unele pesticide convenționale ar putea fi interzise în viitor. „Fermierii au nevoie de alternative viabile”, a afirmat eurodeputatul.

Potrivit lui Motreanu, Parlamentul susține:

proceduri mai rapide și mai simple de aprobare pentru produsele de biocontrol;

o linie prioritară pentru evaluarea acestor produse;

finanțare dedicată dezvoltării lor.

El subliniază, însă, că accelerarea biocontrolului „nu trebuie să întârzie aprobările produselor convenționale”, de care fermierii depind încă în practică.

Pentru reducerea blocajelor administrative, europarlamentarul propune recunoașterea automată între statele membre a produselor deja autorizate la nivel național, astfel încât fermierii să aibă acces mai rapid și uniform pe piața europeană.

Motreanu afirmă că Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) trebuie să primească finanțare suplimentară, alături de autoritățile naționale, pentru a accelera evaluările și autorizările produselor fitosanitare.

Totodată, eurodeputatul a solicitat:

fonduri sporite pentru formarea profesională a fermierilor care vor folosi noile tehnologii și alternative;

stimulente financiare, sub formă de subvenții sau compensații;

sprijin dedicat pentru IMM-urile care inovează în domeniul biocontrolului.

Motreanu consideră că o astfel de abordare va permite fermierilor europeni să facă tranziția către soluții mai sustenabile fără a compromite producția agricolă.