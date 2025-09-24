PARLAMENTUL EUROPEAN
Eurodeputatul Dan Motreanu cere intervenția Comisiei Europene pentru sprijinirea cetățenilor afectați de creșterea extremă a prețurilor la energie
Eurodeputatul Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană cu privire la protejarea consumatorilor din statele membre mai vulnerabile, precum România, în contextul creșterilor extreme la prețurile la energie electrică în timpul valurilor de căldură viitoare.
„Cetățenii români trebuie protejați de creșterea prețurilor la energia electrică. Am întrebat Comisia Europeană cum intenționează ce măsuri va lua pentru a proteja mai bine consumatorii, în special consumatorii din statele membre mai vulnerabile, precum România, de creșterile extreme ale prețurilor în timpul valurilor de căldură viitoare”, a transmis deputatul european într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook.
Potrivit eurodeputatului român, valul de căldură din iunie-iulie a dus la creșteri majore ale cererii și prețurilor la energie în Europa: „În România, prețul energiei a urcat cu 12,35 % într-o săptămână.”
În răspunsul său, comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, susține că normele UE existente permit statelor membre să introducă o gamă largă de instrumente pentru a răspunde creșterilor bruște ale prețurilor.
De asemenea, acesta a informat că Executivul European poartă discuții continue cu statele membre afectate pentru a sprijini punerea în aplicare a unor măsuri suplimentare pentru a accelera furnizarea de energie mai accesibilă pentru consumatori, precum: mobilizarea flexibilității în materie de combustibili nefosili, reducerea cererii în timpul orelor critice, creșterea capacităților transfrontaliere și protejarea consumatorilor.
Eurodeputatul Dan Motreanu a fost informat că Executivul European intenționează să ajute statele membre să protejeze și să implice mai bine consumatorii și să le permită acestora să beneficieze de avantajele energiei ca prosumatori: Pachetul ar trebui, de asemenea, să sprijine gospodăriile vulnerabile afectate de sărăcia energetică, inclusiv de sărăcia energetică din perioada de vară.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Eurodeputatul Daniel Buda a fost ales vicepreședinte al EPP-Farmers, o nouă platformă a Grupului PPE dedicată sectorului agricol
Europarlamentarul Daniel Buda a fost ales vicepreședinte al EPP-Farmers, o nouă platformă a Grupului Popularilor Europeni din Parlamentul European dedicată sectorului agricol.
Ieri, 23 septembrie, în prezența Comisarului european pentru agricultură, Christophe Hansen, și a președintelui Grupului PPE, Manfred Weber, a fost lansată EPP-Farmers, o nouă platformă a Grupului PPE dedicată sectorului agricol.
„Am avut onoarea de a fi ales Vicepreședinte al acestei structuri, care va constitui punctul de pornire al strategiei PPE pentru agricultură. Le mulțumesc colegilor pentru încrederea acordată și îi asigur că voi pune întreaga mea experiență și energie în slujba fermierilor europeni și a comunităților rurale. PPE va rămâne vocea fermierilor și a satului european, iar agricultura este pentru noi un sector strategic, esențial pentru securitatea alimentară și pentru viața rurală”, a transmis deputatul european într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.
Aflat la cel de-al treilea mandat de europarlamentar, Daniel Buda este în prezent vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European și membru în Comisia pentru dezvoltare regională.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gheorghe Falcă a prezentat amendamente privind Directiva tranziției juste în lumea muncii, cu accent pe revitalizarea economiilor locale și crearea de locuri de muncă
Eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL/PPE), în calitate de raportor din umbră din partea Grupului PPE, a prezentat o serie de amendamente privind Directiva tranziției juste în lumea muncii, cu accent pe garantarea creării de locuri de muncă și revitalizarea economiilor locale, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
El a pornit de la datele Eurostat, cele privind România, date deloc îmbucurătoare pentru țara noastră:
„România, și multe alte state membre, trec printr-o criză profundă. Criza nu se vede doar în cifrele economice, ci în viața de zi cu zi a cetățenilor. Potrivit Eurostat, România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul tinerilor între 16 și 29 de ani care nu muncesc și nu învață. Pe de o parte, avem o generație tânără fără șanse reale pe piața muncii. Pe de altă parte, avem pensionari la 48 sau 50 de ani. Acest paradox arată că sistemul nostru social și economic este rupt de realitate. Trebuie să avem curajul să recunoaștem asta. Dacă vrem să schimbăm lucrurile, nu mai putem trăi în iluzia că cineva va veni să ne salveze”, a transmis Gheorghe Falcă în deschiderea pledoariei sale.
Eurodeputatul a venit cu amendamente axate pe cinci piloni esențiali, precizând că „nu sunt doar texte tehnice, ci reprezintă un plan politic pentru a reda încrederea oamenilor în viitor”.
„Primul pilon al planului meu este crearea de locuri de muncă în zonele defavorizate. Nu putem vorbi despre o tranziție justă atâta timp cât sute de comunități din România și din alte regiuni ale Europei se golesc de oameni. Prin amendamentele mele cer ca fondurile europene să fie orientate prioritar către investiții în aceste zone, către industrii care pot renaște și către noi oportunități economice.
Al doilea pilon este sprijinirea investitorilor. Avem nevoie de capital, de antreprenori curajoși și de companii care să își asume riscul de a investi în regiunile lăsate în urmă. Pentru asta, am propus măsuri clare de reducere a birocrației, simplificarea accesului la fonduri europene și scăderea cerințelor de cofinanțare pentru IMM-uri.
Al treilea pilon este formarea și competențele. Tranziția verde și digitală nu se poate face fără oameni pregătiți. Amendamentele mele pun accent pe dreptul la formare, dar și pe crearea unei hărți europene a competențelor și calificărilor, astfel încât piața muncii să fie transparentă și deschisă pentru toți.
Al patrulea pilon este revitalizarea comunităților locale. Nu putem vorbi doar de industrie și locuri de muncă, ci trebuie să ne uităm la calitatea vieții în aceste zone. Dacă nu avem servicii publice, dacă nu avem infrastructură, dacă nu avem școli și spitale decente, oamenii nu vor rămâne. De aceea, insist ca politica de coeziune și fondurile de tranziție să fie folosite inteligent, în strânsă legătură cu autoritățile locale.
Și al cincilea pilon este demnitatea. În esență, miza este demnitatea fiecărui cetățean european. Degeaba munții noștri poartă aur, dacă oamenii nu știu să-și valorifice propria valoare. Degeaba avem fonduri europene, dacă ele nu ajung acolo unde trebuie și nu aduc schimbarea reală în viața oamenilor.
Astăzi, România și Europa au nevoie de un nou început. Nu putem continua cu improvizații. Nu putem accepta ca o generație întreagă de tineri să fie pierdută. Trebuie să dăm jos ceea ce este stricat și să reconstruim cu responsabilitate, cu viziune și cu încrederea că putem lăsa o țară și o Europă mai puternică celor care vin după noi”, le-a transmis Gheorghe Falcă europarlamentarilor din Comisia pentru Muncă – EMPL.
Concluzionând, eurodeputatul PPE a venit cu amendamente care propun un drum clar: locuri de muncă în zonele defavorizate, investiții pentru antreprenori, competențe pentru lucrători, comunități revitalizate și o Europă care își respectă cetățenii.
„Acesta este un apel la responsabilitate și un semnal că schimbarea nu vine de la sine – schimbarea trebuie construită”, a subliniat Gheorghe Falcă.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European susține măsuri pentru consolidarea industriei europene de apărare și integrarea Ucrainei în programele UE
Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) a Parlamentului European a adoptat marți, 23 septembrie, un set de măsuri care vor crește sprijinul Uniunii Europene pentru investițiile în securitate și apărare, prin adaptarea programelor de finanțare existente în cadrul Planului ReArm Europe.
Noile dispoziții prevăd ca fonduri din platforma Strategic Technologies for Europe Platform (STEP), programul Orizont Europa, Fondul European de Apărare (EDF), Programul Europa Digitală (DEP) și Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) să fie direcționate către proiecte din domeniul apărării și securității.
„Tehnologiile de apărare și securitate” vor deveni al patrulea sector strategic în cadrul STEP, cu o definiție extinsă care include reziliența societății, protecția infrastructurii critice, răspunsul la dezastre și integritatea electorală.
În ceea ce privește Orizont Europa, eurodeputații au sprijinit finanțarea aplicațiilor civile cu potențial militar (dual use), iar în cazul Fondului European de Apărare s-a decis majorarea ratelor de cofinanțare, până la 100% pentru IMM-uri și întreprinderi mijlocii. De asemenea, prin programul Europa Digitală, UE ar urma să sprijine dezvoltarea de „fabrici de inteligență artificială” și aplicații de inteligență artificială legate de apărare, dar și măsuri de combatere a amenințărilor hibride.
În domeniul transporturilor, eurodeputații cer ca infrastructura cu dublă utilizare – inclusiv coridoarele de mobilitate militară, lanțurile de aprovizionare cu combustibil și hub-urile logistice – să poată beneficia de cofinanțare de până la 100% prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei.
Un alt obiectiv central este reducerea dependenței de țările terțe. De aceea, Parlamentul European recomandă utilizarea materialelor și tehnologiilor produse în UE ori de câte ori este posibil. În plus, eurodeputații au subliniat necesitatea sprijinirii integrării industriei de apărare a Ucrainei în programele europene, pentru a-i consolida reziliența și alinierea la standardele UE.
„Acest vot este un semnal clar și unitar: Europa trebuie să acționeze rapid și decisiv pentru a-și întări baza industrială de apărare, să simplifice cooperarea transfrontalieră și să adapteze programele UE la obiectivele noastre strategice. Am creat un cadru coerent care consolidează instrumentele existente, fără linii bugetare noi, astfel încât statele membre să aibă flexibilitatea și instrumentele necesare pentru a livra rezultate”, a declarat raportorul Rihard Kols (ECR, Letonia). Acesta a adăugat că securitatea și apărarea au devenit principala preocupare a cetățenilor europeni și că este timpul pentru acțiune: „Europa conduce transformând urgența în unitate și unitatea în acțiune.”
Setul de măsuri a fost adoptat cu 63 de voturi pentru, 5 împotrivă și 4 abțineri. De asemenea, s-a votat deschiderea negocierilor cu Consiliul UE. Negocierile vor putea începe după notificarea plenului Parlamentului European.
Aceste măsuri vin în continuarea Cărții Albe comune pentru pregătirea apărării europene 2030 și urmăresc consolidarea autonomiei strategice a Uniunii și a competitivității industriei europene de apărare, pe fondul intensificării amenințărilor geopolitice.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Riscul “nostalgiei false” a comunismului în România, sub lupa unei experte din SUA: Trebuie să vorbim despre lucrurile rele și costurile imense ale oportunităților pierdute. Să ne asigurăm că oamenii înțeleg istoria, care nu moare niciodată
Premierul Republicii Moldova acuză Rusia că vrea să preia puterea la Chișinău: „Ripostăm ferm și vom împiedica planul rusesc de ocupație”
Raport Vodafone: Patru direcții strategice pentru UE și România – Incluziunea digitală este cheia abordării decalajul digital european de 1,3 trilioane de euro
Raport Comisia Europeană: Comerțul agroalimentar al UE rămâne stabil în iunie 2025. Importurile din Rusia au scăzut cu 73%
Banca Centrală Europeană vizează anul 2029 ca termen realist pentru lansarea euro digital
Bulgaria va opri tranzitul gazelor rusești spre Serbia și Ungaria din 2026 și și va exclude complet gazul rusesc din piață până în 2028
Eurodeputatul Dan Motreanu cere intervenția Comisiei Europene pentru sprijinirea cetățenilor afectați de creșterea extremă a prețurilor la energie
Why our world is better and how it would change if we accepted theirs
Ungaria sfidează apelul lui Trump: Fără petrol sau gaze din Rusia, este imposibil să asiguri securitatea energetică a țării. Putem cumpăra doar de unde avem infrastructură
Germania se confruntă cu „una dintre cele mai provocatoare faze” din istoria sa recentă pe fondul turbulențelor globale, afirmă Friedrich Merz
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
Trending
- U.E.1 week ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA1 week ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- U.E.1 week ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- INTERNAȚIONAL5 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
- INTERNAȚIONAL5 days ago
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”