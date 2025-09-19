EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Dan Motreanu cere liberalizarea totală a exporturilor din R. Moldova în UE: Am votat toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți
Eurodeputatul Dan Motreanu a cerut liberalizarea totală a exporturilor din Republica Moldova în UE și a votat în Parlamentul European toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți.
„Consiliul UE susține eliminarea taxelor vamale pentru o serie de produse agricole din Republica Moldova. În calitate de europarlamentar, am cerut liberalizarea totală a exporturilor din Republica Moldova în UE și am votat toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți”, a scris deputatul european, pe Facebook.
Citiți și: UE face pași către eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova
Potrivit acestuia, Uniunea Europeană și Republica Moldova au ajuns la un acord privind extinderea relațiilor comerciale. Astfel, UE va extinde accesul pentru exporturile agricole moldovenești care nu au fost încă liberalizate. Cotele tarifare vor fi majorate pentru prune, struguri de masă, mere și cireșe. Importurile de suc de struguri, roșii și usturoi vor fi scutite de taxe vamale.
„Majoritatea exporturilor din Republica Moldova beneficiază deja de acces fără taxe vamale în baza actualului Acord de Asociere UE–Republica Moldova. Accesul produselor din Republica Moldova pe piața UE este condiționat de alinierea treptată a Republicii Moldova la standardele de producție ale UE, de exemplu utilizarea pesticidelor”, a adăugat Dan Motreanu.
El a precizat că Republica Moldova va îmbunătăți accesul pe piața sa pentru anumite produse din UE: cotele vor fi majorate pentru carnea de porc și de pasăre, iar pentru carnea congelată fără os, lapte și unt vor fi stabilite noi cote tarifare.
Ambele părți vor avea posibilitatea de a activa un mecanism de salvgardare pentru a limita importurile dacă provoacă efecte negative, a explicat Motreanu.
„Acordul prevede o revizuire planificată pentru anul 2027. Este un pas important pentru integrarea economică a Republicii Moldova în spațiul european și un sprijin concret pentru românii de peste Prut”, a concluzionat europarlamentarul.
Dan Motreanu a votat în PE noua viziune pentru alianțele universităților europene: Studenții, inclusiv cei din România, pot studia mai ușor în universitățile din UE
Eurodeputatul Dan Motreanu a votat în Parlamentul European noua viziune pentru alianțele universităților europene, pentru a extinde cooperarea transnaționale între instituțiile de învățământ superior.
„Pe baza unor astfel de reglementări, studenții, inclusiv cei din România, pot studia mai ușor în universități din state UE”, a scris deputatul european, pe Facebook.
Potrivit acestuia, 65 de alianțe reunesc acum peste 570 de universități și mai mult de 2.200 de parteneri, depășind așteptările din 2017, când a demarat acest program, iar 21 de universități din România fac parte din alianțele europene de universități.
„Parlamentul European susține existența unui cadru comun pentru o diplomă europeană, accesibilă și dincolo de alianțe, și solicită reducerea sarcinilor administrative”, a adăugat Dan Motreanu.
Mai mult, el a subliniat că viziunea strategică pentru alianțele universitare trebuie să se reflecte în următorul cadru financiar multianual, pentru a maximiza potențialul și impactul acestora.
„Am subliniat necesitatea unei finanțări coordonate, sustenabile și previzibile pentru alianțele actuale. Am solicitat Comisiei Europene să mențină procesul de depunere a cererilor cât mai simplu cu putință”, a mai spus Motreanu.
De asemenea, eurodeputatul a precizat că Parlamentul European încurajează un proces rapid de reînnoire pentru alianțele de succes, pentru a asigura o finanțare continuă fără a genera o sarcină administrativă excesivă.
„Invităm Comisia să studieze viabilitatea creării unei soluții adaptate pentru finanțarea alianțelor universităților europene în cadrul financiar multianual de după 2027”, a conchis Dan Motreanu.
Dan Motreanu: Peste 1,3 milioane de români vulnerabili primesc vouchere pentru alimente și mese calde, finanțate din fonduri europene
Eurodeputatul Dan Motreanu a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că 1.352.780 de români vor beneficia de vouchere în valoare de 250 de lei pentru alimente și mese calde, printr-un program finanțat din fonduri europene, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială.
„Persoanele cu venituri mici vor primi vouchere în valoare de 250 de lei pentru alimente și mese calde”, a transmis Motreanu, precizând că sprijinul material este destinat compensării parțiale a cheltuielilor cu hrana.
Tichetele sociale, acordate pe suport electronic, pot fi folosite fie pentru achiziționarea de produse alimentare de bază, fie pentru mese calde, în funcție de opțiunea beneficiarului.
De acest sprijin beneficiază pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani care primesc indemnizație socială, persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 2.000 de lei pe lună, precum și persoanele care primesc ajutor de incluziune.
Eurodeputatul a amintit că programul a fost lansat în 2022 de guvernul condus de Nicolae Ciucă, în urma negocierilor purtate cu oficialii europeni de fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Ioan Boloș.
Gabriela Firea a votat raportul privind Alianța Europeană a Universităților, pentru a opri exodul tinerilor români și a facilita accesul la educație „cot la cot cu profesori și colegi din întreaga Europă”
Europarlamentarul social-democrat Gabriela Firea a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că a votat în plenul Parlamentului European raportul privind Alianța Europeană a Universităților, subliniind importanța acestui proiect pentru România.
„Diplome recunoscute mai rapid, mai puțină birocrație și mai multe burse pentru copiii din familii modeste sau din mediul rural. Alianța Europeană a Universităților nu este un termen sec, tehnic, nici doar despre mobilitate sau cursuri comune. Tinerii români primesc astfel o șansă de a învăța și de a lucra cot la cot cu profesori şi colegi din întreaga Europă, de a fi parte din proiecte inovatoare în sănătate, digital, climă sau inteligență artificială”, a scris Firea.
Ea a precizat că a susținut raportul „cu gândul la toți părinții din țară care mă întreabă: ‘Cum o să se descurce copilul meu? O să aibă o șansă mai bună decât am avut eu?’”. Potrivit eurodeputatului PSD, miza pentru România este „uriașă”: să fie oprit exodul tinerilor și să fie oferite oportunități universităților din orașele mai mici și studenților din toate mediile sociale. „Astfel, fiecare student român trebuie să simtă că Europa este pentru el, nu doar pentru ‘cei cu posibilități’”, a punctat Firea.
„Pentru noi, social-democrații, mesajul este clar: avem nevoie de o finanțare stabilă, pe termen lung, pentru educație și universități, fără tăieri bugetare la Erasmus+. Pentru că exact aceste programe deschid uși pentru tinerii români, le dau acces la burse, la diplome recunoscute în toată Europa și la șansa de a construi aici, acasă, un viitor mai bun”, a adăugat eurodeputata.
MAE: România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică după 15 ani
Trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, la o săptămână după incursiunile dronelor Rusiei în Polonia și România
„Risc real de blackout”: Ministerul Energiei va trimite explicații tehnice CE privind necesitatea menținerii în funcțiune a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia
“Anii 1930 s-au întors” în Germania, denunță ambasadorul Israelului după ce un magazin din Flensburg a afișat mesajul “EVREII sunt interziși aici!!!!”
Ursula von der Leyen a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei: “A venit timpul să închidem robinetul. Interzicem importurile de gaz natural lichefiat rusesc în Europa”
Spania sprijină eforturile UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina și de a elimina importurile de gaze din Rusia
Eurodeputatul Dan Motreanu cere liberalizarea totală a exporturilor din R. Moldova în UE: Am votat toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți
Ministrul Economiei: Preocuparea este să extragem toată suma din SAFE pentru apărare în condiții comerciale corecte și avantajoase
„Avem nevoie mai mult ca oricând de multilateralism” pentru că „alternativa ar fi haosul și războiul”, este mesajul cu care va merge președintele Consiliului European la Adunarea Generală a ONU
Alexandru Nazare, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de finanțe din UE: Pregătim terenul pentru aprobarea bugetului renegociat din PNRR
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
