Eurodeputatul Dan Motreanu: Dacă vom da dovadă de profesionalism și solidaritate, România își poate regăsi măreția obținută prin Marea Unire din 1918
Ziua Națională este sărbătoarea de suflet a tuturor românilor,a transmis luni eurodeputatul Dan Motreanu, subliniind că aceasta este ocazia în care „rememorăm cu preţuire şi respect actul istoric de la 1 Decembrie 1918, momentul în care idealul unirii a devenit realitate”.
„Marea Unire nu a fost un cadou oferit românilor, ci a venit după suferința grea din timpul Primului Război Mondial, când soldații români s-au sacrificat pentru idealul național. Să nu uităm că au fost momente cumplite, când teritoriul deținut de România era limitat la Moldova. Unirea părea un obiectiv imposibil, dar înaintașii noștri nu au renunțat”, a scris Dan Motreanu, pe Facebook.
Deputatul european a amintit că, Unirea Transilvaniei cu România, consfințită la 1 decembrie 1918 de Adunarea Națională de la Alba-Iulia, a încununat anul de grație 1918, după unirea cu Basarabia și unirea cu Bucovina, decise anterior. Acesta a subliniat rolul lui Ion I.C. Brătianu, președinte al PNL și prim-ministru al României la acea vreme, care a condus atât negocierile pentru intrarea țării în război, cât și delegația română la tratativele de pace de la Paris.
„Să ne gândim la toate aceste lucruri și să învățăm din suferința și patriotismul românilor care au realizat Marea Unire în urmă cu 107 de ani. Avem acces la fonduri europene consistente. Dacă vom da dovadă de profesionalism și solidaritate, România își poate regăsi măreția obținută prin Marea Unire din 1918”, a punctat Dan Motreanu.
În încheiere, Dan Motreanu a amintit progresele făcute alături de Republica Moldova.
„I-am adus pe frații noștri români de peste Prut mai aproape ca niciodată de integrarea europeană, mai aproape de România. Au început negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La mulți ani, România! La mulți ani, români!”, a conchis eurodeputatul.
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a discutat cu Stéphane Séjourné despre capacitatea României de a „contribui direct la noul model industrial european”: Trebuie să fim parte din deciziile europene importante
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a avut „un dilog aplicat” cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru prosperitate și strategie industrială, Stéphane Séjourné, despre „cum poate România să fie parte reală din noua politică industrială europeană.”
În cadrul dialogului, Victor Negrescu a subliniat „nevoia unui proiect strategic precum AI Gigafactory în România, ca element esențial pentru a accelera inovația, autonomia tehnologică și competitivitatea la nivel european.”
„Totodată, am discutat despre viitorul Fond European de Competitivitate, instrumentul prin care Europa va finanța industriile viitorului, și despre necesitatea ca România să își asigure o cotă solidă din acest fond, atât pentru industrie, cât și pentru modernizarea și valorificarea resurselor noastre, inclusiv în domeniul minier și al tehnologiilor avansate”, a mai spus vicepreședintele Parlamentului European.
Acesta i-a „transmis clar” vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene că „România trebuie să fie parte din deciziile europene importante.”
„Țara noastră are resurse, capacități și oameni care pot contribui direct la noul model industrial european. Iar în negocierile viitorului buget european pe termen lung voi susține ca România să fie tratată ca un actor strategic”, a arătat Victor Negrescu.
În încheiere, eurodeputatul a subliniat că „Europa are nevoie de o industrie puternică”, iar „România trebuie să fie parte din această reconstrucție.”
Din plenul PE, Victor Negrescu cere Comisiei Europene să sprijine România printr-un mecanism unic de verificare a certificatelor de cetățenie
Pe fondul unei anchete majore derulate în România privind obținerea ilegală a actelor de identitate, cu posibile legături infracționale și până la 7.000 de documente suspecte, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat Comisiei Europene, în plenul legislativului european, să sprijine România prin crearea unui mecanism unic de verificare a certificatelor de cetățenie.
„România investighează un caz grav de obținere ilegală a actelor de identitate, cu sute de documente obținute pe baza unor certificate de cetățenie false și cu posibile legături cu rețele infracționale. Estimările indică până la 7000 de acte suspecte”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
În acest context, Victor Negrescu a cerut Comisiei Europene, în plenul legislativului european, să sprijine România prin:
- crearea unui mecanism european unic de verificare a certificatelor de cetățenie,
- instituirea unei baze de date comune pentru documentele suspecte sau anulate,
- stabilirea unor reguli standard privind procedurile de obținere și redobândire a cetățeniei,
- derularea unei anchete europene care să sprijine Parchetul din România,
- acordarea de sprijin tehnic pentru digitalizarea completă a sistemelor naționale.
„România are nevoie de acest sprijin european pentru a opri rapid și eficient orice tentativă de fraudare a identității și pentru a proteja securitatea întregii Uniuni”, a subliniat Victor Negrescu.
Eurodeputații din comisiile de specialitate din PE pledează pentru un „Schengen militar”. Gheorghe Falcă: În fața riscurilor de securitate de pe flancul estic, viteza înseamnă protecție
Europarlamentarii din Comisiile pentru Transport și pentru Apărare din Parlamentul European solicită urgent facilitarea circulației trupelor și a echipamentelor militare în UE prin eliminarea frontierelor interne și modernizarea infrastructurii.
Proiectul de rezoluție privind mobilitatea militară, adoptat luni de comisiile pentru transporturi și apărare, subliniază necesitatea urgentă de a facilita circulația rapidă transfrontalieră a trupelor, echipamentelor și bunurilor în întreaga Europă, pentru a fi pregătiți să facă față unei potențiale agresiuni din partea Rusiei, informează Parlamentul European într-un comunicat.
Aceasta este o condiție esențială pentru securitatea și apărarea comună europeană, dar și crucială pentru securitatea flancului estic, în special a țărilor baltice și a Poloniei, adaugă eurodeputații.
Eurodeputații din domeniul transporturilor și apărării recunosc că, deși s-au înregistrat progrese semnificative în îmbunătățirea mobilității militare, există încă obstacole administrative și financiare considerabile, precum și obstacole legate de infrastructură, ceea ce înseamnă că, uneori, transportul echipamentelor militare în UE poate dura peste o lună.
Într-o reacție pe platforma de socializare Facebook, europarlamentarul Gheorghe Falcă a arătat că adoptarea acestui document „este un pas important către ceea ce putem numi un «Schengen al mobilității militare».”
„Europa are nevoie de rute sigure, rapide și interoperabile pentru a permite deplasarea forțelor și a echipamentelor atunci când situația o cere. În fața riscurilor de securitate de pe Flancul Estic, viteza înseamnă protecție. Mobilitatea militară nu privește doar apărarea. Investițiile în infrastructură duală întăresc economiile locale, modernizează rețelele de transport, cresc reziliența și aduc beneficii directe cetățenilor. Votul de astăzi (n.r. luni) arată o voință comună pentru proceduri mai simple, infrastructură modernizată, cooperare mai strânsă cu NATO și un cadru european care să permită mișcarea rapidă, coordonată și sigură”, a precizat Falcă.
El a explicat că, pentru România, „mobilitatea militară înseamnă investiții directe în infrastructura critică de pe Flancul Estic, modernizarea rutelor și a porturilor, creșterea capacității logistice și un timp de reacție mult mai rapid în situații de criză.”
„Țara devine un nod strategic în rețeaua europeană, ceea ce aduce locuri de muncă, fonduri europene dedicate și o protecție sporită pentru cetățeni, economie și infrastructurile vitale”, a completat Gheorghe Falcă.
Către un „spațiu Schengen militar”
Europarlamentarii solicită țărilor UE și Comisiei Europene să intensifice investițiile în infrastructura de transport, în special de-a lungul celor patru coridoare de mobilitate militară ale UE, să aplice mai multe soluții digitale și să accelereze autorizațiile de circulație transfrontalieră.
Comisiile pentru transporturi și apărare doresc crearea unui „Schengen militar”, consolidat de un grup de lucru pentru mobilitate militară și de un coordonator european care să eficientizeze punerea în aplicare a diferitelor inițiative.
Acestea solicită Comisiei să prezinte o foaie de parcurs pentru realizarea acestui obiectiv și sugerează, de asemenea, crearea unui ghișeu unic digital al UE pentru eliberarea autorizațiilor de circulație transfrontalieră a echipamentelor militare.
Finanțare adecvată
Eurodeputații salută propunerea Comisiei de a majora bugetul pentru mobilitatea militară în următorul buget pe termen lung la peste 17 miliarde de euro.
Aceștia solicită țărilor UE să nu reducă această propunere, așa cum s-a întâmplat în cazul bugetului pentru perioada 2021-2027, când fondurile propuse au fost reduse cu 75 %.
Pentru a realiza modernizarea a 500 de „puncte nevralgice” ale infrastructurii, cum ar fi poduri sau tuneluri, și pentru a face cele patru coridoare pe deplin operaționale, ar fi nevoie de cel puțin 100 de miliarde de euro, adaugă aceștia, îndemnând totodată Comisia să simplifice procedurile de obținere a finanțării pentru proiectele cu dublă utilizare.
Cooperarea UE-NATO
Mobilitatea militară este o prioritate pentru cooperarea UE-NATO și este esențială pentru a permite deplasarea forțelor aliate în timp de pace, criză sau război, se arată în textul adoptat. Acesta solicită organizarea periodică de exerciții comune și teste de rezistență pentru a identifica și elimina obstacolele.
Eurodeputații doresc, de asemenea, ca UE să urmeze exemplul NATO și să se asigure că trupele de reacție rapidă pot traversa frontierele interne ale UE în termen de trei zile în „timp de pace” și în termen de 24 de ore în situații de criză.
Proiectul de rezoluție fără caracter legislativ privind mobilitatea militară a fost adoptat cu 56 de voturi pentru, 11 împotrivă și două abțineri. Acesta trebuie supus acum votului în plen, probabil în cadrul sesiunii din decembrie.
La 19 noiembrie, Comisia Europeană a prezentat un pachet privind mobilitatea militară care vizează facilitarea circulației trupelor, echipamentelor și resurselor militare în Europa.
În perioada 1-9 decembrie, ministrul de Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o vizită în SUA pentru a discuta despre atragerea investițiilor americane și extinderea cooperării economice
SIPRI: Principalii producători de armament din Rusia și-au majorat veniturile cu 23% în ciuda sancțiunilor occidentale
Regatul Unit trebuie „să confrunte realitatea” că Brexitul „a afectat semnificativ economia noastră”, afirmă Keir Starmer
Europa are tot ce îi trebuie pentru a prospera, dar trebuie eliminate principalele obstacole care împiedică dezvoltarea companiilor și a investitorilor noștri, subliniază Ursula von der Leyen
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, se întâlnește marți cu Vladimir Putin pentru a avansa planul american de încetare a războiului din Ucraina
Împăratul Japoniei, scrisoare de felicitare către Nicușor Dan de Ziua Națională a României: Cele mai sincere urări de prosperitate pentru poporul român
Uniunea Europeană și Singapore discută despre consolidarea cooperării digitale prin intermediul Consiliului Parteneriatului digital
Sondaj INSCOP: Marea majoritate a românilor (88,2%) declară că iubesc România și sunt mândri de țara lor
Regele Charles al III-lea salută legăturile puternice și prietenia româno-britanică într-o scrisoare transmisă lui Nicușor Dan de Ziua Națională
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
